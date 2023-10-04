Ралли «Симбирский тракт−2023»: почему проиграл КамАЗ

Симбирская губерния в этом году удивила. Обычно в конце сентября здесь льют дожди, проселочные дороги из раскисшего чернозема превращаются в каток и ралли-рейды становятся показательными выступлениями по фигурному катанию. В этом году все иначе — жара, спортсмены потели в душных кабинах, журналисты обгорали на солнце, ожидая спортивные болиды. Как следствие сухой и жаркой погоды: жуткая пыль за каждым болидам. Она поднимается так высоко, что издали кажется — горит степь. Но нет, огня нет. И ни ветерка — пыль стоит столбом…
На старт пятого этапа ЧР по ралли-рейдам «Симбирский тракт» вышло 45 экипажей, среди которых, повторимся, самые сильные спортсмены страны и мира. За три дня они преодолели 650 боевых километров. Появилась новая, любительская категория «Трек рейс», в которой можно гоняться на стандартном внедорожнике: достаточно оплатить использование приборов, небольшой стартовый взносо и можно мчаться по безопасной трассе. В этой категории выступило пять экипажей.
Пролог
В первый же день организаторы допустили серьезную промашку с расчетом времени старта. На 16 часов назначили тожественные мероприятия в самом центре Ульяновска, а затем нужно было добраться до спортивной трассы в сорока километрах. Конец сентября, солнце садится около 18 часов. А еще вечер пятницы и жуткое количество машин на дорогах! В общем, планы оказались неверными и последние машины стартовали уже в темноте. Лучший результат показал экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко на BMW Mini.
– Не повезло с трафиком — добирались по пробкам целых полтора часа, — сетует Владимир Васильев. — Спецучасткок прошел нервозно — у нас высветилась какая-то ошибка и я даже не заметил, как проехали — все время следил за индикаторами. По трассе проблем не испытали, жаль, что в этом году убрали ралли-кроссовый небольшой кусочек из пролога, который мне очень нравился. В пыль мы не попадали, так как открывали канал и от старта до финиша шли первыми. В целом, все хорошо…
Пролог определяет очередность старта на следующий день: быстрые стартуют первыми. В этот раз очередность была особо важна — из-за пыли очень сложно обгонять.
Неважно выступил экипаж Сергея Вязовича на МАЗ — только десятый результат. Впереди — пять КамАЗов. Сражение этих автозаводов на этот раз стало особо ярким. Обычно команда «КАМАЗ-мастер» побеждает, но весной Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» неожиданно стал лучшим на гонке в Астрахани. Тогда многие решили, что это случайность — челнинцы обкатывали новых штурманов. Но и результат «ШП−2023» шокировал всех. Экипаж Вязовича вновь стал победителем!
В Ульяновск прибыло пять спортивных КамАЗов с сильнейшими экипажами — победителями и призерами «Дакара». Видимо, основная задача у них была одна — наказать Сергея Вязовича в частности и «МАЗ-СПОРТавто» в целом. По итогам пролога вроде бы удалось — Вязович только десятый. Ему предстоит на следующий день глотать пыль. Неудачно на прологе выступил экипаж команды «ГАЗ Рейд Спорт» — лидера категории «Рейд-спорт».
– Допустили навигационную ошибку и показали плохой результат, — комментирует ситуацию пилот команды Алексей Игнатов. — Завтра стартуем в конце. Придет обгонять. А за каждой машиной — шлейф пыли. И ветра нет! На обгон идти опасно, но иного выхода у нас нет…
День второй
Второй день соревнований — два круга общей протяженностью около 400 км. В Т1 предсказуемо победил Васильев. В категории Т2 борьба идет между экипажем Андрея Сушенцова и действующим чемпионом России Антоном Мельникова. Но Мельников еще не полностью восстановился после перенесенной операции, поэтому едет не в полную силу. Лидирует Сушенцов. В категории Т3 — интересная борьба. Лучшая — Анастасия Нифонтова, ей на пятки наступает экипаж Дмитрия Мордковича, для которого второй день выдался сложным:
– День прошел отвратительно, — говорит Мордкович. — У нас трижды рвались ремни, на первом круге неправильно была настроена подвеска, потому как на тестах были ровные дороги, а там такое… Машина подскакивала, как мячик! Между стартами подстроили подвеску и прошли спецучасток гораздо лучше…
В «Рейд-спорте» идет напряженная борьба. Весь день экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на спортивной Газель NN был вынужден атаковать:
– Обогнали пять экипажей, — рассказал Алексей Игнатов. — Сейчас мы отстаем от ближайшего соперника почти на три минуты. Постараемся завтра их отыграть…
Сергей Вязович в очередной раз доказал, что невозможное — возможно. На второй день «Симбирского тракта» белорусы, стартовав десятыми, показали второй результат в общем зачете и лучший — среди грузовиков! Следом за ними идут четыре(!) КамАЗа. Менее трех минут проигрывает Вязовичу Сотников, три с половиной минуты — Каримов, Шибалов — в семи минутах, Николаев — в десяти.
