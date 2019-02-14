Представлен старый новый кабриолет LADA «Нива»

Волжская Niva 1989 года, выпускающаяся в современном варианте под именем LADA 4x4, «всплыла» на европейском интернет-ресурсе Bring a Trailer, где выставляют на аукцион раритетные и не очень автомобили.

Под капотом — до боли знакомый 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 76 л. с., работающий вкупе с четырехскоростной «механикой» и двуступенчатой раздаточной коробкой. 16-дюймовые штампованные колесные диски вооружены новенькой «резиной».

Перед тем, как представить авто, итальянские инженеры из города Альян перебрали тормозную систему, обновили приводное оборудование, перешили салон, выполненный в черном цвете, и перекрасили кузов на родном заводе Giallo Exploit.