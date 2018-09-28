Как узнать, что на заправке не доливают топливо

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Прошедшим летом Федерация автовладельцев России проверила АЗС в 13 регионах России, в результате чего было установлено, что 76% автозаправочных станций горючее не доливают. В среднем удерживается 5% оплаченного топлива, но известны случаи, когда недолив составлял без малого и 20%. Что касается московского региона, то по итогам недавней проверки МВД обман зафиксирован на четверти из проверенных бензоколонок. Как понять, что вам не доливают топливо, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Самый простой способ проверить факт мошенничества на АЗС — это дождаться, когда у вас в машине на индикаторе горючего загорится лампочка, после чего заправить бак под завязку. Если его емкость по паспорту составляет, например, 40 литров, а на колонке фиксируется 45, то обман налицо.

Для второго способа также большого ума не надо: можно наполнить горючим канистру и воочию убедиться, соответствует ли фактический объем залитого топлива ее литражу. Правда, последний вариант может и не сработать.

Мошеннические схемы нечистых на руку владельцев АЗС с каждым годом совершенствуются, тем более, что они уже привыкли к регулярным скрытым проверкам. Чтобы избежать отвественности автозаправщики могут при необходимости в любой момент переключить программное обеспечение в «честный» режим. Либо настроить систему управления бензоколонок таким образом, что без обмана будут отпускаться только первые 10 литров. Зато вслед за этим с каждой аналогичной порции недостача горючего составит от 100 до 300 мл.

Именно такую цифру называют специалисты, хотя по закону допустимая погрешность составляет плюс-минус 0,25 мл. А еще подачу топлива на АЗС можно настроить таким образом, что с каждой оплаченной заправки будет удерживаться от 3 до 7 процентов горючего. При этом на колонке отобразится купленный литраж. И чем больше объем заправляемого горючего, тем значительней недолив.

В любом случае, если сложить весь суточный «навар» с учетом среднего количества клиентов, то получится огромная сумма, исчисляемая сотнями тысяч рублей. Уличенные в мошенничестве владельцы АЗС лукаво жалуются, что им, в свою очередь, не доливают поставщики с нефтеперерабатывающих заводов, поэтому они вынуждены таким образом обезопасить себя от убытков. Не исключено, что отсюда и распространенное явление, с которым наверняка встречался каждый водитель, когда при заправке удерживается 25—50 копеек. Обычно оператор объясняет это настройкой электроники, либо тем фактом, что в пистолете остается топливо от предыдущего клиента.

Чтобы не платить АЗС лишние копейки, при расчете на кассе следует указывать не денежную сумму, на которую следует заполнить бак, а конкретный литраж. В любом случае объем оплаченного горючего должен в точности отобразиться на мониторе колонки.

Чтобы не дать себя обмануть, лучше пользоваться услугами проверенной АЗС, и не прибегать при этом к услугам штатного заправщика. Если вы установили факт мошенничества, то необходимо обратиться к владельцу автозаправки или в Комитет по защите прав потребителей. Ну либо сразу в прокуратуру.

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28 сентября 2018
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