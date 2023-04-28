Танк поневоле: какие бронированные «мутанты» воюют на Украине

Бандеровцы активно занимались и занимаются изготовлением «бронемутантов» разного типа. Ведь российские силы с самого начала конфликта «вынесли» огромную часть исходного парка техники ВСУ. И продолжают планомерно превращать в «мангалы» как остатки советских боевых машин, так и прибывающие с Запада натовские образцы.
Наиболее свежей украинской переделкой, о которой стало известно в процессе боев за Артемьевск/Бахмут, стал старый советский танк Т−64 со снятой башней. Его вооружили пулеметом, обвесили блоками устаревшей динамической защиты «Контакт−1» и стали использовать в качестве тяжело бронированной БМП.
Но чаще всего переделкам подвергается более легкая техника. Например берут подвижный артиллерийский разведывательный пункт ПРП−3(4) — фактически шасси древней БМП−1 с единственным пулеметом — и «присобачивают» к нему башню от десантной БМД−2 с 30-мм автоматической пушкой.
Попадался также «мутант» на базе «демобилизованного» БТР−60 — с остеклением места водителя вместо брони. На него также нахлобучивали башню со 30-мм пушкой. И непонятно как воевали. Ведь эта башня не могла вращаться.
Старенькую БРДМ−2 с ее 14,5-мм пулеметом КПВТ укронацистские умельцы усилили придуманным еще во время афганской войны способом: приварили прямо на башню блок для пуска неуправляемых ракет УБ−32—57, снятый с какого-то вертолета. Для «пульнуть куда-то вон туда» — вполне сойдет.
Гусеничную легкобронированную технику тоже стараются «нагрузить» каким-нибудь оружием потяжелее. Например, на командирский БРМ−1К приделывают башню от самоходной 120-мм пушки 2С9 «Нона-С». Такой «мутант» по огневой мощи становится сопоставим с танком. Хотя и не может похвастаться серьезной живучестью на поле боя.
Другая гусеничная машина, легендарная «мотолыга» (МТ-ЛБ, «многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный»), становился объектом полукустарного усовершенствования во всех конфликтах на постсоветском пространстве. Чего только на него не «навешивают» на Украине! Размещают в кузове миномет, «вкрячивают» уже упомянутую выше вертолетную ракетную установку УБ−32—57, вооружают крупнокалиберными пулеметами и пусковыми устройствами противотанковых ракет… Но самый оригинальный вариант, замеченный на Украине — МТ-ЛБ, оборудованный 100-мм противотанковой пушкой МТ−12 «Рапира» и обвешанный листами дополнительного бронирования. Танк поневоле.
Из той же серии — полусерийный украинский монстр под названием БМП «Кевлар-Е». Этот редчайший «зверь» представляет собой ту же слегка добронированную «мотолыгу», но с установленной на крыше башней боевого модуля «Штурм» с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом, автоматическим 30-мм гранатометом и ПТРК «Барьер».
Из достаточно курьезного можно также упомянуть однажды замеченный в прифронтовой зоне грузовик, работавший в прошлой жизни машиной-дерьмовозом — обслуживал в аэропорту самолеты. Спецоперация перекрасила его в камуфляж и установила на крышке бака для фекалий спаренную 23-мм зенитную установку ЗУ−23—2.
Гражданские пикапы Mitsubishi L200, Toyota Hilux и прочие, а также уазовские «буханки» с отпиленной крышей задней части салона, тоже превращаются в носители всяческого укрооружия. От пусковых установок ПТУР до крупнокалиберных пулеметов. В специализированных телеграм-каналах проскакивали фотографии даже со смонтированными в их кузовах счетверенными установками 7,62-мм пулеметов «Максмим» — оружия времен Первой мировой войны.
Ну и «на закуску» упомянем выпущенный, судя по всему, в единственном экземпляре украинский мобильный госпиталь «Ковчег». Монструозную машину на четырехосном шасси — видимо, от какого-то тяжелого грузовика. Говорят, что в нем может поместиться до 50 раненных солдат, к услугам которых имеется даже душ.
А еще время от времени в СМИ проскакивают сделанные на Украине фото автобусов, словно приехавших со съемок боевика про постапокалипсис. Этакие обшитые ржавыми стальными плитами и решетками коробки на колесах. Использовать их явно просто негде. Ведь они в состоянии передвигаться лишь по ровному асфальту, которого в местах активных боевых действий найти практически невозможно.