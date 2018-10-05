За что чаще всего российские водители ненавидят друг друга

Можно долго и обстоятельно писать о невзгодах наших «рулевых», но две главные проблемы локализовали себя очень давно — слова то ли Гоголя, то ли Салтыкова-Щедрина о дураках и дорогах актуальны и по сей день. Но если полотно можно перестелить, то как быть с теми неумными, кто по нему ездит?
Лика Затворная

Автор знаменитой фразы, кем бы он ни был, не оставил нам решения задачки: как быть, если две беды — и дураки, и дороги — встречаются в одной точке пространства? Портал «АвтоВзгляд» попытался найти ответ на этот вопрос.

Музыкальная шкатулка

Демонстрация соседом музыкальных пристрастий и мощности автомобильной стереосистемы в многокилометровой, растянувшейся до горизонта пробке, может вывести из себя самого спокойного и вежливого водителя. Особенно, если в дело вступает сабвуфер, вырывающий двери и стекла. Дело вовсе не в талантах исполнителя или стиле произведения: вкусы могут не совпадать, а уж настроение — и подавно!

Вторжение в частную жизнь у нас принято нещадно осуждать, но выкрученная в красную зону магнитола — разве не то же самое? Поставим себя на место соседа, который хотел побыть наедине с самим собой, а оказался один на один с «Элджеем», «Грибами» или — упаси, Господь — Стасом Михайловым.

Но ведь это еще и не безопасно: заслонившись от окружающего мира мощной музыкальной пеленой, водитель перестает слышать дорогу! Децибелы звука скрывают за собой не только осуждение, а порой, и откровенную ярость соседей, но и важнейшие информационные посылы — предупреждающий звук клаксона, отчаянный свист покрышек и многое другое.

Когда же «музыкальная шкатулка» добирается до места назначения, то начинает бесить уже не только коллег по автомобильному потоку, но и жителей окружающий домов. Методик борьбы с такими водителями существует достаточно, но мы рекомендуем самую честную и вежливую: начать с себя. А там и окружающие подтянутся.

Звуки скорости

Заканчивая с проблемой повышенных децибелов, нельзя не упомянуть издающий нечленораздельный рев, переходящий в визг, автомобильный глушитель. О, спорт — ты мир! Но музыкальные возможности двигателя приводят в неописуемый восторг только владельца автомобиля. Исключительно. Всем остальным они доставляют одни неудобства, особенно, когда приходится терпеть этот адский оркестр несколько часов кряду!

Крешендо — это прекрасно, но исключительно в исполнении таланта уровня Дениса Мацуева. Если же это концерт старого «вазовского» двигателя — это сущий кошмар. И, уж поверьте, уважения в глазах окружающих он не добавляет. Скорее, наоборот.

Против тумана и водителей

Со звуком закончили — переходим к свету. Попытка осознать моральные и экономические причины любви отечественного водителя к передвижению с выключенным ближним светом, но с включенными противотуманными фарами, не привела к успеху. Братцы, в чем же логика? Вы не только слепите коллег по дороге, но и расходуете ресурс достаточно дорогой лампочки! Самой дорогой в автомобиле! Где смысл?

В соседней Финляндии управление автомобилем с включенными «противотуманками» при отсутствии тумана стоит 150 евро. Кстати, наличие погодных условий, достаточных для включения вышеуказанных световых приборов, может определить только полицейский. Так что жители Санкт-Петербурга и окрестностей противотуманными фарами пользуются крайне редко. Чтоб не произошло привыкания.

В ПДД четко прописано, что при движении по загородной трассе, водитель обязан включить ближний свет, а в городе будет достаточно и дневных ходовых огней. Однако отдельные индивидуумы предпочитают поступать по-своему. Пора штрафовать?

Повтори поворот

Отдельный пассаж тебе, «поворотник»! Именно ты, а вернее, твое отсутствие вызывает больше всего бешенства у водителей! Хаотичные перестроения без предупреждающего сигнала приводят к мелким авариям и кошмарным дорожным коллапсам с человеческими жертвами, о чем нам регулярно напоминают сводки МВД и видео в Youtube.

Сколько проклятий услышал в спину лихач, отказавшийся от «поворотника», сколько бед и невзгод пообещал ему водитель нещадно подрезанного автомобиля — а воз и ныне там! Неужели столько сил уходит на «массаж» подрулевого рычажка? Нет, причины кроются только в голове лихого драйвера. Вылечит «хворь» только дорогостоящий урок. На чужих ошибках мы, увы, учиться так и не научились.

Дым коромыслом

Битва чиновников за экологические нормы не возымела должного эффекта: чадящие «КАМАЗы», сизый выхлоп умирающих «ГАЗелей» и отвратительный масляный «перегар» доживающей свой век авторухляди по-прежнему загрязняют воздух. Нарушителя ловят, штрафуют и отпускают, а химический смрад продолжает уничтожать легкие пешеходов и водителей.

Пробитая прокладка ГБЦ на одной машине становится экологической катастрофой для нескольких квадратных километров. И вызывает не только негодование, но и вполне осязаемые проблемы со здоровьем. Так почему все мы должны это терпеть? Водитель, будь человеком, почини свой автомобиль!

Причиной всех вышеописанных проблем становятся сами водители. Мы сами. Так давайте относиться друг к другу бережнее, уважать соседей по потоку так же, как и ценить свое личное пространство. Сегодня мы близки к тому счастливому моменту, когда победа над дураками и дорогами случится. Дороги у нас уже вроде бы научились строить. Дело за малым.

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5 октября 2018
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