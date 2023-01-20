Аварии XXI века: почему дроны ГИБДД атакуют гражданские автомобили

В Воронежской области на трассе М4 «Дон» произошла уникальная для России авария: фура врезалась в квадрокоптер. Вернее, наоборот — квадрокоптер буквально пронзил грузовик. На скоростной магистрали в лобовое стекло авто влетел дрон, патрулирующий трассу и окрестности. Повреждения впечатляющие: «летающая камера» пробила триплекс насквозь. «Жужик» спускался или летел машине навстречу? И кому он принадлежал, что автоматически переходит в «кто будет отвечать»?

Патрулирование дорог летающими камерами — давняя мечта отечественных придорожных полицейских, ибо подобный инструмент не привязан к одному месту, видит намного больше обычной камеры, ибо находится намного выше, а также может фиксировать некоторые нарушения, традиционному комплексу неподвластные. «Встречку», «двойную сплошную» и далее по списку.

Одним словом, вероятность безнаказанного нарушения ПДД снижается, количество выписанных штрафов растет. Однако на сегодняшний день нет юридических обоснований, позволяющих дрону летать вдоль дороги — коптер обязан висеть в строго определенном месте. Если это, конечно, полицейский дрон.

На видео можно легко разглядеть модель — перед нами DJI Mavic, распространенный гражданский квадрокоптер, стоимость которого начинается от 150 000 рублей. Устройство может находится в воздухе не более 36 минут — в теплое время года и безветренную погоду — после чего его необходимо «вернуть» на землю для замены аккумулятора.