Сделано в СССР: как ведущий конструктор ГАЗ-24 «Волга» пытался систему изменить

Главное достоинство «Волги» ГАЗ-24 — она сохранила изящную легкость, ставшую характерной чертой автомобилей с этим именем. После грузной «Победы» ГАЗ М-20 скульптор Лев Еремеев создал очень красивый автомобиль с новым для советского человека именем «Волга». Проект преемника требовал создать совершенно новый автомобиль, но такой же изящный, визуально легкий, современный.

Работы по проекту ГАЗ-24 возглавил А. М. Невзоров в 1958 году. И столкнулся с обычными для индустрии СССР проблемами: машину не из чего делать. Нарисовать ее можно. Попытаться согнуть металл в нужных местах трудно, но реализуемо. Но добыть в стране новый двигатель, коробку, подвеску — невозможно. И чтобы выпускать новый автомобиль, требуется строить новые заводы. Или модернизировать существующие, купив по миру станки.

Наша страна всегда не готова к новому, поэтому постановка на конвейер следующей модели — это всегда подвиг с риском для карьеры. Переход к «Победе» ГАЗ М-20 стоил директору ГАЗа его кресла и партбилета. Поэтому Невзоров невероятно рисковал, пытаясь сделать новый автомобиль. Кстати, облик будущей машины Лев Еремеев не осилил. Его проект не приняли. В дело пошел дизайн Циколенко и Киреева.