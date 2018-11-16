Что чаще всего воровали с машин в СССР

На выдумку наш народ всегда был хитер! А уж о ловкости Левши и упоминать не будем — на какие только уловки не шли нечистые на руку автовладельцы, чтобы заполучить нужные детали для своей машины. По телевизору о таком говорить было не принято, но знали: механические противоугонные средства, созданные умельцами в единственном экземпляре, заваренные на зиму двери, закрытые гаражные кооперативы и многое другое. Ничего не помогало. Машины угоняли или раздевали за считанные секунды. В некоторые случаи даже сегодня, при условии наличия специального переносного инструмента, верится с большим трудом.

Легкодоступное

Предметом самого массового воровства в Советском Союзе были не колеса и колпаки, а… бензин. С «девяток» и «Москвичей» его не сливали: на ранних моделях АЗЛК бак находился под замком, а хетчбэки гордо несли свои резервуары под днищем — заливные магистрали были длинными и сложными. Зато на «классике» он располагался, грубо говоря, ровно за крышкой! Неопытный автовладелец, оставивший на ночь во дворе свой автомобиль без охраны, утром мог даже не завестись: топливо «высасывали» в ноль!