Эра милосердия: парковщики Москвы продолжают издеваться над больными людьми

Так же в этом обращении координаторы движения «Общество Синих ведерок» Петр Шкуматов, сообщества «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов, председатель «Общества защиты пациентов» Андрей Хромов и глава «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев подчеркивают, что «проблема дефицита парковок у больниц транспортными чиновниками решается вяло и непоследовательно. Парковок не хватало вчера, не хватает сегодня и не хватит завтра, но кроме пространных обещаний без указания сроков никакого ответа по этой остро-социальной теме от профильных ведомств услышать до сих пор не удалось».

И даже более того: то ли из-за недостатка профессионализма, то ли по злому умыслу, то ли просто по бессердечности транспортные чиновники усугубляют ситуацию, устанавливая вблизи поликлиник и больниц множества запрещающих знаков, которые зачастую только затрудняют движение, на ряде объектов они и вовсе не нужны. Так, скажем, около Морозовской детской больницы на месте уничтоженной парковки проложена велополоса, которая не востребована велосипедистами; у больницы им. Боткина платные и бесплатные парко/места настолько крохотны, что впору вообще говорить об их отсутствии. Любопытно при этом, что активные граждане уже не рассчитывают на помощь «профессионалов» из Дептранса: