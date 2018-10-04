За что ГИБДД лишает «прав» пассажиров заднего ряда

Представьте ситуацию, когда после обильных возлияний на шумном корпоративе вы, как сознательный гражданин, доверяйте руль родной «ласточки» незнакомому сотруднику службы «трезвый водитель», а сами мирно засыпайте на заднем сидении. Но через какое-то время вас будит суровый сотрудник ГИБДД, который после проверки документов грозно объявляет, что намерен составить на вас протокол по статье 12.8 КоАП «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». В результате вам грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.

Вы в состоянии шока окликаете своего «трезвого водителя», а он вам в ответ по-братски подмигивает красным глазом, и его не менее красное лицо расплывается в грустной сочувственной улыбке…

В такой ситуации все зависит от того, сумеете ли вы убедить стража порядка, что водительское кресло своего авто вы с чистой совестью передали представителю услуги «трезвый водитель». Хорошо, если в качестве доказательства сумеете предъявить документ, подтверждающий оказание услуг — договор или расчетный чек.

Постарайтесь объяснить, что вам, как нормальному человеку, не могла прийти в голову мысль самому проверить сотрудника указанного сервиса на алкоголь или послать его на медицинское освидетельствование. К тому же подвыпившему человеку сложно унюхать пары спиртного из уст собеседника.