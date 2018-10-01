Как изменились законы для автомобилистов в октябре

Среди главных изменений октября прежде всего следует отметить старт оформления электронных паспортов транспортного средства (ПТС) на машины. Вступившие в силу с 1 октября новые правила регистрации авто говорят, что новых ПТС в привычном бумажном виде выдавать больше не будут. Теперь все «отметки» в этом документе станут электронными, как и он сам. Вместо ПТС на каждую машину отныне заводится формуляр в полицейской базе данных. В ГИБДД она существует уже давным давно и отказ от бумажных дубликатов, то есть от традиционных ПТС, был лишь делом времени.

Следующая новация — возможность на более долгий срок зарезервировать за собой полюбившийся номерной знак. Например, продав машину и находясь в поиске новой, до последнего времени можно было написать заявление в МРЭО ГИБДД с соответствующей просьбой и «твой» госномер никому не выдавали в течение 180 дней. Отныне этот срок увеличен вдвое — до 360 суток.

Коснувшись темы государственных номерных знаков нельзя не сказать, что тема полицейской торговли «красивыми номерами» теперь уйдет в историю не только в Москве, где уже несколько лет машинам их присваивают в случайном порядке — с помощью компьютера. Теперь такой регламент официально начнет действовать но и во всех регионах России.