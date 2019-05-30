3 «крутых» внедорожника СССР, которые погибли, едва успев родиться

Возьмем, хотя бы, минивен УАЗ-3165 «Симба», который был представлен в 1999 году. Будучи построенным на полноприводном шасси, где были использованы узлы и агрегаты соплатформенного УАЗа, внедорожный автобус должен был заменить знаменитую «Буханку». Под его капотом билось 150-сильное сердце ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра. А салон вмещал 9, а в случае с удлиненным на 250 мм задним свесом, то и 13 человек.
УАЗ-3165 «Симба»
Спустя четыре года публике был представлен обновленный концепт грузопассажирского внедорожного минивена УАЗ-3165М, который внешне уже напоминал УАЗ Патриот. Платформа для концепта была заимствована у УАЗ-3163, а под капотом стоял все тот же 409-й двигатель.
Впрочем, для этого концепта была предусмотрена возможность установить мотор и на тяжелом топливе. А вот пассажировместимость внедорожника упала до восьми человек. Печально, что именно этот концепт не пошел в серию. Во-первых, он напоминал классические американские вены, а во-вторых, из него вышел бы крутой экспедиционный автомобиль.
Москвич 2150
Москвич 2150 — классика внедорожного жанра. Внедорожник был представлен в 1973 году на АЗЛК и внешне напоминал Toyota FJ40 и, одновременно, ранний Defender. В его основу легла полноценная рама, на которую подвесили подключаемый полный привод (по необходимости водитель мог включить передний мост), неразрезные мосты с принудительной блокировкой заднего дифференциала и рессорную подвеску.
Под капот Москвич 2150 получил двигатель М412 объемом 1,5 литра (75 л. с.). Модель советского внедорожника предполагалась выпускать и с тканевым верхом. Впрочем, по решению явно не народному и по ряду преимуществ на роль отечественного вездехода выбрали «Ниву».
Пикап ГАЗ 2308 «Атаман»
Пикап ГАЗ 2308 «Атаман» был представлен 1996 году. По мнению многих, в его внешности царила эклектика — огромных размеров кабина смотрелась явно нелепо, что, собственно, и отталкивало потенциальных клиентов.
На пикапе была установлена защитная дуга, мода на которые только набирала обороты и брутальная решетка радиатора в стиле ранних американских пикапов (пожалуй, одно из немногих по-настоящему стильных решений внешности внедорожника). И даже дутые арки и грузовой отсек выглядели стильно. Но все перечеркивала кабина.
У пикапа и пассажирская версия под названием «Атаман-Ермак», которая могла бы потягаться в характеристиках с «Симбой» от Ульяновского завода. Внедорожный минивен вмещал до 7 пассажиров, а его внешность выглядела много гармоничнее.
У «Атамана» был огромный дорожный просвет, внедорожные шины 225/75 R16 и полноприводная трансмиссия. Все это позволяло без труда преодолевать пикапу сложные внедорожные участки. Двигатель «Атамана» — 4-цилиндровый карбюраторного типа ЗМЗ-4101.10 мощностью 105 л. с. и крутящим моментом 225 Нм, который позже устанавливался на легковую продукцию ГАЗа — в частности некоторые модификации 'Волги.