ГИБДД выдает бракованные «права»

Покупка полиса ОСАГО в этом году преподнесла совершенно неожиданный сюрприз. Страховой агент попросила предъявить «права» и я полез за ними в паспорт — в его обложке, в специальном отделении они у меня хранятся. Доставая «корочки», обратил внимание на то, что они у меня теперь состят из двух страниц!

Технически, удостоверение — просто кусочек бумаги с надписями и фото, ламинированный с двух сторон пластиковой пленкой. И вот эта бумажка стала расслаиваться у меня на две части! А ведь я его в очередной раз менял в марте 2018 года — всего год назад. Срок действия «прав», напомню, 10 лет, а мой экземпляр вот-вот развалится на две половинки!

Ладно бы, я их трепал в хвост и в гриву. Так ведь нет — мое в/у «живет», как уже выше говорилось, в специальном отделении толстой кожаной обложки паспорта.