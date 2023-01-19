МВД не готово рассылать штрафы с камер ГИБДД за отсутствие ОСАГО

В последнее время глава «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Евгений Уфимцев при каждом удобном и неудобном случае объявляет, что буквально вот-вот, в течение 2023 года, камеры ГИБДД начнут беспощадно штрафовать автомобилистов, посмевших ездить без полиса ОСАГО. В ответ на это информационное давление МВД назвало «преждевременной» идею озвучивать конкретные сроки запуска функционала камер ГИБДД, позволяющего штрафовать автовладельцев за отсутствие «автогражданки». По крайней мере, такой ответ содержится в ответе на соответствующий запрос «Парламентской газеты».

Заметим, что повышенная лоббистская активность страховщиков сейчас фиксируется не только в сфере камер ГИБДД. Они активно продвигают идею разрешить им ремонтировать машины пострадавших в авариях граждан с использованием б/у запчастей, да еще хотят вдвое удлинить разрешенный срок такого ремонта — с 30 до 60 дней. Пока что регулятор страхового рынка Центробанк выступает против подобных изменений в законодательстве об ОСАГО. Однако напор «страхового сообщества», желающего еще меньше тратить средств на возмещение ущерба автовладельцем, крайне силен. В связи с этим велика вероятность, что страховщикам все-таки удастся еще глубже запустить руку в кошельки миллионов автовладельцев.