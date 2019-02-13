Почему двигатель автомобиля вдруг стал прогреваться слишком медленно

Приверженцы основательного прогрева мотора на холостых нередко жалуются на затянувшееся «пробуждение» двигателя — мол, раньше подготовительные процедуры занимали две-три минуты, а теперь приходится ждать по меньшей мере четверть часа. Где искать причину этой неприятности и как с ней справиться без помощи мастеров автосервиса, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Самопровозглашенные автоэксперты днями напролет спорят в интернетах о необходимости прогрева двигателя перед поездкой. Одни утверждают, что игнорирование этой манипуляции существенно сокращает ресурс мотора, другие же, ссылаясь на руководства по эксплуатации машин, доказывают бессмысленность сей процедуры. И хотя к лагерю последних прибивается все больше автовладельцев, в рядах водителей пока еще достаточно тех, кто не может тронуться с места, не выждав несколько минут.
Шоферы, твердо уверенные в пользе «предварительных ласк», часто сталкиваются с такой проблемой, как замедлившийся прогрев двигателя. Вроде, раньше мотор всегда «пробуждался» за пару минут, а в последнее время перед поездкой приходится выкуривать едва ли не целый блок сигарет. В чем же причина беды, если не в конструктивных особенностях агрегата и не в ужасающей минусовой температуре за бортом?
Не стоит ломать голову над медлительным прогревом, если ваш автомобиль находится на гарантии — смело звоните дилеру и записывайтесь на диагностику. А коль на бесплатное устранение неисправностей рассчитывать не приходится, попробуйте докопаться до истины самостоятельно.
Так, прежде, чем бежать в сервисный центр, где с вас — с высокой долей вероятности — сдерут три шкуры за диагностику и «серьезный ремонт», подумайте, не мог ли в системе охлаждения оказаться некачественный антифриз. А моторное масло, которое вы меняли по осени, соответствует сезону, не слишком оно вязкое? Безответственное отношение к выбору жидкостей и смазки также может повлиять на время прогрева силовой установки.
Если ни в антифризе, ни в моторном масле вы не сомневаетесь, то по возможности проверьте датчик температуры двигателя (в этом помогут мультиметр и электрический чайник). Снова мимо? А как насчет работоспособности термостата? Чаще всего проблема длительного прогрева силовой установки кроется как раз таки в нем — особенно, если речь идет о старых отечественных машинах.
Когда проблема сопровождается другими тревожными «звоночками» — скажем, плавающими оборотами, неровной работой мотора или посторонними звуками в подкапотном пространстве — то помощью квалифицированных специалистов лучше не пренебрегать. Есть риск не только потратить кучу времени, но и попасть на дорогостоящий ремонт. И не откладывайте решение этой проблемы, вы ведь не собираетесь «капиталить» силовую установку?