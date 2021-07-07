Китайский мотор, финские мосты: тест-драйв самого быстрого КамАЗ в мире

У команды «КАМАЗ-МАСТЕР» есть замечательная традиция: летом и осенью собирать журналистов, чтобы рассказать и показать, чем нынче живет прославленный коллектив. И обязательная часть программы — двадцатиминутная поездка на спортивном камине (так иногда называют рейдовые большегрузы) по испытательному полигону.

Но сначала несколько слов о самой бело-синей дружине. Это отнюдь не маленький гаражик, а действительно огромная по площади и прекрасно упакованная по оснащению база, где строят(!) автомобили. Здесь сами делают рамы, перекраивают кабины, форсируют моторы, из-за чего штат «сборной по автоспорту» составляет внушительные 200 человек.

Так что когда наши ребята будут громить соперниках на иномарках, знайте: это результата постоянной кропотливой работы. В которой немалую роль играют парнеры. Скажем, за смазочные материалы отвечает именитая компания Total: в спортивных КамАЗах залиты масла и жидкости, тщательно подобранные техническими специалистами этого бренда.