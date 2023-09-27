Гонка с запашком: подводим итоги «грязного» ралли «Князь Владимир»

Три гоночных дня, около 500 километров напряженной спортивной трассы. Броды, разбитые проселочные дороги. В предыдущие дни шли дожди и на ряде участков трасса была влажная и скользкая. Пилотам пришлось проявить все свое мастерство, чтобы удержать машины на такой «дороге».
На старт вышло 22 экипажа в четырех зачетных категориях. Три дня гонки, семь спецучастков, общая протяженность 468 километров. Организаторы минимизировали лиазоны (доезды к старту и от финиша), поэтому вся гонка уложилась в 561 км. По меркам ралли-рейдов пробег небольшой, на ралли «Шелковый путь−2023» иногда один только дневной пробег превышал это расстояние. Но это не означает, что гонка «Князь Владимир» — легкая прогулка.
– Трасса очень интересная, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Мало длинных прямиков. Есть, конечно, и по 2—3 км, но 10—20-километровые отсутствуют. На длинных прямых от экипажа не требуется мастерство. Нажал на газ — и мчись. Выигрывают более быстрые машины. Здесь же множество поворотов, все время приходится работать. С одной стороны, устаешь. С другой — получаешь удовольствие от такой техничной трассы…
Первый день — 12-километровый пролог. Лучший результат показал Владимир Васильев на спортивном болиде BMW.
– Быстрые, техничные дорожки, — сговорит Владимир Васильев. — В основном, все движение идет вдоль полей. Было два брода, которые мы решили пройти ходом, и в первом нас немного даже выставило на скорости. В целом, отличные интересные дороги, но даже несмотря на то, что спецучасток был довольно коротким, механикам придется отмывать машину — чернозема мы привезли много…
Вообще на этой гонке грязи действительно хватало. Вся она была экологически чистая, но пахла по-разному. Местные фермеры удобряют поля продуктами жизнедеятельности свиней, в которые все машины в какой-то степени вляпывались. Одни больше, другие меньше. Отличился один экипаж, который в финальный день соревнований решил немного срезать маршрут. И надо же такому случиться, что срезочка эта прошла аккурат по силосной яме. Ввалились хорошо, особенный колорит придал тот факт, что у этого багги стекло отсутствовало. Когда ребята после гонки прибыли в закрытый парк, то организаторы вежливо попросили спортсменов сперва заехать на мойку…
Самым сложным выдался второй день — четыре спецучастка общей протяженностью 312 км. Особое внимание к первым двум, поскольку последующие два — зеркальное отражение первых. Машины едут по тому же участку, только в обратную сторону и опытные штурманы хорошо представляют дорогу. И сразу начали потери.
Причем сложности возникли у экипажа Андрея Рудского — победителя ралли «Шелковый путь». В одном из поворотов он влетел в яму, оторвал рычаг и перевернулся. Осмотр показал, что у машины поврежден каркас безопасности и команда Рудского выбыла из соревнования.
Очень тяжелым выдался день для Андрея Динабурга. На его Toyota Land Cruiser полетел гидроусилитель руля и он почти 70 км активно маневрировал без гидрача. Когда приехал на финиш, не мог разжать пальцы. Впрочем, хныкать и унывать не в правилах ралли-рейдов и Андрей Динабург пошутил насчет того, что они тестировали машину без гидроусилителя и теперь можно снять его, тем самым снизив массу спортивного болида. Перевернулся Дмитрий Мордкович — один из самых быстрых в категории Т3. Но поставил технику на колеса и помчал дальше. Но время, конечно, потерял.
Третий день легче второго — два спецучастка общей протяженностью 150 км. Многое было знакомо по предыдущему дню, поэтому особых сложностей не возникало. Владимир Васильев уверенно закончил гонку и стал лучшим — как в категории Т1, так и в абсолютном зачете. Не повезло лидеру категории Т2 — Антону Мельникову. Пробил колесо, потерял время и в тоге занял лишь четвертое место. В категории Т2 победили Андрей Сушенцов и Александр Щанов на Toyota LC.
Очень жесткая борьба шла среди багги в категории Т3. Лучшим стал экипаж Алексея Черкесова и Артема Шевелева. Оцените накал борьбы. Общее время у Алексея Черкесова — 5 часов 32 минуты 31 секунда. Занявшая второе место Анастасия Нифонтова отстала от победителя на 22 секунды! И еще на 58 секунд отстает завоевавший бронзу Дмитрий Черкесов! В категории «Рейд спорт» убедительную победу одержал экипаж Алексея Игнатова на спортивной «Газель NN» — лидировал с самого старта и до финиша.
– Чемпионат России давно не проводили во Владимирской области, — делится впечатлениями спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Здесь много лесов и сложно проложить трассу для больших машин. Багги проскочит, а для «Газелей» начинаются сложности. Ветки сносят боковые зеркала, выбивают лобовые стекла. А грузовикам вообще не проехать. Но оказалось — беспокоились зря. Организаторы смогли проложить отличную рейдовую трассу! И спортивная составляющая, и бытовая были организованы на высшем уровне, за что большое спасибо Александру Грачеву и Дмитрию Перетятко.
В ЧР началась вторая половина сезона и несколько экипажей претендуют на победу. Поэтому для нашей команды в этом соревновании победа была особенно важна. Выступили отлично. В категории «Рейд-спорт» золото завоевал экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на спортивной «Газель NN». Товарищи по команде — Александр Семенов и Дмитрий Охотников — завоевали бронзу. В этом этапе грузового зачета не было. Поэтому два наших грузовика ГАЗ−33088 «Садко Спорт» участвовали в третьем этапе внедорожной секции «Холмы России» и экипаж Александра Филякина и Александра Шелудько занял первое место в категории Т5.
В сезоне−2023 осталось еще два серьезных соревнования и команда сейчас активно готовит технику к новым испытаниям. Уже в сентябре экипажи выйдут на старт в Ульяновске!..