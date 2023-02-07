Под присмотром КГБ: машины, дизайн которых имел гриф «Секретно»

Вектором нынешнего времени стало движение вспять, и на пути возврата в недавнюю историю мы вернулись к привычному — соучастию силовиков в любом успешном деле. Если важна удача, то непременно требуется поддержка, разрешение, прямое взаимодействие с ФСБ, ФСО, АП. Выставки Ильи Сорокина проходят на ВДНХ в «Музее ГОНа», то есть под крылом ФСО.

С начала февраля в павильоне №53 открыта экспозиция «Дизайн под грифом 'Секретно», посвященная разработкам правительственных машин для первых лиц государства. Главное ее открытие — правительственная Marussia. Никто не знал, что существовало намерение группы эгоцентричных коммерсантов всерьез войти в нишу легкового ЗиЛа.

«Марусь» существовало две и обе в виде полноразмерных макетов блеснули у Сорокина. Вполне самобытный и достаточно сбалансированный лимузин Marussia L2 и кроссовер Marussia Fb, окарикатуривший прообраз Infiniti FX35. Поскольку хозяин авто Андрей Чеглаков ни в коем случае не допускал возможность появления настоящего автомобиля и затеял проект, играя в дэнди, шансов у двух черных «Марусь» не было, но сама затея остается весьма ценной.