Чем чревато оскорбление гаишника

Вне зависимости от нашего психологического состояния, мы обязаны держать себя в руках. Однако темперамент у всех разный и сорваться в «неконтролируемый занос» могут многие, особенно во время общения с представителями закона. Все-таки встречи с ними чаще всего не предвещают ничего хорошего, иной раз крепкое словцо в адрес инспектора ДПС соскакивает с языка как будто само собой. А за это придется отвечать.

Грубость, проявленная в отношении сотрудника полиции, может квалифицироваться как оскорбление и как хулиганство. Статья 319 Уголовного кодекса за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей налагает на виновника штраф от 2500 до 40 тысяч рублей.

Если вы повторно обругали полицейского, то санкции рассчитываются в зависимости от размеров заработной платы за период до трех месяцев.