Финал
И вот финал «Симбирского тракта−2023». Около 200 километров быстрых проселочных дорожек и напряженных связок поворотов. В Т1 победил Владимир Васильев. У него самый энерговооруженный автомобиль в российском чемпионате и если он приезжает к финишу, то побеждает. В Т2 лидировал экипаж Андрея Сушенцова — де факто они чемпионы России, Антону Мельникову их уже не догнать.
В категории Т3 экипаж Анастасии Нифонтовой смог удержать лидерство. Но у Дмитрий Мордковича остаются шансы на чемпионство. На финальном этапе чемпионата будет захватывающее рубилово. Интересно складывалась ситуация в категории «Ралли-рейды». Классный раллист Алексей Игнатов оказался в своей стихии — сухие дороги со множеством поворотов. В результате он смог перескочить с третьей позиции на первую и победил!
– Сегодня у нас все хорошо, — рассказал Алексей Игнатов. — Дорога вообще супер! Раньше мы здесь никогда не гонялись. Оказывается, есть много классных дорожек рядом с привычными нам трассами, изъезженными вдоль и поперек. Спасибо организаторам и лично Александру Грачеву за то, что нашли интересную трассу. Мы сегодня старались атаковать, потому что у нас отставание три минуты от нашего основного конкурента Константина Иванова. Но жара и технические трудности сказывались на высокой температуре двигателя. Вчерашнюю проблему с тягой двигателя механики решили на отлично, но сегодня мы старались не перегреть мотор и иногда сбрасывали темп. В остальном все хорошо, нигде не ломались и не останавливались. Дорога позволяла проявить мастерство пилота. Были скоростные повороты, связки поворотов, позднее торможение — все, что мне нравится в классическом ралли. Здесь этого с лихвой хватало!..
На втором месте в «Рейд-спорте» экипаж Александра Семенова и Дмитрия Охотникова на «Газель NN». Для них финальный день оказался непростым:
– Вчера был день лучше, — улыбается пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Семенов. — Трасса очень скоростная, как будто F1 какая-то! Все, что есть в машине — надо раздавать. По длинных прямиках приходится скидываться, потому что двигатель перегревается. За пять километров до финиша словили яму, оборвало передний привод, тормоза пропали…
Константин Иванов и Александр Горьков на Toyota LC откатились на третье место и завоевали по итогам соревнования бронзу в категории «Рейд-спорт». Но особенно красиво сражались грузовики. В финальный день Сергей Вязович стартовал сразу за Васильевым. За ним — четыре КамАЗа. Самых быстрых в мире спортивных грузовых прототипов с экипажами-чемпионами. С отставанием в три минуты — Дмитрий Сотников. Вязовичу нужно убежать от него, но возникают проблемы. Дадим слово Сергею Вязовичу:
– Очень нервный был этап и нервный финиш, — делится впечатлениями Вязович после прибытия на финиш. — Уже на 20-ом километре мы допустили навигационную ошибку в лесном массиве и потеряли на этом сразу три минуты. Поняли, что статус-кво восстановлен и дальше все будет зависеть от того, сможет нас пройти Сотников или мы сумеем от него отъехать. На этом вся оставшаяся часть гонки и строилась. Потом мы умудрились схватить превышение скорости, а это еще 10 секунд. Поняли, что нужно отъезжать от Сотникова уже не на 7 секунд, а на 17, что на таких скоростях — 140 км/ч — очень много. Километров за 70 до финиша пошли в максимальную атаку. Но опять слетел протектор, причем сразу с двух колес. Мы потеряли управляемость, но продолжили атаковать. Очень опасно на самом деле вели концовку, очень рискованно, но было за что рисковать. Примерно за три-четыре километра до финиша лопнуло одно из колес, которое долгое время ехало на корде без протектора. Машина уже не могла вытягивать 140 км/ч — сколько смогли, столько и держали полный газ до финиша вообще без колеса…
Судьи тщательно проверили итоговое время: экипаж Вязовича победил, Сотников отстал от него всего на 25 секунд! Блестящая победа Сергея Вязовича, Павла Гаранина, Андрея Крагельского! В октябре в Волгоградской области пройдет финал Чемпионата России. Победители не определены, интрига соревнования закрутилась в тугой узел.
Ждем!