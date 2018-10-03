Эра милосердия: парковщики Москвы продолжают издеваться над больными людьми

Уродливая в своем цинизме и алогичности монетизация парковочного пространства Москвы принимает все более уродливые формы. И не только в той части, что касается организации платных парковочных мест там, где этого абсолютно не требует дорожная ситуация. Куда страшнее, что она самым бесчеловечным образом продолжает бить по больным людям.
Проблема настолько остра, что вынудила целый ряд общественных организаций, по многим вопросам расходящихся во взглядах, объединиться, чтобы попытаться положить конец парковочному беспределу хотя бы в этой его части. Речь, как вы поняли, идет о катастрофической ситуации с дефицитом парковок (и платных, и бесплатных) практически у любого медицинского учреждения города, будь это районная поликлиника или большая клиническая больница.
– Онкобольные, инвалиды, родители с малолетними детьми, пенсионеры, жители города, получившие травмы разной степени тяжести, а также люди, ухаживающие за больными родственниками, ежедневно не имеют возможности добраться сюда на личном автотранспорте по причине отсутствия у медицинских объектов парковочных мест, — пишут общественники заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Так же в этом обращении координаторы движения «Общество Синих ведерок» Петр Шкуматов, сообщества «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов, председатель «Общества защиты пациентов» Андрей Хромов и глава «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев подчеркивают, что «проблема дефицита парковок у больниц транспортными чиновниками решается вяло и непоследовательно. Парковок не хватало вчера, не хватает сегодня и не хватит завтра, но кроме пространных обещаний без указания сроков никакого ответа по этой остро-социальной теме от профильных ведомств услышать до сих пор не удалось».
И даже более того: то ли из-за недостатка профессионализма, то ли по злому умыслу, то ли просто по бессердечности транспортные чиновники усугубляют ситуацию, устанавливая вблизи поликлиник и больниц множества запрещающих знаков, которые зачастую только затрудняют движение, на ряде объектов они и вовсе не нужны. Так, скажем, около Морозовской детской больницы на месте уничтоженной парковки проложена велополоса, которая не востребована велосипедистами; у больницы им. Боткина платные и бесплатные парко/места настолько крохотны, что впору вообще говорить об их отсутствии. Любопытно при этом, что активные граждане уже не рассчитывают на помощь «профессионалов» из Дептранса:
– В этом обращении к новому вице-мэру по вопросам социального развития мы хотим донести простую мысль — если возможностей оперативно решить существующую проблему у транспортных чиновников недостаточно, необходимо помочь им со стороны социальных ведомств, — говорят подписанты.
При этом, заметим, многим категориям страждущих просто невозможно обойтись для визита к врачу без личного автотранспорта. И дело не только в том, что на обычное такси у подавляющего большинства из них элементарно нет денег. Обычные «извозчики» как правило отказываются перевозить, например, инвалидов-колясочников и граждан с различными видами инвалидности. А так называемого социального такси на всех элементарно не хватает, да и его заказ сопряжен с рядом сложностей.