Вид сверху: все, что вы не знали о панорамных крышах для автомобиля

Последнее время на российских дорогах заметно выросло количество машин, оснащенных стеклянными или, как их еще называют, панорамными крышами. Корреспондент «Автовзгляда» решил ближе познакомиться с особенностями этих оригинальных элементов кузова
Если внимательно просмотреть всю гамму новинок, выставляемых производителями на международных автосалонах последних лет, то можно констатировать несомненный факт: такой изящный элемент кузова, как панорамная крыша, сегодня стал своего рода трендом в современном автодизайне. И свое воплощение он находит не только в дорогих моделях премиум-сегмента, но и в обычных машинах. Причем эта тенденция хорошо заметна не только у производителей из Старого и Нового Света — она уже просматривается у многих автоконцернов из Юго-Восточной Азии.
Например, сегодня едва ли не у каждого китайского автопроизводителя в линейке новинок присутствуют авто с прозрачными крышами. Российские автобренды тоже стремятся внедрять у себя эти оригинальные крышевые решения, правда, пока лишь в концепт-карах.
Достаточно вспомнить вазовский Х-Code или новинки на стенде того же АВТОВАЗа на прошедшем недавно MIAS-2018, где завод продемонстрировал прототип новой LADA. Эта версия компактного российского внедорожника, прямо скажем, смотрится весьма впечатляюще. Причем не только снаружи, но и внутри, чему во многом способствует именно панорамная крыша.
Модульная концепция
Кстати, дизайнерам, работающим в автоиндустрии, давно был известен тот неоспоримый факт, что даже прозрачный люк, не говоря уже об объемной панорамной крыше, создает в салоне куда более комфортные условия, чем в обычной машине. Однако массово реализовать подобные конструктивные решения на серийных автомобилях удалось далеко не сразу. Серьезные подвижки в этой области обозначились только в последние два десятилетия. Прогресс стал возможен во многом благодаря научно-технической кооперации автопроизводителей с ведущими мировыми поставщиками и разработчиками дополнительного оборудования. Первыми в подобную техническую кооперацию включились европейские фирмы. В частности, одна из ведущих немецких компаний, занимающаяся разработкой накрышных систем, предложила инновационную модульную конструкцию автомобильной крыши под названием Multi Optional Roof (MOR).
Суть этого решения состоит в том, что оно может сочетаться с любой технической платформой, используемой автопроизводителями. Иначе говоря, на один и тот же кузов на конвейере можно устанавливать различные варианты крыш, как скажем, легкие системы, созданные из полиуретановых композитов, складные и открываемые панорамные крыши. Такой подход, как доказала практика, значительно сокращает расходы на разработку и производство новых моделей машин, а также позволяет создавать индивидуальный дизайн крыши, соответствующий пожеланиям потенциальных автовладельцев.
Яркий дизайн и не только…
Сегодня в рамках модульной концепции предлагается широкий спектр крышевых решений. Из них наиболее ярким по дизайну и сложным по конструкции по праву считается панорамная крыша. Не зря ведь в свое время панорамное остекление верха машины были доступно только для авто премиального сегмента. Ныне же ими оснащаются автомобили всех классов: от топовых моделей премиального уровня до компактных малолитражек. Благодаря плавному переходу от ветрового стекла на заднее, панорамный верх придает автомобилю динамичный и элегантный вид, создают впечатление, что вся крыша сделана из стекла.
К сказанному стоит добавить один любопытный факт. Несмотря на то, что с технической точки зрения панорамные накрышные системы достаточно сложны, они, как это ни парадоксально, способствуют заметному улучшению пассивной безопасности. Это обусловлено тем, что у большинства авто с панорамной крышей жесткость кузова, а также и управляемость, и поперечная устойчивость на дороге оказывается выше, чем у обычной модификации автомобиля. В особенности это справедливо при использовании накрышных систем из легкого и сверхпрочного поликарбоната.
Стекло плюс электроника
Обсуждая тему панорамного остекления автомобиля, обязательно стоит упомянуть о специальных затеняющих устройствах, создающих или дополняющих уютную атмосферу в салоне. Здесь сегодня тоже предлагаются различные вариации, включая рулонные шторы с ручным или электрическим управлением, с опциональными наматывающим роликом и поперечными направляющими. Используемые для этих целей материалы крайне разнообразны: от прозрачного эластичного тканого полотна до светонепроницаемого материала, отражающего ультрафиолетовое излучение. Одним словом, выбирай — не хочу!..
Отдельная тема — управление всем этим крышевым великолепием. По мнению специалистов, эргономика управления современных автомобильных накрышных систем проработана на все сто и заслуживает самой высокой оценки! Их подвижные элементы и люки открываются и закрываются с помощью панелей управления, встроенных в потолок перед водителем, или (как это реализовано в некоторых немецких системах) дистанционно, с помощью ключа зажигания. При этом обязательно соблюдаются меры активной безопасности: учитывая, что электронно-управляемый механизм производит закрывание панорамной крыши почти бесшумно и весьма плотно: в нем для предотвращения случайного защемления конечностей предусматриваются специальные элементы защиты.
Подзарядимся от крыши?
И в завершение: с 2020 года законодательство ЕС ограничивает предельно допустимое значение выбросов CO2 для новых европейских автомобилей на уровне 95 г/км. Это требует значительных усилий со стороны автопроизводителей, так как при превышении допустимых значений на них будут наложены значительные штрафы. Другими словами, снижение уровня CO2 сегодня весьма актуально. В этом смысле свою положительную роль могут сыграть и крышевые системы.
Так, в Германии уже разработаны панорамные крыши с солнечными элементами, позволяющие сократить расход топлива, а соответственно и выброс углекислого газа. Солнечные элементы, интегрированные в панели крыши, производят электрическую энергию, которую можно (с помощью интеллектуальной системы управления электропитанием) накапливать непосредственно в аккумуляторной батарее автомобиля, что позволяет снизить нагрузку на генератор и сократить потребление топлива. Именно поэтому Европейская Комиссия признала разработку «накрышной системы со встроенными солнечными элементами для зарядки аккумуляторов» экологической инновацией.