Как ГИБДД штрафует водителей за использование фонариков и «зарядок» в авто

О запрете на установку всевозможных «примочек», не соответствующих требованиям конструкции транспортного средства, русским по-белому написано в ПДД. Чаще всего в поле зрения гаишников попадают самостоятельно лифтованные внедорожники и авто с явно нестандартной светотехникой.

О том, как придорожные полицейские наказывают водителей за лебедку и молдинги, а заодно и как законно оснастить машину кенгурином, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно прочитать здесь. А вот о световых приборах стоит поговорить отдельно. Особенно если учесть, что речь пойдет не о супермощных или иного цвета лампах в головной оптике, а об устройствах, не вынуждающих автовладельца менять заводскую конструкцию машины.