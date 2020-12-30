Почему алкозамки могут стать альтернативой лишению прав за пьянку: эксперимент

Уходящий год запомнится нам еще и тем, что Минпромторг РФ вернулся к идее массового оснащения автомобилей блокираторами зажигания, отпирающимися только после того, как водитель успешно проходит тест на трезвость. До 31 декабря ответственные лица должны были разработать конкретные меры для стимулирования автопроизводителей — изначально за внедрение алкозамков в серийные модели им хотели начислять дополнительные баллы при оценке уровня локализации.

Разумеется, у этой пока еще совсем сырой задумки есть множество минусов. Например, массовая установка блокираторов зажигания неизбежно повлечет за собой рост цен на итак недешевые автомобили (по разным оценкам до 125 000 рублей). К тому же устройства требуют периодических калибровок, которые также будут вытягивать из кошельков автовладельцев приличные суммы. И это не говоря о том, что алкозамок легко обмануть, попросив «продуться» трезвого соседа — выходит, он совершенно бесполезен.

Однако это совсем не так.