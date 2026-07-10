Первый подиум: LADA Sport ROSNEFT выиграла гонку в Нижнем

Гоночный сезон — в самом разгаре: в минувшие выходные в Нижнем Новгороде прошел третий этап Российской серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного гоночного турнира страны. И в топовом классе SMP TCR Russia одну из двух гонок уикенда выиграл Иван Чубаров — лидер команды LADA Sport ROSNEFT, чьи автомобили в этом сезоне украшены логотипами портала «АвтоВзгляд». Это первый успех коллектива в 2026-м — и он дает надежду, что во второй половине сезона наша партнерская команда закрепится в числе лидеров.

Даже опытные гонщики порой морщатся, когда речь идет о гонках в Нижнем. Не подумайте ничего плохого: на местном автодроме асфальт ровный, да и с безопасностью все в полном порядке. Но есть сразу несколько моментов, которые усложняют спортсменам жизнь. Во-первых, здешняя трасса — самая извилистая в календаре российского кольца.

Повороты идут один за другим, а прямые участки — короткие. Что заметно повышает нагрузки: ведь на прямых пилоты отдыхают, а сильнее всего напрягаются именно в поворотах (где надо сначала со всей силы ударить по тормозу, а потом — повернуть не самый легкий руль, удерживая при этом шею под воздействием боковых перегрузок).

Во-вторых, чуть ли не каждый приезд Российской серии кольцевых гонок в Нижний Новгород приходится на жаркие дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов. И даже в этом году, когда время от времени шли дожди, одного из пилотов (на машине которого в начале гонки сломался усилитель рулевого управления) после финиша увезли на скорой. Никаких серьезных последствий для здоровья спортсмена этот инцидент не имел, но лишний раз показал, как непросто сражаться за высокий результат в этом волжском городе.

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Примечательно, что на грани потери сознания после гонки был не кто-нибудь, а Александр Смоляр — один из лучших гонщиков страны, имеющих на своем счету победы над выступающим сейчас в F1 Оскаром Пиастри. И этот инцидент выглядел символично.

Смоляр, перед началом сезона считавшийся его фаворитом, никак не может догнать неожиданного лидера — Максима Солдатова, представляющего команду TAIF Motorsport. Более того, на очередном этапе Смоляр ни разу не попал в первую тройку, а Солдатов выиграл одну из гонок, увеличив отрыв в общем зачете с 14 очков до 40.

Но Солдатов одержал свою победу в воскресенье. А вот в пятницу и субботу на первых ролях была наша партнерская команда LADA Sport ROSNEFT и украшенные логотипами портала «АвтоВзгляд» гоночные седаны LADA Vesta TCR. Напомним, что эти машины выступают в топовом классе российского кольца уже почти десять лет, но раз в несколько лет автомобиль подвергается серьезным доработкам.

Само собой, каждая следующая машина потенциально быстрее предыдущей, но эта скорость, увы, не появляется по щелчку пальцев. Гонщики должны прочувствовать и понять нюансы поведения болида в разных типах поворотов, при разном состоянии покрытия и разной погоде. А инженерам надо подобрать под те или иные трассы, те или иные условия базовый набор настроек.

Процесс этот начинается на предсезонных тестах, но чаще всего продолжается уже по ходу сезона. Поэтому новая техника крайне редко «выстреливает» в момент первого появления на гоночной трассе — чаще всего она постепенно становится все быстрее и быстрее.

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На этапе в Нижнем Новгороде команда смогла, наконец, добиться серьезного прорыва. Что стало вдвойне приятным событием, поскольку в предыдущие годы команда Волжского автозавода обычно выступала на этой трассе не слишком хорошо.

На этот же раз сначала Иван Чубаров показал лучшее время в квалификации, опередив ближайшего преследователя разом на треть секунды (обычно в SMP TCR Russia идет гораздо более плотная борьба, и столь большие отрывы — исключение).

А потом уверенно выиграл и субботнюю гонку, а она, напомним, считается главной из двух гонок этапа: на ее старте пилоты расставляются по результатам квалификации, и разыгрывается в ней ощутимо больше очков, чем в воскресном заезде.

Благодаря чему наша команда смогла добиться успеха? Одним из важных моментов стал новый асфальт примерно на двух третях трассы. Если на предыдущих этапах команде LADA Sport ROSNEFT приходилось «нащупывать» правильные настройки, а конкуренты могли воспользоваться опытом предыдущих сезонов, на этот раз все коллективы оказались в равных условиях.

Всем приходилось адаптироваться к другим характеристикам дорожного покрытия — и если не искать оптимальные настройки заново, то серьезно их корректировать с целью выжать из автомобиля максимум. Похоже, что инженеры тольяттинского коллектива справились с этой задачей лучше своих соперников.

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Нельзя приуменьшать и вклад в этот успех самого Ивана Чубарова. На фоне своих соперников этот молодой (ему еще нет 30) спортсмен выделяется спокойствием и уравновешенностью. Даже после неудачно сложившихся гонок, где причинами неудач стали грубость со стороны соперников, он не дает воли эмоциям — его практически невозможно увидеть агрессивно жестикулирующим или переходящим на крик.

Может быть, сказывается опыт полетов на воздушных шарах: отец Ивана занимается спортивным воздухоплаванием и не раз брал сына на борт. Но в то же самое время Чубаров при необходимости вполне способен ехать, что называется, на ушах. И по ходу победного квалификационного круга управлял своей LADA Vesta чрезвычайно агрессивно.

Может быть, даже слишком агрессивно. Просматривая позже запись круга, пилот искренне удивился тому, что в одном из поворотов шины смогли сохранить сцепление с асфальтом. Так что новая Vesta, с одной стороны, требует от команды напряженной работы, а с другой — вознаграждает эту работу приятными сюрпризами.

Успехи в Нижнем Новгороде серьезно повлияли и на ситуацию в турнирной таблице. Если перед началом этапа Иван находился в общем зачете на восьмом месте, то теперь он уже третий. Причем уступает сопернику, находящемуся строчкой выше, всего 4 очка.

И если наша команда продолжит так же плодотворно работать над автомобилем, а удача будет благосклонна к Ивану, не исключено, что лидер LADA Sport ROSNEFT вмешается в борьбу за титул чемпиона России. Вторая половина сезона будет крайне интересной! А следующий этап чемпионата России пройдет на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом с 7 по 9 августа.