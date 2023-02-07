Под присмотром КГБ: машины, дизайн которых имел гриф «Секретно»

Вектором нынешнего времени стало движение вспять, и на пути возврата в недавнюю историю мы вернулись к привычному — соучастию силовиков в любом успешном деле. Если важна удача, то непременно требуется поддержка, разрешение, прямое взаимодействие с ФСБ, ФСО, АП. Выставки Ильи Сорокина проходят на ВДНХ в «Музее ГОНа», то есть под крылом ФСО.
С начала февраля в павильоне №53 открыта экспозиция «Дизайн под грифом 'Секретно», посвященная разработкам правительственных машин для первых лиц государства. Главное ее открытие — правительственная Marussia. Никто не знал, что существовало намерение группы эгоцентричных коммерсантов всерьез войти в нишу легкового ЗиЛа.
«Марусь» существовало две и обе в виде полноразмерных макетов блеснули у Сорокина. Вполне самобытный и достаточно сбалансированный лимузин Marussia L2 и кроссовер Marussia Fb, окарикатуривший прообраз Infiniti FX35. Поскольку хозяин авто Андрей Чеглаков ни в коем случае не допускал возможность появления настоящего автомобиля и затеял проект, играя в дэнди, шансов у двух черных «Марусь» не было, но сама затея остается весьма ценной.
Еще один интереснейший автомобиль более раннего периода — работа Владимира Арямова — лимузин «Москва» 1949 года. В то время обозначилась мода на вагонную компоновку и все автомобили стремились быть похожими на автобус. Поэтому проект Арямова выглядит очень увлекательной попыткой совместить пафос высшего уровня с рейсовым автобусом. До состояния макета проект не дошел, но представленные иллюстрации прекрасно показывают развитие идеи.
Как вещественное доказательство пролетарского тяготения к роскоши, здесь красуется и первый советский автомобиль высшего класса Л−1. По официальным данным, в 1933 году было сделано всего шесть экземпляров и ни один из них не сохранился. Подернутый патиной времени, со следами долгой эксплуатации и нелегкой судьбы, в роли советского Л−1 выступает американский Buick 32—90.
Его привезли в Москву несколько лет тому назад, убрали любые упоминания и намеки на Америку и скрупулезно замаскировали под Л−1. Поскольку наша машина была копией американской, работа в основном свелась к русификации надписей и табличек. После чего на всех выставках это транспортное средство фигурирует без упоминания, что это лишь реплика, но никак не оригинал, тем самым формируя общественное мнение о единственном сохранившемся подлиннике.
В день открытия шоу тут было много уважаемых гостей, не менее достойных, чем автомобили власти. Заведующий кафедрой «Дизайн средств транспорта» МГХПА им. С. Г. Строганова Н. Розанов охарактеризовавал появление Л−1 в производственной линейке завода «Красный Путиловец»:
– Главная проблема нашего автопрома — непонимание, для кого мы строим…
Считается, что строгие автомобили должны создавать мужчины. Поэтому еще одним важным открытием выставки стал стенд, посвященный Татьяне Киселевой — художнику Отдела главного конструктора ЗиЛа, работавшей над моделями ЗиЛ−111Г, ЗиЛ−114 и ЗиЛ−117.
Историчность нынешнего вернисажа от г-на Сорокина напомнила о легендарных дизайнерах, своим мастерством облагородивших непростую тему представительских авто. Эдуард Молчанов, Эрик Сабо и его жена, о которой тоже никто не знал, дизайнер Вера Бондарь. И остается добавить, что посмотреть «Дизайн под грифом 'Секретно» можно 16 апреля 2023.