Как злоупотребляют своими обязанностями сотрудники ДПС, и что с этим делать

Фото https://www.infpol.ru
У многих опытных водителей давно укоренилось мнение, что представители придорожной полиции несут службу прежде всего для того, чтобы собирать с водителей штрафы. Как будто их главная цель — поймать как можно больше нарушителей. Хотя это лишь одна из составляющих работы ГИБДД.
Иван Флягин

Далеко не каждый водитель знаком с внутренними документами структурных подразделений ГИБДД. Например, все действия сотрудников дорожно-патрульной службы регламентированы Приказом МВД РФ № 297, известным как «Наставление по работе ДПС».

Как должно быть

Согласно этому документу, глобальная задача, которая концептуально определяет все функции и обязанности дорожно-патрульной службы, сформулирована в трех предельно понятных пунктах:

1) сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов, а также интересов общества и государства;

2) обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств;

3) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в области дорожного движения.

Первая функция сотрудника ДПС: оказание содействия и помощи участникам дорожного движения в осуществлении их законных прав и интересов. А в числе ключевых пунктов в перечне его обязанностей обозначена организация безопасного и бесперебойного процесса дорожного движения.

То есть дорожно-патрульная служба создана исключительно в интересах простых граждан с единственной целью — сделать их жизнь удобной и безопасной. И это отправная точка всей деятельности дорожной полиции.

Как на самом деле

Спору нет, в последние годы ДПС выполняет огромную работу в этом направлении, о чем свидетельствует спад аварийности на наших дорогах и сокращение числа смертей в ДТП на 4,6% по итогам прошлого года.

Однако на местах, особенно в регионах, по-прежнему никто не застрахован от встреч с «оборотнями в погонах», которые намеренно используют ошибки в организации дорожного движения в своих меркантильных целях.

Это касается разводов с неправильно нанесенной разметкой, когда автомобилю с длинным кузовом крайне трудно вписаться в разрыв сплошной линии при повороте налево. Из той же серии — засады в зоне действия временных знаков, ограничения скорости и запрета обгона, установленных на обычных участках, дежурство по утрам на улицах дачных поселков после выходных и прочие «профессиональные хитрости», цель которых — спровоцировать водителей на взятку.

В результате многие привыкли видеть в ДПС сугубо карательный орган. Ведь указанными действиями многие стражи порядка открыто подтверждают, что им гораздо выгоднее наказывать за правонарушения, чем предупреждать и пресекать их.

Таким образом, контроль соблюдения водителями установленных ПДД осуществляется такими полицейскими не с целью профилактики безопасности дорожного движения, а исключительно ради наживы.

Что делать

В соответствии с Федеральным законом № 196 «О безопасности дорожного движения», у каждого гражданина в нашей стране есть право свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на основании установленных правил. А статья 45 Конституции РФ позволяет нам защищать себя всеми законными способами.

Следовательно, каждому гражданину закон позволяет отстаивать свои права перед нерадивыми сотрудниками ДПС и тщательно контролировать исполнение их служебных обязанностей. К сожалению, делать это совсем непросто, поскольку, во-первых, как правило, у граждан не хватает соотвествующей юридической грамотности. А во-вторых, далеко не все готовы тратить время и силы на борьбу с мощной бюрократической машиной.

Поэтому смело обращайтесь по фактам противоправных действий со стороны «оборотней в погонах» на горячую линию ГИБДД и в подразделение, отвечающее за тот или иной участок. Не стесняйтесь снимать нарушения со стороны правоохранителей на мобильный телефон или видеорегистратор. Доказательную базу всегда можно оперативно опубликовать в интернете или отправить в СМИ.

Обо всех случаях нарушения закона вы можете сообщить в редакцию портала «АвтоВзгляд». Наши специалисты беспристрастно расследуют каждый отдельный случай. Помните: ваши права в ваших руках.

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10 июля 2019
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