Танк поневоле: какие бронированные «мутанты» воюют на Украине

Бандеровцы активно занимались и занимаются изготовлением «бронемутантов» разного типа. Ведь российские силы с самого начала конфликта «вынесли» огромную часть исходного парка техники ВСУ. И продолжают планомерно превращать в «мангалы» как остатки советских боевых машин, так и прибывающие с Запада натовские образцы.

Наиболее свежей украинской переделкой, о которой стало известно в процессе боев за Артемьевск/Бахмут, стал старый советский танк Т−64 со снятой башней. Его вооружили пулеметом, обвесили блоками устаревшей динамической защиты «Контакт−1» и стали использовать в качестве тяжело бронированной БМП.

Но чаще всего переделкам подвергается более легкая техника. Например берут подвижный артиллерийский разведывательный пункт ПРП−3(4) — фактически шасси древней БМП−1 с единственным пулеметом — и «присобачивают» к нему башню от десантной БМД−2 с 30-мм автоматической пушкой.

Попадался также «мутант» на базе «демобилизованного» БТР−60 — с остеклением места водителя вместо брони. На него также нахлобучивали башню со 30-мм пушкой. И непонятно как воевали. Ведь эта башня не могла вращаться.

Старенькую БРДМ−2 с ее 14,5-мм пулеметом КПВТ укронацистские умельцы усилили придуманным еще во время афганской войны способом: приварили прямо на башню блок для пуска неуправляемых ракет УБ−32—57, снятый с какого-то вертолета. Для «пульнуть куда-то вон туда» — вполне сойдет.