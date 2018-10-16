Поможет ли персональный алкотестер в споре с инспектором ГИБДД

Доблестные сотрудники ГИБДД, вылавливающие из потока подозрительных водителей (читай — кошельки), как известно, определяют степень опьянения рулевого посредством профессионального алкотестера. Законодательно в России запрещено выезжать на дорогу даже после глотка пива: те 0,16 мг на литр воздуха, что как бы допускаются, на самом деле лишь нивелируют возможную погрешность гаджета.

Автомобилистов, пойманных в состоянии «стекл как трезвышко», лишают удовольствия управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет — чтобы жизнь медовухой не казалась. Вдобавок им еще и выписывают штраф в размере средней зарплаты по стране, то есть в 30 000 рублей. А попался, будучи навеселе, второй раз за год — прощайся с «правами» на 36 месяцев, отдай 300 000 целковых и готовься к принудительным работам или тюрьме.

Так что же делать тем, кто поддался «зеленому змию», не подумав, что с утра нужно всенепременно сесть за руль? Тут придет на помощь алкотестер или алкометр. Или, вопреки ожиданиям, не придет — если водитель поскупился и обзавелся дешевой китайской игрушкой с погрешностью в плюс-минус бутылку водки. Но обо всем по порядку.