Чиновники хотят оснащать все новые машины алкозамками

В течение нескольких лет российские власти обсуждали возможность внедрения алкозамков в каршеринговые автомобили, ведь спрос на краткосрочную аренду машин увеличивался прямо пропорционально числу пьяниц за рулем этих самых машин. Однако даже несмотря на то, что проблема с каждым годом все больше усугублялась, реального продолжения история с приборами так и не нашла. Эксперты пришли к выводу, что это неэффективно, ведь «дыхнуть в трубочку» вместо опьяненного водителя всегда может его трезвый пассажир.

А потому вдвойне удивительно, что к инициативе решили вернуться. Причем теперь планируют оснастить алкозамками все автомобили, сходящие с конвейеров. По данным «Ъ», в распоряжении которого оказался протокол совещания в Минпромторге, концепцию «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств» подготовят уже к 1 октября. Помимо того, ведомству предстоит решить еще одну проблему: придумать, как стимулировать автопроизводителей, чтобы те поддержали проект.

И если в итоге минпромторгов концепция трансформируется в правовые акты, нас ждет очередное повышение цен на новые авто. При том, что, как уде говорилось, эта опция совершенно бессмысленна.