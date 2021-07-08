ГИБДД доказала бессмысленность скрытого патрулирования, но не поняла этого

Оказалось, что секретные агенты ГАИ на секретных автомобилях, тайком следящие за водителями, пресекли более 400 правонарушений. Картина, невольно возникающая в обывательском воображении — погони за кровавыми убийцами, перестрелки с грабителями банков, преследование угонщиков. Но самое массовое нарушение, вскрытое законспирированными агентами — непростительная тонировка.
Иначе говоря, вся эта толпа спецагентов за две недели трудов пользы не принесла вообще никакой. Поскольку обнаружить тонировку можно более дешевыми и простыми способами. К тому же, бороться с тонировкой силами вооруженных людей чрезвычайно глупо.
Но гаишники забыли, что в мире нормальных людей их презирают за отсутствие пользы, нелепые победы и бессовестное отношение к водителям, поэтому хвастаться подобными достижениями позорно и лучше о них помалкивать. Но поскольку предъявить больше нечего, ГИБДД громко празднует победу: скрытые патрули за две недели спецопераций выявили 184 автомобиля с непростительной тонировкой. Впрочем, секретные агенты ГАИ на секретных машинах внезапно углядели не только избыточную тонировку.
Помимо этого они выявили 58 автомобилей с поцарапанными, тертыми, мятыми номерами, применив в хвастливом отчете более емкое описание подвига: составлены протоколы на водителей, управлявших транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушением требований ГОСТа.
На третьем месте в рейтинге достижений секретной спецоперации — 48 протоколов за проезд на красный. Замыкает постыдный список бессмысленной борьбы четыре протокола за непристегнутый ремень.
Две недели скрытого патрулирования доказали, что его надо прекращать. Оно не дало ничего, кроме позора и вялых цифр, которые желательно засекретить. Но вместо этого, придорожная полиция похвасталась закупкой дорогущих BMW. Чтобы продолжить охоту за непристегнутыми водителями. Или в отчет не попали истинные дела? И ГАИ на быстрых и дорогих машинах гонялась за настоящими преступниками, положив в свой карман результат этих погонь?..