Как изменились законы для автомобилистов в октябре

В последнее время в юридических нормах, регулирующих автомобильную сферу, происходит столько изменений, что практически каждый месяц владельцам машин приходится заново переосмысливать тот или иной аспект окружающей действительности. И октябрь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не стал в этом смысле исключением.
Среди главных изменений октября прежде всего следует отметить старт оформления электронных паспортов транспортного средства (ПТС) на машины. Вступившие в силу с 1 октября новые правила регистрации авто говорят, что новых ПТС в привычном бумажном виде выдавать больше не будут. Теперь все «отметки» в этом документе станут электронными, как и он сам. Вместо ПТС на каждую машину отныне заводится формуляр в полицейской базе данных. В ГИБДД она существует уже давным давно и отказ от бумажных дубликатов, то есть от традиционных ПТС, был лишь делом времени.
Следующая новация — возможность на более долгий срок зарезервировать за собой полюбившийся номерной знак. Например, продав машину и находясь в поиске новой, до последнего времени можно было написать заявление в МРЭО ГИБДД с соответствующей просьбой и «твой» госномер никому не выдавали в течение 180 дней. Отныне этот срок увеличен вдвое — до 360 суток.
Коснувшись темы государственных номерных знаков нельзя не сказать, что тема полицейской торговли «красивыми номерами» теперь уйдет в историю не только в Москве, где уже несколько лет машинам их присваивают в случайном порядке — с помощью компьютера. Теперь такой регламент официально начнет действовать но и во всех регионах России.
Теперь, кстати, станет гораздо проще оформлять регистрацию машины, полученную в наследство после смерти собственника. Проблемы обычно возникали, если наследниками становились сразу несколько человек. Ведь поставить авто на учет в ГИБДД можно лишь на одного человека, а не на группу. Раньше приходилось обращаться к нотариусу, оформлять переуступку прав собственности и т. п. Теперь в подобных случаях новые собственники пишут в ГИБДД заявления, где выражают согласие зарегистрировать авто на одного из них и все, этого достаточно.
Упростилась участь и тех, у кого машину украли. Ведь пока угнанная «тачка» находится в розыске или идет уголовное дело, для ГИБДД и налоговой инспекции она считается принадлежащей владельцу. Соответственно он продолжает платить за нее налоги — за украденное имущество, то есть. Раньше бедолага не мог даже прекратить регистрацию угнанного транспорта, чтобы не отдавать кровные налоговой за собственность, которая ему уже не принадлежит. Теперь регистрацию угнанной машины можно прекратить.
Законодательная новелла поможет и тем автовладельцам, кто пытается получить страховое возмещение за транспортное средство, разбитое «в тотал», то есть без возможности восстановления. Страховые компании в таких случаях требуют предварительно отдать им останки. Без прекращения регистрации это не возможно. Теперь в правилах прописан алгоритм такой процедуры.