На продажу выставлена уникальная «дакаровская Нива»

В качестве штурмана Жаки Икс сопровождал Жан-Жак Пок, автомобильный энтузиаст, экспортер и фанат «автовазовской» внедорожной техники.

Эксперты утверждают, что подобных болидов NIVA POCH в свое время было собрано всего восемь экземпляров. Четыре из них безвозвратно затерялись и, скорее всего, физически уничтожены. Еще один «засветился» в объявлениях о продаже на европейских аукционах.

Два «вездехода» находятся в личной собственности г-на Пока. А та машина, что попал сейчас в руки реставраторам и предложена на интернет-площадке по продажам автомобилей «Юла Авто», когда-то была подарена гоночной команде АВТОВАЗа и выставлялась в заводском музее.

Если верить автору объявления, на данный момент болид находится практически в том виде, в котором участвовал в гонках с восстановленной рекламно-спонсорской атрибутикой.

Пробег именитой полноприводной «трехдверки» — 10 000 км. Под ее капотом прячется 1,6-литровый мотор мощностью 75 л. с. По ПТС значится два владельца. Раритет оценен в 7,9 млн. рублей.