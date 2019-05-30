3 «крутых» внедорожника СССР, которые погибли, едва успев родиться

УАЗ-3165 «Симба»

Спустя четыре года публике был представлен обновленный концепт грузопассажирского внедорожного минивена УАЗ-3165М, который внешне уже напоминал УАЗ Патриот. Платформа для концепта была заимствована у УАЗ-3163, а под капотом стоял все тот же 409-й двигатель.

Впрочем, для этого концепта была предусмотрена возможность установить мотор и на тяжелом топливе. А вот пассажировместимость внедорожника упала до восьми человек. Печально, что именно этот концепт не пошел в серию. Во-первых, он напоминал классические американские вены, а во-вторых, из него вышел бы крутой экспедиционный автомобиль.