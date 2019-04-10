ГИБДД выдает бракованные «права»

Те, кто получал «права» более 10 лет назад помнят, насколько крепкой и «неубиваемой» была эта пластиковая карточка. На современных в/у ГИБДД явно экономит, из-за чего они быстро приходят в негодность даже при самом бережном отношении.
Алексей Батушенко

Покупка полиса ОСАГО в этом году преподнесла совершенно неожиданный сюрприз. Страховой агент попросила предъявить «права» и я полез за ними в паспорт — в его обложке, в специальном отделении они у меня хранятся. Доставая «корочки», обратил внимание на то, что они у меня теперь состят из двух страниц!

Технически, удостоверение — просто кусочек бумаги с надписями и фото, ламинированный с двух сторон пластиковой пленкой. И вот эта бумажка стала расслаиваться у меня на две части! А ведь я его в очередной раз менял в марте 2018 года — всего год назад. Срок действия «прав», напомню, 10 лет, а мой экземпляр вот-вот развалится на две половинки!

Ладно бы, я их трепал в хвост и в гриву. Так ведь нет — мое в/у «живет», как уже выше говорилось, в специальном отделении толстой кожаной обложки паспорта.

С патрульными ГИБДД общаюсь не чаще раза в полгода — «права» практически не покидают своего «убежища». То есть объективных внешних причин для расклеивания документа в принципе не имеется. Вывод — что-то не так с их материалом!

Ладно, не буду приводить в пример мое старое удостоверение, которое отправилось в недра архивов ГИБДД в прошлом марте, хотя оно было сделано из толстого кондового несгибаемо-неубиваемого пластика.

Но ведь еще лет 5 назад ГИБДД выдавала «права» точно такого же, как у меня сейчас, образца. У пары коллег есть такие — 2014-го года выдачи. Я специально сравнивал: у их «прав» бумага и пластик гораздо прочнее, никакого расслаивания не наблюдается! В отличии от моих.

Экономия государственных средств на закупках материалов для изготовления в/у это, конечно, здорово. Но делать «права» из «папиросной бумаги» уж как-то чересчур.

По идее, этот документ теперь вполне может считаться пришедшим в негодность и подлежащем замене. Я помню, как менял «права» в прошлом году: в условно ближайших от меня отделах ГИБДД на полторы недели вперед электронная очередь уже была сформирована. Записаться удалось лишь в МОТОТРЭР, находящийся на противоположном конце Москвы, причем только на следующую неделю.

Как же не хочется повторять этот процесс! И что я получу в результате? Точно такое же в/у из «папиросной бумаги», которое прослужит год и тоже потребует замены будущей весной?

Кстати, девушка-страховой агент, на глазах которой обнаружилось «раздвоение личности» моего удостоверения, сообщила, что многие (оказывается — многие!) водители с такими разваливающимися «правами» не идут за заменой в ГИБДД, а за свой счет ламинируют их.

Вот интересно: если гаишник при очередной проверке «прав» на дороге замечает признаки самопального ламинирования, может ли он инициировать дело о подделке этого документа? Подозреваю, что очень даже может — при желании, конечно…

автоправо, лишение прав, засада, водительское удостоверение, очереди в ГАИ
10 апреля 2019
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