3 предложения инспектора ДПС, не отказаться от которых встанет себе дороже

Останавливая автомобиль, инспектора, порой, задают водителям самые нелепые и провокационные вопросы, не отвечать на которые последние имеют полное право. Впрочем, есть и такие требования инспекторов, которые нельзя игнорировать. Но при правильном подходе оружие врага, можно обернуть против него.
«Можно без протокола»
В устах гаишников эта фраза может звучать в различных интерпретациях: «Ну что, протокол составляем?», «Водитель, как будем решать?», — и т. д. Но, как бы она не звучала, соглашаться решать вопрос на месте и без протокола не стоит ни под каким предлогом. В уголовном кодексе РФ на этот случай есть ст. 291, предусматривающая ответственность дающего взятку в виде штрафа и даже реального срока лишения свободы. Штрафы установлены, разумеется, нсолидные: в зависимости от размера взятки с вас могут взыскать как до 500 тыс. рублей, так и все 4 млн рублей. При этом могут быть назначены как исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, так и лишение свободы от 7 до 15 лет.
Например, чтобы «отмазаться» от лишения «прав» за вождение в нетрезвом виде, в зависимости от региона, «оборотни в погонах» могут попросить от 25 000 до 150 000 рублей, что попадает под определение «Взятка в значительном размере». И если факт дачи взятки будет доказан (а такие проверки водителей на вшивость в ГИБДД случаются), то дающему выкатят штраф до 1 млн. рублей и назначат исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет.
При этом факт дачи взятки «гаишник» докажет легко, благодаря приборам видео- и звукофиксации. Поэтому лучше по закону и с долгой процедурой составления протокола. А там, глядишь, попадется ленивый инспектор, который попросту простит и отпустит, если, конечно, речь идет не о пьянке.
«Пойдемте подышим в трубочку»
Удивительно, но немногие водители знают, что вправе отказаться от предложения инспектора ГИБДД пройти к нему в машину, чтобы дунуть в трубочку на предмет определения алкогольного опьянения. Принимая правила игры «гаишника», который нарушает все процедуры, предшествующие «продувке», многие покорно следуют за ним и дышат в прибор, который им буквально подсунули. А ведь достаточно было бы сказать, что с удовольствием сделают это, но только в медицинском учреждении.
При этом стоит напомнить инспектору, что если он страстно хочет проверить ваше состояние у себя в автомобиле, то для начала пусть напишет протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, найдет двух понятых, включит видеозапись, покажет сертификат на сам прибор, а также сертификат, что прибор прошел все проверки (действует всего год) и предоставит одноразовые трубочки. А уж потом, возможно, вы согласитесь сделать это на месте. Хотя, даже после соблюдения «гаишником» всех процедур, вполне можно и передумать и отправится на освидетельствование.
«Пойдемте, будете понятыми»
Вот уж кем-кем, а понятыми водители быть не обязаны. Да, если социальная ответственность зашкаливает, то можно ввязаться в эту авантюру. Но стоит учитывать тот факт, что дело, в котором вы проходите, как понятой, может рассматриваться где угодно. К примеру, вы москвич, а водитель, в отношении которого заведено дело, из Екатеринбурга или Камчатки. Улавливаете суть?
Водитель, в отношении которого заведено дело, пишет, что просит рассмотреть его в суде по месту жительства. А дальше заявляет ходатайство, в котором указывает, что желает видеть на суде понятых и указывает причину этого желания. И уже от этой поездки, как участнику рассматриваемого дела, водителю, вызвавшемуся из добрых побуждений побыть понятым, отказаться по закону нельзя. Вам оно надо?