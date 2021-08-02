Водителей хотят лишать «прав» по неподтвержденным доносам врачей

Схема получения нечестного QR кода за липовую прививку от Covid-19 родилась в России мгновенно. Последними про нее узнали полицейские, с неохотой взявшиеся за оперативно-розыскные мероприятия. Принуждение людей к тотальному здоровью тяжело дается даже им, поскольку не каждый в рядах полиции разделяет лагерные методы государства. Зато следствие установило, что за взятку в 5000—7000 рублей клиенту либо вколют физраствор, либо сольют препарат мимо. Оба варианта нераспознаваемы и убедительно выглядят при видеофиксации.
Но МВД пошло дальше и решило карать водителей за недомогания, уговорив Минздрав на преступление по ст.137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и разглашение сведений, составляющих врачебную тайну по ст.13 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья».
Депутат В. Афонский подмену законности целесообразностью прокомментировал в духе «кое-кто у нас порой честно жить не может» из советского сериала про Петровку, 38. Депутат сообщил: «Существуют случаи, когда в течение десяти лет… у отдельных граждан могут появиться заболевания…» Сколько таких случаев и почему из-за них требуется переписать законы и пойти на преступления?
Чего добивается МВД? Доступа к нашим данных с тем, чтобы карать по собственному усмотрению, лишая водительских удостоверений за диагнозы, которых на сегодня нет у нас и не определены у них. Зато есть ставка штрафа — 15 000 рублей.
Для этого ГАИ хочет, чтобы медицинская организация при обнаружении у водителя противопоказаний, сразу направляла их через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. Далее наиболее вероятен сценарий с «письмами счастья», в ошибках которых никто не виноват. Бездоказательное письмо требует водителя сначала оплатить невнятный штраф, а потом попытаться его понять, идентифицировать и обжаловать через суд. Чтобы система оказалась золотоносной, особых усилий от полиции не потребуется.
Врачи в нарушении законов передают в ГАИ врачебную тайну, параметры которой уточнят потом. В действительности препятствует управлению только два диагноза — офтальмологические и кардиологические. Но у нас список противопоказаний к управлению постоянно меняется, разрастается и никогда не сформирован до конца.
Какие болезни внезапно станут запретными в следующую минуту, не знает никто. Но поскольку процесс задуман максимально автоматизированным, водителя поймают на дороге, кинут лицом в асфальт, заберут автомобиль на штрафстоянку и объявят о штрафе в 15 000 рублей за факт управления в нарушении медицинских показаний. И немедленно объявят о давнем лишении за это же. И накажут за управление без «прав» по ст.12.7 КоАП: лишенный водитель злостно продолжил ездить, за что ему полагается штраф в 30 000 рублей, либо до 15 суток ареста, либо 200 часов обязательных работ.
После уплаты, выкупа автомобиля, ареста и работ, если не убьет инфаркт, можно будет начать обжаловать и задержание, и утечку данных, и внезапный запрет на управление по невнятным медицинским показаниям. Зато, наконец-то, врачи утратят статус самых нищих специалистов в стране. Торговля QR-кодами показала скорость реакции на проблему. Теперь медики начнут торговать еще и включением в базу с противопоказаниями и исключением из нее.
Кстати, в Европе водительское удостоверение почему-то либо бессрочное, либо со сроком годности до 30 лет. Там не болеют? Или не торгуют данными?