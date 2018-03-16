Чем чревато оскорбление гаишника

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Шум мегаполиса, суета, спешка, стресс — все это ведет к эмоциональному срыву, который может быть спровоцирован самым безобидным поводом. Почти всегда гнев выплескивается на окружающих, но когда под горячую руку попадают сотрудники правоохранительных органов, это чревато уголовной ответственностью…
Иван Флягин

Вне зависимости от нашего психологического состояния, мы обязаны держать себя в руках. Однако темперамент у всех разный и сорваться в «неконтролируемый занос» могут многие, особенно во время общения с представителями закона. Все-таки встречи с ними чаще всего не предвещают ничего хорошего, иной раз крепкое словцо в адрес инспектора ДПС соскакивает с языка как будто само собой. А за это придется отвечать.

Грубость, проявленная в отношении сотрудника полиции, может квалифицироваться как оскорбление и как хулиганство. Статья 319 Уголовного кодекса за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей налагает на виновника штраф от 2500 до 40 тысяч рублей.

Если вы повторно обругали полицейского, то санкции рассчитываются в зависимости от размеров заработной платы за период до трех месяцев.

Для неимущего виновника предусмотрены исправительные работы сроком до одного года, либо обязательные работы до 360 часов. То есть, либо вы пашете на своей привычной должности, выплачивая часть зарплаты (до 20%) в бюджет государства, либо несколько часов в день вкалываете на общественно-полезных работах — например, дворником.

Если вы проигнорировали решение суда по неуважительным причинам, вам светит тюрьма. Причем день ареста приравнивается к трем дням исправительных работ, и один день лишения свободы аналогичен двум дням общественно-полезной деятельности.

Кстати, под «оскорблением» понимается нецензурные слова в адрес сотрудника, громко произнесенные в общественном месте. Однако даже если вы от души нашептали ему все начистоту с глазу на глаз, вам могут инкриминировать административную ответственность по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». В этом случае придется платить штраф от пятисот до двух с половиной тысяч рублей, либо вас арестуют на срок до пятнадцати суток. Так что решайте сами, стоит ли выпускать пар на гаишника или нет.

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16 марта 2018
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