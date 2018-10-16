Поможет ли персональный алкотестер в споре с инспектором ГИБДД

Вождение подшофе — серьезное правонарушение, карающееся в наши дни не только лишением «прав», но и немаленьким штрафом. И потому неудивительно, что многие автомобилисты проявляют повышенный интерес к персональным алкотестерам, коих на рынке видимо-невидимо. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли доверять подобным гаджетам и, главное, выручат ли они в споре с гаишником.
Доблестные сотрудники ГИБДД, вылавливающие из потока подозрительных водителей (читай — кошельки), как известно, определяют степень опьянения рулевого посредством профессионального алкотестера. Законодательно в России запрещено выезжать на дорогу даже после глотка пива: те 0,16 мг на литр воздуха, что как бы допускаются, на самом деле лишь нивелируют возможную погрешность гаджета.
Автомобилистов, пойманных в состоянии «стекл как трезвышко», лишают удовольствия управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет — чтобы жизнь медовухой не казалась. Вдобавок им еще и выписывают штраф в размере средней зарплаты по стране, то есть в 30 000 рублей. А попался, будучи навеселе, второй раз за год — прощайся с «правами» на 36 месяцев, отдай 300 000 целковых и готовься к принудительным работам или тюрьме.
Так что же делать тем, кто поддался «зеленому змию», не подумав, что с утра нужно всенепременно сесть за руль? Тут придет на помощь алкотестер или алкометр. Или, вопреки ожиданиям, не придет — если водитель поскупился и обзавелся дешевой китайской игрушкой с погрешностью в плюс-минус бутылку водки. Но обо всем по порядку.
Приборы для выявления пьяниц делятся на три категории: персональные, профессиональные и специальные. Последние ориентированы на гаишников и медицинские учреждения. Водителям же — тем, что любят время от времени пропустить пару рюмочек — вполне подойдут персональные. Как правило, они представляют собой компактный прибор с дисплеем и сменными мундштуками, хотя встречаются устройства и без них.
Чтобы понять, в какую сторону двигаться по утру после празднества — к своей машине или к метро — достаточно подуть в трубочку или на специальный датчик: в зависимости от модели. Работают алкотестеры для простых смертных от пальчиковых батареек или автомобильного прикуривателя. Результат теста отображается на экране — либо в промилле, либо в процентах. Опять же, все зависит от конкретного гаджета.
Самое сложное — выбрать приемлемый аппарат, на который можно положиться. Бюджетные устройства, продающиеся по цене бутылки хорошего французского вина или дешевле, обходим стороной. В третьесортных изделиях в качестве индикаторов применяются простые светодиоды — они улавливают концентрацию паров спирта так же приблизительно, как изрядно пьяные товарищи помнят свое имя.
Считается, что наиболее точными алкотестерами могут похвастать российские и южнокорейские производители. Прайсы на добротные устройства начинаются, скажем, в столице от нескольких тысяч «деревянных». Выбирайте те гаджеты, что имеют заводскую гарантию и сервисную поддержку. Ведь купить аппарат мало — его время от времени необходимо и обслуживать.
Следует отметить, что всецело полагаться на персональные алкометры — даже весьма приличные — не стоит. Ведь ни одно устройство не гарантирует бесперебойную работу, как бы бережно с ним не обращались. К тому же подобные приборы очень чувствительны — на их показания влияет огромное множество факторов, начиная от температуры помещения и заканчивая уровнем посторонних шумов.
Помните, что данные с алкотестеров для широких масс не имеют никакой юридической силы в суде. Если на дисплее вашего карманного «помощника» высветятся нули, в то время как гаишный «покажет» лишение, то доказать трезвость, ссылаясь на свой гаджет, не получится. Исключение — тот случай, когда вы не пожалели пары сотен тысяч рублей на профессиональное устройство с принтером, требующее регулярных калибровок в метрологической службе.