Как злоупотребляют своими обязанностями сотрудники ДПС, и что с этим делать

Далеко не каждый водитель знаком с внутренними документами структурных подразделений ГИБДД. Например, все действия сотрудников дорожно-патрульной службы регламентированы Приказом МВД РФ № 297, известным как «Наставление по работе ДПС».

Как должно быть

Согласно этому документу, глобальная задача, которая концептуально определяет все функции и обязанности дорожно-патрульной службы, сформулирована в трех предельно понятных пунктах:

1) сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов, а также интересов общества и государства;

2) обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств;

3) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения.

Первая функция сотрудника ДПС: оказание содействия и помощи участникам дорожного движения в осуществлении их законных прав и интересов. А в числе ключевых пунктов в перечне его обязанностей обозначена организация безопасного и бесперебойного процесса дорожного движения.