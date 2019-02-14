Представлен старый новый кабриолет LADA «Нива»

Кто бы мог подумать, но на базе отечественной ВАЗ-2121, или по-другому LADA Niva, где-то в конце восьмидесятых собирали кабриолеты. Делали это в Италии ребята из компании Giallo Exploit для местного рынка. Внедорожник с мягким верхом и российскими корнями недавно выставили на торги.
Волжская Niva 1989 года, выпускающаяся в современном варианте под именем LADA 4x4, «всплыла» на европейском интернет-ресурсе Bring a Trailer, где выставляют на аукцион раритетные и не очень автомобили.
Под капотом — до боли знакомый 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 76 л. с., работающий вкупе с четырехскоростной «механикой» и двуступенчатой раздаточной коробкой. 16-дюймовые штампованные колесные диски вооружены новенькой «резиной».
Перед тем, как представить авто, итальянские инженеры из города Альян перебрали тормозную систему, обновили приводное оборудование, перешили салон, выполненный в черном цвете, и перекрасили кузов на родном заводе Giallo Exploit.
Верх прикрывает черный тент с прозрачными вставками на месте задних стекол. Второй ряд сидений складывается, увеличивая полезный объем для багажа.
Кабриолет, эксплуатировавшийся практически всю жизнь на дорогах Тасканы, получил приятный глазу песочный цвет. На его одометре честный пробег в 75 000 км. Оценили автомобиль в 5300 долларов. По актуальному курсу, в рублях этот ценник приравнивается к 348 500. Niva по сей день находится в Италии, но продавец обещает помочь с доставкой по всему миру.