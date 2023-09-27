Гонка с запашком: подводим итоги «грязного» ралли «Князь Владимир»

Три гоночных дня, около 500 километров напряженной спортивной трассы. Броды, разбитые проселочные дороги. В предыдущие дни шли дожди и на ряде участков трасса была влажная и скользкая. Пилотам пришлось проявить все свое мастерство, чтобы удержать машины на такой «дороге».

На старт вышло 22 экипажа в четырех зачетных категориях. Три дня гонки, семь спецучастков, общая протяженность 468 километров. Организаторы минимизировали лиазоны (доезды к старту и от финиша), поэтому вся гонка уложилась в 561 км. По меркам ралли-рейдов пробег небольшой, на ралли «Шелковый путь−2023» иногда один только дневной пробег превышал это расстояние. Но это не означает, что гонка «Князь Владимир» — легкая прогулка.

– Трасса очень интересная, — комментирует гонку пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Мало длинных прямиков. Есть, конечно, и по 2—3 км, но 10—20-километровые отсутствуют. На длинных прямых от экипажа не требуется мастерство. Нажал на газ — и мчись. Выигрывают более быстрые машины. Здесь же множество поворотов, все время приходится работать. С одной стороны, устаешь. С другой — получаешь удовольствие от такой техничной трассы…