Что чаще всего воровали с машин в СССР

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Тотальный дефицит и фактически полное отсутствие легального рынка запасных частей привели к масштабной и всесоюзной краже нужных деталей с припаркованных во дворах авто. Машины разукомплектовывали за считанные секунды, а краденое потом сбывалось на многочисленных барахолках по всему СССР. О самых интересных случаях — в материале портала «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

На выдумку наш народ всегда был хитер! А уж о ловкости Левши и упоминать не будем — на какие только уловки не шли нечистые на руку автовладельцы, чтобы заполучить нужные детали для своей машины. По телевизору о таком говорить было не принято, но знали: механические противоугонные средства, созданные умельцами в единственном экземпляре, заваренные на зиму двери, закрытые гаражные кооперативы и многое другое. Ничего не помогало. Машины угоняли или раздевали за считанные секунды. В некоторые случаи даже сегодня, при условии наличия специального переносного инструмента, верится с большим трудом.

Легкодоступное

Предметом самого массового воровства в Советском Союзе были не колеса и колпаки, а… бензин. С «девяток» и «Москвичей» его не сливали: на ранних моделях АЗЛК бак находился под замком, а хетчбэки гордо несли свои резервуары под днищем — заливные магистрали были длинными и сложными. Зато на «классике» он располагался, грубо говоря, ровно за крышкой! Неопытный автовладелец, оставивший на ночь во дворе свой автомобиль без охраны, утром мог даже не завестись: топливо «высасывали» в ноль!

А теперь — колеса. Чтобы хоть как-то обезопасить покрышки от кражи, советский человек покупал «секретку» кооперативного производства. Дело свое они, конечно, выполняли, но возникала другая проблема: ключ от нее терялся и сам же владелец вынужден был бороться с чудо-замком.

Следующим пунктом в рейтинге популярности у автоворов шли навесные элементы: дворники и красивые хромированные зеркала от классических моделей. Чтобы противостоять краже их снимали, даже делали специальные конструкции, чтобы зеркало было легкосъемным, и убирали. Куда? Правильно, в бардачок. Воры об этом прекрасно знали и научились вскрывать «Жигули» без вандализма. Помните, в передних дверях были форточки на элегантном замке? Стоило немного нагреть стекло в нужном месте, как замок падал на коврик и вход в машину был открыт. Делали это до безобразия просто: разогревали место склейки сигаретой.

Соответственно все, что имелось в салоне, забирали разом. Содержимое «перчаточного ящика», навершие рычага КП с «розочкой», оплетку руля, переносной вентилятор, что украшал торпедо, дополнительный стоп-сигнал. И магнитолу. Хорошую «музыку», особенно аудиодвойку, где радио соседствовало с проигрывателем для кассет, можно было приобрести только за границей или в «Березке». Стоило такое чудо больших денег, поэтому советские граждане старались магнитофон в машине не оставлять. Даже когда выходили «на минутку» в магазин.

Ну и в заключении — молдинги. Красивые хромированные декоративные элементы имели свойство отваливаться, а заполучить законными путями новый комплект было чрезвычайно сложно и дорого. Поэтому страдали автомобили соседей.

Средней тяжести

С «Жигулей» снимали стекла. Лобовые! Можете представить такую ситуацию сегодня? А вот 40 лет назад это ни у кого не вызывало изумления: на стекле у классической модели есть специальный замочек, выдавив который можно снять «лобач». Чем воры и пользовались: ловкач мог проделать операцию за 60 секунд, не повредив стекло!

Боролись с воровством отчаянно: придумывали специальные защитные приспособления, антивандальные скобы. Интерес вызывали и задние стекла с обогревом — на «шестерках»-то их не было, кроме редких экспортных вариантов, вроде знаменитой «канадки»! Посему «пятерка» и «семерки» регулярно привлекали жуликов еще и благодаря заднему остеклению!

В передней части ВАЗ 2103 и 2106 имелись пластиковые «жабры», через которые происходило дополнительное охлаждение двигателя. Вырвав их, злоумышленник попадал в подкапотное пространство, где стоял он — аккумулятор. Вместе с батарейкой могли забрать и крышку трамблера, и даже стартер, если владелец поленился закрутить его на все болты — к нижнему очень неудобно добираться.

Высший пилотаж

Известная хворь ранних «Жигулей» — распредвал. Прародитель, итальянский мотор, был нижневальным, а вот наш, советский — верхневальным. Отечественная деталь славилась настолько дрянным качеством, что даже при аккуратной эксплуатации редко выхаживала более 30 000 км. И, конечно, считалась чрезвычайно ценной запчастью. Поэтому опытные воры умели не только вскрыть капот, но и выпотрошить мотор, аккуратно сняв «ценность». Современник в комфортных условиях способен провернуть демонтаж распредвала за час. Советский вор делал это менее чем за 10 минут.

…Купить запчасти для своего «Жигуля» в автомагазине считалось большой удачей, улыбкой фортуны. Поэтому москвичи ехали на Варшавку, но не в центральный магазин, а на барахолку, что стихийно разворачивалась вокруг этого крупного СТО. Там и покупали «с рук» то, что пришло в негодность или было украдено. Возможно, находили даже запчасти со своего автомобиля. Вторым «культовым» местом, которое славно среди автолюбителей и по сей день, это Южный порт — большой рынок и самое известное место в столице, где можно купить запасные части. Зачастую, ворованные.

суд, ретромобили, история, ссср
17 ноября 2018
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