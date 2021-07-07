Китайский мотор, финские мосты: тест-драйв самого быстрого КамАЗ в мире

У команды «КАМАЗ-МАСТЕР» есть замечательная традиция: летом и осенью собирать журналистов, чтобы рассказать и показать, чем нынче живет прославленный коллектив. И обязательная часть программы — двадцатиминутная поездка на спортивном камине (так иногда называют рейдовые большегрузы) по испытательному полигону.
Но сначала несколько слов о самой бело-синей дружине. Это отнюдь не маленький гаражик, а действительно огромная по площади и прекрасно упакованная по оснащению база, где строят(!) автомобили. Здесь сами делают рамы, перекраивают кабины, форсируют моторы, из-за чего штат «сборной по автоспорту» составляет внушительные 200 человек.
Так что когда наши ребята будут громить соперниках на иномарках, знайте: это результата постоянной кропотливой работы. В которой немалую роль играют парнеры. Скажем, за смазочные материалы отвечает именитая компания Total: в спортивных КамАЗах залиты масла и жидкости, тщательно подобранные техническими специалистами этого бренда.
Отдельного рассказа заслуживает устройство боевых автомобилей. Ведь, как известно любому диванному аналитику, «нет там ничего от серийных грузовиков». Это правда: от товарной техники марки КамАЗ гоночная взяла лишь кабинные модули. Но не надо этого стесняться! Ведь конкуренты из других команд, за редким исключением, тоже используют от стандартных моделей только кабины.
И в этом как раз заключается искусство проектирования спортивных многотонников: ты можешь взять любые компоненты от любого производителя, но твоя задача — скроить из этого набора машину, которая одновременно будет быстрой, легкой и надежной. Потом настроить ее, а в кабину посадить выдающихся пилотов, штурманов и механиков.
Собственно, про компоненты: мосты поставляет финская Sisu, автоматические коробки — американся Allison, амортизаторы — голландская Reiger… Рессоры, кстати, наши, чусовские. А моторы китайские — марки DCEC, хотя многие ошибочно называют 13-литровые движки «Камминсом». В Набережные Челны 400-сильный агрегат приходит стандартным, а инженеры команды доводят табун лошадей до 1000.
А как все это едет? Забираться внутрь высоко посаженной кабины трудно. Но ради журналистской братии команда соорудила целый лестничный марш. Который паркуют справа от стоящей машины: ты можешь проехать на месте штурмана или механика, а вот рулить будет непременно камазовец — титулованный Андрей Кагинов или Айрат Мардеев. Пристегиваемся и — погнали.
Динамика — вау! С «механикой» грузовик выстреливает до «сотни» примерно 10 сек., а с «автоматом» — за 6… Только вдумайтесь: восьмитонной махине хватает шести секунд, чтобы спидометр показал «100». Притом спурт происходит не на ровном асфальте, а на убитой грунтовке, где аккуратный автомобилист старался бы буквально красться.
А дальше начинается сумасшествие. Андрей Каргинов, пилотирующий 1000-сильного турбомонстра, спрашивает: «Поедем помягче или пободрее?» Андрей, ну, какой разговор! Конечно, пободрее. С лихими прыжками, сумасшедшей тряской и ощущением, что твои внутренности сейчас разорвут плоть и кожу, чтобы вырваться наружу.
Впрочем, не все так плохо. Я прекрасно помню гоночные камионы 10-летней давности. Вот это были костотрясы! Отстегивая паутину спортивных ремней безопасности, ты надолго сохранял воспоминания о поездке, ведь на плечах оставались мощные ремни от этих самых ремней. В нынешнем поколении камазовской техники намного комфортнее.
Впрочем, не надо думать, будто прохват на рейдовом грузовике по силам каждому. Тут нужны стопроцентное зрение, стальные мускулы, природная скорость и… фантастическое чувство габаритов. Потому когда мы пролетали мимо стены из сосен на скорости за сотню, нет-нет да мелькала мысль: надо попросить Андрея сбавить скорость…
В финале Каргинов выполняет фирменный трюк: разгоняется и перепрыгивает через полуметровой высоты трамплин, чтобы затем резко дать по тормозам. Ты повисаешь на ремнях, пока пилот паркует машину пытаешься отдышаться, а вылезая из кабины думаешь: гвозди бы делать из этих людей! Самые лучшие на этой планете гвозди.
Кстати, новое поколение гоночных КамАЗов (на фото сверху) должно быть еще быстрее, мягче и совершеннее. Притом «мастера» сотворили действительно новое поколение камионов — с другой рамой, перенастроенными подвесками и кучей других изменений. И новинка только что выиграла «Шелковый путь-2021», доказав правильность концепции.