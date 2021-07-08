ГИБДД доказала бессмысленность скрытого патрулирования, но не поняла этого

Оказалось, что секретные агенты ГАИ на секретных автомобилях, тайком следящие за водителями, пресекли более 400 правонарушений. Картина, невольно возникающая в обывательском воображении — погони за кровавыми убийцами, перестрелки с грабителями банков, преследование угонщиков. Но самое массовое нарушение, вскрытое законспирированными агентами — непростительная тонировка.

Иначе говоря, вся эта толпа спецагентов за две недели трудов пользы не принесла вообще никакой. Поскольку обнаружить тонировку можно более дешевыми и простыми способами. К тому же, бороться с тонировкой силами вооруженных людей чрезвычайно глупо.

Но гаишники забыли, что в мире нормальных людей их презирают за отсутствие пользы, нелепые победы и бессовестное отношение к водителям, поэтому хвастаться подобными достижениями позорно и лучше о них помалкивать. Но поскольку предъявить больше нечего, ГИБДД громко празднует победу: скрытые патрули за две недели спецопераций выявили 184 автомобиля с непростительной тонировкой. Впрочем, секретные агенты ГАИ на секретных машинах внезапно углядели не только избыточную тонировку.