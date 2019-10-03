3 предложения инспектора ДПС, не отказаться от которых встанет себе дороже

Останавливая автомобиль, инспектора, порой, задают водителям самые нелепые и провокационные вопросы, не отвечать на которые последние имеют полное право. Впрочем, есть и такие требования инспекторов, которые нельзя игнорировать. Но при правильном подходе оружие врага, можно обернуть против него.

«Можно без протокола»

В устах гаишников эта фраза может звучать в различных интерпретациях: «Ну что, протокол составляем?», «Водитель, как будем решать?», — и т. д. Но, как бы она не звучала, соглашаться решать вопрос на месте и без протокола не стоит ни под каким предлогом. В уголовном кодексе РФ на этот случай есть ст. 291, предусматривающая ответственность дающего взятку в виде штрафа и даже реального срока лишения свободы. Штрафы установлены, разумеется, нсолидные: в зависимости от размера взятки с вас могут взыскать как до 500 тыс. рублей, так и все 4 млн рублей. При этом могут быть назначены как исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, так и лишение свободы от 7 до 15 лет.

Например, чтобы «отмазаться» от лишения «прав» за вождение в нетрезвом виде, в зависимости от региона, «оборотни в погонах» могут попросить от 25 000 до 150 000 рублей, что попадает под определение «Взятка в значительном размере». И если факт дачи взятки будет доказан (а такие проверки водителей на вшивость в ГИБДД случаются), то дающему выкатят штраф до 1 млн. рублей и назначат исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет.