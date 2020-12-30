Почему алкозамки могут стать альтернативой лишению прав за пьянку: эксперимент

Уходящий год запомнится нам еще и тем, что Минпромторг РФ вернулся к идее массового оснащения автомобилей блокираторами зажигания, отпирающимися только после того, как водитель успешно проходит тест на трезвость. До 31 декабря ответственные лица должны были разработать конкретные меры для стимулирования автопроизводителей — изначально за внедрение алкозамков в серийные модели им хотели начислять дополнительные баллы при оценке уровня локализации.
Разумеется, у этой пока еще совсем сырой задумки есть множество минусов. Например, массовая установка блокираторов зажигания неизбежно повлечет за собой рост цен на итак недешевые автомобили (по разным оценкам до 125 000 рублей). К тому же устройства требуют периодических калибровок, которые также будут вытягивать из кошельков автовладельцев приличные суммы. И это не говоря о том, что алкозамок легко обмануть, попросив «продуться» трезвого соседа — выходит, он совершенно бесполезен.
Однако это совсем не так.
Во-первых, блокиратор зажигания можно дооснастить приборами фото- и видеофиксации, которые активируются ровно в тот момент, когда водитель проворачивает ключ в замке. Весь процесс прохождения теста записывается, а его результаты — фото- или видеоматериалы — сиюминутно передаются «кому нужно» или сохраняются в памяти устройства.
Кроме того, в устройствах по желанию заказчика включается функция рандомных проверок. Это когда вы (или ваш трезвый сосед) успешно прошли тест, запустили двигатель, поехали по своим делам, а через 10, 15 или 30 минут алкозамок запрашивает повторную «продувку». Машина при этом не глохнет, но если водитель игнорирует просьбу блокиратора, то информация незамедлительно отправляется — опять же — «куда нужно» или откладывается в памяти.
Но самое интересное во всей этой истории, что если Россия позаимствует опыт некоторых зарубежных стран, то ненавистные алкозамки смогут спасти чьи-то «права». Есть шанс, что после первого пьяного «попадания» в цепкие лапы гаишников за автомобилистами будут устанавливать особый контроль, обязуя постоянно «продуваться», вместо того, чтобы пересаживать виновника на общественный транспорт.
Больше интересной информации о том, как работают алкозамки и алкотестеры — в видеорепортаже портала «АвтоВзгляд».