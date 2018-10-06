Вид сверху: все, что вы не знали о панорамных крышах для автомобиля

Если внимательно просмотреть всю гамму новинок, выставляемых производителями на международных автосалонах последних лет, то можно констатировать несомненный факт: такой изящный элемент кузова, как панорамная крыша, сегодня стал своего рода трендом в современном автодизайне. И свое воплощение он находит не только в дорогих моделях премиум-сегмента, но и в обычных машинах. Причем эта тенденция хорошо заметна не только у производителей из Старого и Нового Света — она уже просматривается у многих автоконцернов из Юго-Восточной Азии.

Например, сегодня едва ли не у каждого китайского автопроизводителя в линейке новинок присутствуют авто с прозрачными крышами. Российские автобренды тоже стремятся внедрять у себя эти оригинальные крышевые решения, правда, пока лишь в концепт-карах.