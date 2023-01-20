Аварии XXI века: почему дроны ГИБДД атакуют гражданские автомобили

В Воронежской области на трассе М4 «Дон» произошла уникальная для России авария: фура врезалась в квадрокоптер. Вернее, наоборот — квадрокоптер буквально пронзил грузовик. На скоростной магистрали в лобовое стекло авто влетел дрон, патрулирующий трассу и окрестности. Повреждения впечатляющие: «летающая камера» пробила триплекс насквозь. «Жужик» спускался или летел машине навстречу? И кому он принадлежал, что автоматически переходит в «кто будет отвечать»?
Патрулирование дорог летающими камерами — давняя мечта отечественных придорожных полицейских, ибо подобный инструмент не привязан к одному месту, видит намного больше обычной камеры, ибо находится намного выше, а также может фиксировать некоторые нарушения, традиционному комплексу неподвластные. «Встречку», «двойную сплошную» и далее по списку.
Одним словом, вероятность безнаказанного нарушения ПДД снижается, количество выписанных штрафов растет. Однако на сегодняшний день нет юридических обоснований, позволяющих дрону летать вдоль дороги — коптер обязан висеть в строго определенном месте. Если это, конечно, полицейский дрон.
На видео можно легко разглядеть модель — перед нами DJI Mavic, распространенный гражданский квадрокоптер, стоимость которого начинается от 150 000 рублей. Устройство может находится в воздухе не более 36 минут — в теплое время года и безветренную погоду — после чего его необходимо «вернуть» на землю для замены аккумулятора.
А зимой, да при изношенной батарейке «Мавики» порой теряют львиную долю заряда в разы быстрее, после чего начинают требовать немедленную посадку. В этот момент оператор либо полагается на свои знания и навыки, выводя БПЛА на посадку вручную, либо нажимает кнопку «Домой», после чего «гаджет» самостоятельно отправляется «на базу». Причем делать это он должен по тому треку, по которому летел на место съемки.
Вопросов к случившемуся много: кто виноват и будет платить за ремонт фуры? Или как в старом анекдоте про каток: ну рассказывай, как обгонял, как подрезал? Много есть странных и неприятных историй про полицию южных регионов России, но эта — скорее исключение. Владелец фуры оценил повреждения в 280 000 рублей, которые ему были возмещены уже на следующий день представителями воронежской ГИБДД.
То есть тамошние гайцы не только признали вину, но и компенсировали издержки (на удивление — очень быстро!). Видимо, в системе действительно что-то меняется в лучшую сторону. Но что это был за дрон? Неужели тот самый, многомиллионный, на деле оказавшийся простой и самой доступной «леталкой»? И снова нет причин для расследования казнокрадства: дрон принадлежал частному лицу, который мог оказывать полицейским услуги по наблюдению за местностью.
Вроде как обошлось без жертв, за что спасибо провидению и мастерству дальнобойщика, но «осадочек остался». Во-первых, как регулярному пользователю трассы М4, хочется рекомендаций о возможном столкновении с дронами. Они хотя и мигают, достаточно незаметны уже по той причины, что водители живут в двухмерном пространстве и атаки с неба не ждут.
Во-вторых, что это за частное лицо, сотрудничающее с ГИБДД, и какого рода съемку оно производило? Штрафы? «Тренога 2.0: Возвращение»? За комментариями портал «АвтоВзгляд», обратился к подмосковному оператору системы контроля БДД, компании «МВС ГРУП»:
– Не зная всех обстоятельств, — ответили нам ее представители, — не можем себе позволить рассуждать и назначать виноватых в данном инциденте, но, как оператор системы фотовидеофиксации, можем заверить, что в Подмосковье такое событие ни сегодня, ни завтра просто невозможно. На территории Московской области квадрокоптеры на данный момент не используются и в ближайшее время ввод подобных устройств в эксплуатацию в планах не значится…