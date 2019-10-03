3 предложения инспектора ДПС, не отказаться от которых встанет себе дороже

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Водители и гаишники находятся по разную сторону баррикад. Но и те, и другие весьма изобретательны в своем стремлении бросить вызов «врагу» и при первой же возможности, нанести нокаутирующий удар. Вот только цели в этом противостоянии каждый преследует свои. Водители хотят избежать законного, а порой и незаконного наказания, гаишники — улучшить статистику и «срубить» легких денег. Портал «АвтоВзгляд» займет позицию наиболее слабых — тех, кто каждый день выезжает на дороги, рискуя попасть под вездесущие камеры, нахватать штрафов, стать участником ДТП или автоподставы и, конечно же, жертвой гаишного произвола.

Останавливая автомобиль, инспектора, порой, задают водителям самые нелепые и провокационные вопросы, не отвечать на которые последние имеют полное право. Впрочем, есть и такие требования инспекторов, которые нельзя игнорировать. Но при правильном подходе оружие врага, можно обернуть против него.

«Можно без протокола»

В устах гаишников эта фраза может звучать в различных интерпретациях: «Ну что, протокол составляем?», «Водитель, как будем решать?», — и т. д. Но, как бы она не звучала, соглашаться решать вопрос на месте и без протокола не стоит ни под каким предлогом. В уголовном кодексе РФ на этот случай есть ст. 291, предусматривающая ответственность дающего взятку в виде штрафа и даже реального срока лишения свободы. Штрафы установлены, разумеется, нсолидные: в зависимости от размера взятки с вас могут взыскать как до 500 тыс. рублей, так и все 4 млн рублей. При этом могут быть назначены как исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, так и лишение свободы от 7 до 15 лет.

Например, чтобы «отмазаться» от лишения «прав» за вождение в нетрезвом виде, в зависимости от региона, «оборотни в погонах» могут попросить от 25 000 до 150 000 рублей, что попадает под определение «Взятка в значительном размере». И если факт дачи взятки будет доказан (а такие проверки водителей на вшивость в ГИБДД случаются), то дающему выкатят штраф до 1 млн. рублей и назначат исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет.

Фото https://xn--90adear.xn--p1ai/

При этом факт дачи взятки «гаишник» докажет легко, благодаря приборам видео- и звукофиксации. Поэтому лучше по закону и с долгой процедурой составления протокола. А там, глядишь, попадется ленивый инспектор, который попросту простит и отпустит, если, конечно, речь идет не о пьянке.

«Пойдемте подышим в трубочку»

Удивительно, но немногие водители знают, что вправе отказаться от предложения инспектора ГИБДД пройти к нему в машину, чтобы дунуть в трубочку на предмет определения алкогольного опьянения. Принимая правила игры «гаишника», который нарушает все процедуры, предшествующие «продувке», многие покорно следуют за ним и дышат в прибор, который им буквально подсунули. А ведь достаточно было бы сказать, что с удовольствием сделают это, но только в медицинском учреждении.

При этом стоит напомнить инспектору, что если он страстно хочет проверить ваше состояние у себя в автомобиле, то для начала пусть напишет протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, найдет двух понятых, включит видеозапись, покажет сертификат на сам прибор, а также сертификат, что прибор прошел все проверки (действует всего год) и предоставит одноразовые трубочки. А уж потом, возможно, вы согласитесь сделать это на месте. Хотя, даже после соблюдения «гаишником» всех процедур, вполне можно и передумать и отправится на освидетельствование.

Фото https://xn--90adear.xn--p1ai/

«Пойдемте, будете понятыми»

Вот уж кем-кем, а понятыми водители быть не обязаны. Да, если социальная ответственность зашкаливает, то можно ввязаться в эту авантюру. Но стоит учитывать тот факт, что дело, в котором вы проходите, как понятой, может рассматриваться где угодно. К примеру, вы москвич, а водитель, в отношении которого заведено дело, из Екатеринбурга или Камчатки. Улавливаете суть?

Водитель, в отношении которого заведено дело, пишет, что просит рассмотреть его в суде по месту жительства. А дальше заявляет ходатайство, в котором указывает, что желает видеть на суде понятых и указывает причину этого желания. И уже от этой поездки, как участнику рассматриваемого дела, водителю, вызвавшемуся из добрых побуждений побыть понятым, отказаться по закону нельзя. Вам оно надо?

штрафы, взятка, медосвидетельствование, КоАП, произвол ГАИ, ГИБДД
3 октября 2019
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