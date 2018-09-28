Как узнать, что на заправке не доливают топливо

Самый простой способ проверить факт мошенничества на АЗС — это дождаться, когда у вас в машине на индикаторе горючего загорится лампочка, после чего заправить бак под завязку. Если его емкость по паспорту составляет, например, 40 литров, а на колонке фиксируется 45, то обман налицо.

Для второго способа также большого ума не надо: можно наполнить горючим канистру и воочию убедиться, соответствует ли фактический объем залитого топлива ее литражу. Правда, последний вариант может и не сработать.

Мошеннические схемы нечистых на руку владельцев АЗС с каждым годом совершенствуются, тем более, что они уже привыкли к регулярным скрытым проверкам. Чтобы избежать отвественности автозаправщики могут при необходимости в любой момент переключить программное обеспечение в «честный» режим. Либо настроить систему управления бензоколонок таким образом, что без обмана будут отпускаться только первые 10 литров. Зато вслед за этим с каждой аналогичной порции недостача горючего составит от 100 до 300 мл.