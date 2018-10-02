Российский завод Hyundai начал выпускать больше автомобилей

В основном Hyundai производит продукцию на питерском заводе для российских автомобилистов. Но все же часть машин уходи на экспорт в страны ближнего зарубежья. С января по сентябрь к нашим соседям уехало 8500 авто, что приблизительно в два раза больше по сравнению с тем же отрезком времени в 2017 году. Причем представители бренда признались, что компания собирается подписать с правительством РФ некий инвестиционный договор.

Стоит отметить, что российское предприятие оборудовано 230 производственными роботами в разных цехах и отвечает современным понятиям о машиностроении. Всего в этот завод компания вложила более одного млрд. долларов.

Напомним, что на сегодняшний день компания Hyundai выпускает в Питере две модели: седан Solaris и кроссовер Creta. Кстати, обе вошли в ТОП-10 самых популярных у нас новых автомобилей, получив в августе шестое (4814 проданных машин) и четвертое места (5274 реализованных авто) соответственно.