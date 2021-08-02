Водителей хотят лишать «прав» по неподтвержденным доносам врачей

Схема получения нечестного QR кода за липовую прививку от Covid-19 родилась в России мгновенно. Последними про нее узнали полицейские, с неохотой взявшиеся за оперативно-розыскные мероприятия. Принуждение людей к тотальному здоровью тяжело дается даже им, поскольку не каждый в рядах полиции разделяет лагерные методы государства. Зато следствие установило, что за взятку в 5000—7000 рублей клиенту либо вколют физраствор, либо сольют препарат мимо. Оба варианта нераспознаваемы и убедительно выглядят при видеофиксации.

Но МВД пошло дальше и решило карать водителей за недомогания, уговорив Минздрав на преступление по ст.137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и разглашение сведений, составляющих врачебную тайну по ст.13 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья».

Депутат В. Афонский подмену законности целесообразностью прокомментировал в духе «кое-кто у нас порой честно жить не может» из советского сериала про Петровку, 38. Депутат сообщил: «Существуют случаи, когда в течение десяти лет… у отдельных граждан могут появиться заболевания…» Сколько таких случаев и почему из-за них требуется переписать законы и пойти на преступления?