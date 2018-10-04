За что ГИБДД лишает «прав» пассажиров заднего ряда

Фото: www.quitalcohol.com
Услуга «трезвый водитель» набирает популярность, ведь проще заплатить 1500—2000 рублей за час пути, чем рисковать здоровьем других людей и попасть на жесткие санкции. Но известны ситуации, когда сотрудник сервиса оказывается пьянее, чем заказчик. Гораздо больше случаев, когда за руль садятся выпившие друзья-коллеги. А страдают при этом собственники авто. И вот почему.
Иван Флягин

Представьте ситуацию, когда после обильных возлияний на шумном корпоративе вы, как сознательный гражданин, доверяйте руль родной «ласточки» незнакомому сотруднику службы «трезвый водитель», а сами мирно засыпайте на заднем сидении. Но через какое-то время вас будит суровый сотрудник ГИБДД, который после проверки документов грозно объявляет, что намерен составить на вас протокол по статье 12.8 КоАП «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». В результате вам грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.

Вы в состоянии шока окликаете своего «трезвого водителя», а он вам в ответ по-братски подмигивает красным глазом, и его не менее красное лицо расплывается в грустной сочувственной улыбке…

В такой ситуации все зависит от того, сумеете ли вы убедить стража порядка, что водительское кресло своего авто вы с чистой совестью передали представителю услуги «трезвый водитель». Хорошо, если в качестве доказательства сумеете предъявить документ, подтверждающий оказание услуг — договор или расчетный чек.

Постарайтесь объяснить, что вам, как нормальному человеку, не могла прийти в голову мысль самому проверить сотрудника указанного сервиса на алкоголь или послать его на медицинское освидетельствование. К тому же подвыпившему человеку сложно унюхать пары спиртного из уст собеседника.

Обязательно предъявите стражу порядка контакты службы, которая вас осчастливила таким «трезвым водителем». При необходимости позвоните туда сами, и в знак доказательства своей невиновности передайте трубку полицейскому. В конце концов представитель правоохранительных органов обязан возложить ответственность в случившемся не на вас, а на юридическое и должностное лица.

Что касается вашего алиби, то согласно ст. 2.2 КоАП РФ, административное нарушение признается совершенным умышленно, если гражданин сознавал противоправный характер своего действия. Как известно, отсутствие умысла исключает ответственность в такой ситуации. Конечно, чем больше вы приняли на грудь, тем труднее вам будет объяснить все это инспектору, хотя в большинстве таких случаев стражи порядка идут навстречу.

Гораздо хуже обстоят дела, если на вашей машине полицейским попался друг, брат, сват. Рассказ о том, что ключи от автомобиля были похищены, стражи порядка воспримут исключительно как повод завести еще и уголовное дело. А писать заявление на своего ребенка-хулигана, родственника или приятеля захочет лишь тот, кто действиетельно желает им тюрьмы. Иными словами, нести ответственность вам такую же, как и пойманному водителю-выпивохе.

Конечно, можно попытаться доказать свою невиновность в суде, но как показывает практика, попытки окажутся тщетными.

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4 октября 2018
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