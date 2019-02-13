Почему двигатель автомобиля вдруг стал прогреваться слишком медленно

Самопровозглашенные автоэксперты днями напролет спорят в интернетах о необходимости прогрева двигателя перед поездкой. Одни утверждают, что игнорирование этой манипуляции существенно сокращает ресурс мотора, другие же, ссылаясь на руководства по эксплуатации машин, доказывают бессмысленность сей процедуры. И хотя к лагерю последних прибивается все больше автовладельцев, в рядах водителей пока еще достаточно тех, кто не может тронуться с места, не выждав несколько минут.

Шоферы, твердо уверенные в пользе «предварительных ласк», часто сталкиваются с такой проблемой, как замедлившийся прогрев двигателя. Вроде, раньше мотор всегда «пробуждался» за пару минут, а в последнее время перед поездкой приходится выкуривать едва ли не целый блок сигарет. В чем же причина беды, если не в конструктивных особенностях агрегата и не в ужасающей минусовой температуре за бортом?