За что чаще всего российские водители ненавидят друг друга

Автор знаменитой фразы, кем бы он ни был, не оставил нам решения задачки: как быть, если две беды — и дураки, и дороги — встречаются в одной точке пространства? Портал «АвтоВзгляд» попытался найти ответ на этот вопрос.

Музыкальная шкатулка

Демонстрация соседом музыкальных пристрастий и мощности автомобильной стереосистемы в многокилометровой, растянувшейся до горизонта пробке, может вывести из себя самого спокойного и вежливого водителя. Особенно, если в дело вступает сабвуфер, вырывающий двери и стекла. Дело вовсе не в талантах исполнителя или стиле произведения: вкусы могут не совпадать, а уж настроение — и подавно!

Вторжение в частную жизнь у нас принято нещадно осуждать, но выкрученная в красную зону магнитола — разве не то же самое? Поставим себя на место соседа, который хотел побыть наедине с самим собой, а оказался один на один с «Элджеем», «Грибами» или — упаси, Господь — Стасом Михайловым.