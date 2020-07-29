Чиновники хотят оснащать все новые машины алкозамками

В течение нескольких лет российские власти обсуждали возможность внедрения алкозамков в каршеринговые автомобили, ведь спрос на краткосрочную аренду машин увеличивался прямо пропорционально числу пьяниц за рулем этих самых машин. Однако даже несмотря на то, что проблема с каждым годом все больше усугублялась, реального продолжения история с приборами так и не нашла. Эксперты пришли к выводу, что это неэффективно, ведь «дыхнуть в трубочку» вместо опьяненного водителя всегда может его трезвый пассажир.
А потому вдвойне удивительно, что к инициативе решили вернуться. Причем теперь планируют оснастить алкозамками все автомобили, сходящие с конвейеров. По данным «Ъ», в распоряжении которого оказался протокол совещания в Минпромторге, концепцию «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств» подготовят уже к 1 октября. Помимо того, ведомству предстоит решить еще одну проблему: придумать, как стимулировать автопроизводителей, чтобы те поддержали проект.
И если в итоге минпромторгов концепция трансформируется в правовые акты, нас ждет очередное повышение цен на новые авто. При том, что, как уде говорилось, эта опция совершенно бессмысленна.
По мнению экспертов, внедрение алкозамков неизбежно повлечет за собой рост цен на новые автомобили, ведь стоимость самих алкотестеров, блокирующих запуск двигателя, варьируется от 25 000 до 120 000 рублей. Чтобы заинтересовать автостроителей, им за сговорчивость предложат дополнительные баллы в системе оценки уровня локализации.
Что ж, стимул неплохой, ведь чем выше этот показатель, тем больше льгот получает производитель. Впрочем, пока это лишь предложение — возможно, Минпромторг придумает и что-то другое. Например, сделает процедуру обязательной, как это случилось с установкой модулей ЭРА-ГЛОНАСС.
Также стоит отметить, что на сегодняшний день нет ни нормативной базы, ни стандартов, ни инфраструктуры для обслуживания алкозамков. Любопытное сравнение с массовым внедрением алкотестеров в машины провел первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
— Пока все это выглядит как беспилотники и летающие такси. Когда-нибудь мы к этому придем, но пока забегаем вперед, — сказал он.
Как именно будет реализована система — если, конечно, будет вообще — непонятно. Алкотестеры как таковые, без камер видеофиксации и онлайн-наблюдателей, бесполезны. Можно их заменить датчиками, улавливающими пары спиртного в салоне автомобиля, но и это работать корректно не будет — вдруг на переднее кресло сядет пьяный пассажир? А если водитель за пару минут до поездки поест, попьет воду, покурит или воспользуется лосьоном для бритья? Все это также запрещено перед проведением теста, согласно инструкциям приборов.
Очевидно, что в ближайшие годы машины, производимые в России, алкозамками не укомплектуют, ведь Минпромторгу предстоит решить еще массу проблем, прежде чем привести свой план в действие. Но в принципе можно пойти легким путем — позаимствовать концепцию у европейцев. Там, напомним, алкотестеры, блокирующие моторы, станут обязательными для всех типов транспортных средств с 2022 года.