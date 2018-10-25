Как ГИБДД лишает водителей «прав» за нарушения, не подпадающие под лишение

Бывает ли такое, когда водитель нарушил один пункт ПДД, а придорожные полицейские вменяют ему другой, более суровый в смысле наказания? Не то что бывает — подобное в гаишной практике происходит сплошь и рядом. В каких случаях можно остаться без «прав», совершив нарушение, не подпадающее под лишенческую статью?
Немногие водители догадываются о том, что одно нарушение ПДД можно легко и непринужденно переквалифицировать в другое, чем совсем не брезгуют сегодня заниматься — наживы ради и палочной системы для — доблестные сотрудники ГИБДД.
Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел самые популярные случаи, когда «рулевой» может лишиться «прав» буквально ни за что.
ОБЪЕЗД РАЗРЕШЕН
Что делать, когда единственный ряд дорожного полотна перегорожен другой машиной? Правильно: объезжать поломанный транспорт с левой стороны, предварительно пропустив встречный поток. Инспектор не накажет вас, если иной возможности объехать препятствие нет. Например, с правой стороны.
Но когда подобный вариант есть, водителю автоматически придется отвечать по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Иными словами, платить штраф от 1000 до 1500 рублей.
Однако довольно часто гаишники берут драйверов на испуг, пытаясь классифицировать нарушение по «лишенческой» ч.4 этой же статьи Административного кодекса. Услышав фразу: «в суде разберутся, как быть с тем, кто выкатился на встречку», многие водители пытаются урегулировать ситуацию на месте.
Выезжаете с второстепенной дороги на главную, где разрешен поворот только направо, а вам — кровь из носу — хочется повернуть налево, чтобы не толкаться в пробке до ближайшего разворота или перекрестка.
Пересекая в этом случае сплошную линию разметку, водитель по умолчанию становится нарушителем ч.2 ст.12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Наказание, которое грозит ездоку, составляет от 1000 до 1500 рублей.
Однако придорожные полицейские в подобных случаях довольно часто обвиняют водителей в выезде на полосу, предназначенную для встречного движения. И попробуй докажи, что ты совершал поворот под углом в 90 градусов. Как показывает практика, у судьи не будет «оснований не доверять инспектору ГИБДД». Так что лучше не искушайте судьбу, и ищите место, где разворот разрешен.
РАЗВОРОТ ЧЕРЕЗ ЛИШЕНИЕ
Этой же статьей КоАП РФ устанавливается ответственность за разворот через сплошную линию разметки, и карается штрафом от 1000 до 1500 рублей. Да только вряд ли вам удастся оправдаться перед бравым полицейским, вменяющим нарушение согласно ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».
Даже имеющийся в салоне авто видеорегистратор, увы, может не помочь. Ну не поспорить с тем, что видел зоркий глаз гаишника, как правым передним колесом вы все-таки проехали 20 сантиметров по «встречке». Попади такой протокол в суд — даем 99%, что шофер превратится в пешехода на срок от четырех до шести месяцев.