Пляжный замок на машину: гении автомобильного оснащения все продумали

Современный автомобиль богат различным оснащением: список опций любой модели занимает пару листов. Однако проглядев его более-менее вдумчиво отмечаешь, что половина не нужна вообще, а другая будет использована редко. Всегда ли так было? Оказывается, раньше не только трава была зеленее, а солнце — ярче, но и автомобильные опции куда интереснее, а, главное, актуальнее. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайские производители гордятся «вооружением» своих ТС: современные — не то слово. Вчера у бизнес-класса — сегодня у бюджетной малолитражки! Арсенал тривиального ширпотребного кроссовера настолько широк, что глаза разбегаются: тут ионизатор воздуха, атмосферная подсветка, гирлянда в рейлингах и еще примерно миллион приспособлений, который никогда, повторимся, использованы не будут, если водитель не найдет способ их включить. Головное устройство, заведующее всеми опциями, так просто не сдается, но путь пройдет идущий.

В большинстве своем все современные опции — электронные, так или иначе завязанные на сенсорный экран, больше напоминающий телевизор, и берут не столько качеством, сколько количеством: есть все!

Причем воскликнуть это нужно в тональности легендарного: «танцуют все!». Для размахивания собственной успешностью в гаражном кооперативе и на дачном участке — пойдет. Для большего — вряд ли: подавляющее число обладателей всей этой автороскоши даже не знают как и где включается «фитюлька». А учитывая сложный внутренний мир китайских машин — могут и не узнать. Терпения отыскать хватит не каждому.

Подобную гонку технологий мы уже наблюдали не единожды, но самая, пожалуй, любопытная и, если можно так сказать, прецедентная была в девяностых, в эпоху великого японского автомобилестроения, когда каждый производитель из Страны восходящего солнца предлагал своим покупателям воистину уникальные опции: дворники на боковых стеклах и аналоговые габаритные огни у «Марков», складной мопед в багажнике у «Хонды» и многое другое. Была своя уникальная «фишка» и у Subaru.

Фото netcarshow.com

Про оппозитный мотор все и так знают, а вот про опцию, которую придумали специально для Legacy — нет. Японцы здраво рассудили, что автовладелец не всегда может взять ключи с собой. Например, на пляж. Но при этом машину нужно закрыть, а потом еще и открыть. Как эту задачку реализовать? Парни из Токио придумали незамысловатый, но весьма действенный механизм: водительская ручка может быть использована для программирования замка!

Производится активация следующим образом: закрыть-открыть дверь, поднять вверх ручку, дождаться звукового сигнала, нажать на ключе кнопку открытия дверей. Далее с помощью ручки следует «настучать» комбинацию из четырех цифр: например, поднять четыре раза — 4, поднять три раза — 3, поднять два раза — 2, поднять один раз — 1. После каждой цифры слашен короткий писк — машина поняла и запомнила.

После введения всех четырех цифр, электронный зуммер прозвучит несколько раз — код надо повторить. После ключ можно оставить в салоне, а машину закрыть изнутри центральным замком. И захлопнуть дверь. Чтобы открыть машину, требуется поднять ручку нужное количество раз — и она откроется.

Гениально? Еще бы! Было время, когда японцы не только умели, но и хотели поразить. Увы, оно прошло. Уверен, ни один современный автовладелец от такой опции не отказался, особенно сейчас, когда на улице за тридцать, а вода в столичных водоемах прогрелась. Можно ли установить? Можно, но дорого. Это вам не ионизатор воздуха с экраном.