Почему в России процветают «гаражные» автосервисы, а лицензированные — закрываются

Отправляя автомобиль к официалу, владелец получает удобный диван и телевизор в «клиентской», но самого главного — качественного и недорого обслуживания — зачастую лишается. Причина, как всегда, кроется исключительно в человеческом факторе: механики ничего не умеют, запчасти разворовываются, а некоторые детали и вовсе снимаются с клиентских авто. Прецеденты были. Это общественное мнение, которое регулярно «закрывает» лицензированные СТО.

Да, сегодня уже можно присутствовать при ремонте, привозить свои запчасти, а мастера-приемщики слабо и даже вяло предлагают дополнительные услуги. Изучил форум, спросил — получишь. Не подготовился к посещению — поменяют масло, свечи да колодки. Вот и весь репертуар. А скидки и акции позволяют сделать ремонт или ТО по той же цене, что и у «народных» умельцев.

Так почему ремзоны дилеров пустуют, а в гаражных мастерских — очереди? Слабая клиентоориентированность и порой чрезмерно завышенные цены — только половина дилерской беды. Вторая часть проблемы — история самого явления, корни которой растут из семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века.