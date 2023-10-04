Ралли «Симбирский тракт−2023»: почему проиграл КамАЗ

Симбирская губерния в этом году удивила. Обычно в конце сентября здесь льют дожди, проселочные дороги из раскисшего чернозема превращаются в каток и ралли-рейды становятся показательными выступлениями по фигурному катанию. В этом году все иначе — жара, спортсмены потели в душных кабинах, журналисты обгорали на солнце, ожидая спортивные болиды. Как следствие сухой и жаркой погоды: жуткая пыль за каждым болидам. Она поднимается так высоко, что издали кажется — горит степь. Но нет, огня нет. И ни ветерка — пыль стоит столбом…

На старт пятого этапа ЧР по ралли-рейдам «Симбирский тракт» вышло 45 экипажей, среди которых, повторимся, самые сильные спортсмены страны и мира. За три дня они преодолели 650 боевых километров. Появилась новая, любительская категория «Трек рейс», в которой можно гоняться на стандартном внедорожнике: достаточно оплатить использование приборов, небольшой стартовый взносо и можно мчаться по безопасной трассе. В этой категории выступило пять экипажей.

Пролог

В первый же день организаторы допустили серьезную промашку с расчетом времени старта. На 16 часов назначили тожественные мероприятия в самом центре Ульяновска, а затем нужно было добраться до спортивной трассы в сорока километрах. Конец сентября, солнце садится около 18 часов. А еще вечер пятницы и жуткое количество машин на дорогах! В общем, планы оказались неверными и последние машины стартовали уже в темноте. Лучший результат показал экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко на BMW Mini.