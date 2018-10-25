Как ГИБДД лишает водителей «прав» за нарушения, не подпадающие под лишение

ОБЪЕЗД РАЗРЕШЕН

Что делать, когда единственный ряд дорожного полотна перегорожен другой машиной? Правильно: объезжать поломанный транспорт с левой стороны, предварительно пропустив встречный поток. Инспектор не накажет вас, если иной возможности объехать препятствие нет. Например, с правой стороны.

Но когда подобный вариант есть, водителю автоматически придется отвечать по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Иными словами, платить штраф от 1000 до 1500 рублей.

Однако довольно часто гаишники берут драйверов на испуг, пытаясь классифицировать нарушение по «лишенческой» ч.4 этой же статьи Административного кодекса. Услышав фразу: «в суде разберутся, как быть с тем, кто выкатился на встречку», многие водители пытаются урегулировать ситуацию на месте.