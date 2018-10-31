Как ГИБДД штрафует водителей за использование фонариков и «зарядок» в авто

Законопослушные водители знают, что применять в автомобиле те или иные девайсы, аксессуары и атрибуты тюнинга, не предусмотренные заводом-изготовителем, караются законом. Но есть и безобидные на первый взгляд гаджеты, за использование которых автоматически попадаешь на штраф.
О запрете на установку всевозможных «примочек», не соответствующих требованиям конструкции транспортного средства, русским по-белому написано в ПДД. Чаще всего в поле зрения гаишников попадают самостоятельно лифтованные внедорожники и авто с явно нестандартной светотехникой.
О том, как придорожные полицейские наказывают водителей за лебедку и молдинги, а заодно и как законно оснастить машину кенгурином, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее можно прочитать здесь. А вот о световых приборах стоит поговорить отдельно. Особенно если учесть, что речь пойдет не о супермощных или иного цвета лампах в головной оптике, а об устройствах, не вынуждающих автовладельца менять заводскую конструкцию машины.
Судя по ожесточенным обсуждениям на профильных форумах в Сети, многие водители уверены, что иметь в своем автомобиле стробоскоп или мигалку, встроенную в фонарик, компрессор или зарядное устройство, можно на вполне себе законных основаниях.
Да, интернет кишит подобными прибамбасами — к примеру, за 1000 рублей сегодня можно прикупить «зарядку» для смартфона с интегрированными в нее светодиодами, имитирующими спецсигнал. А что, очень удобно — поставил ее на торпедо с мигающими красно-синими огоньками, и нагоняй окружающим жути. Вот только долго «рулевой» с таким гаджетом не проездит.
Согласно ст.12.4 КоАП РФ «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов», ехать на автомобиле, не являющимся спецтранспортом, с установленными в нем устройствами для подачи световых (за исключением охранной сигнализации) сигналов запрещено.
За нарушение данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей, а также конфискация приборов, «цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».
Для юридических лиц наказание в разы суровее — от 400 000 до 500 000 рублей. И совсем не важно, что в салоне вашего авто стоит не настоящий проблесковый маячок, а самый что ни на есть обычный фонарик или пуско-зарядник для АКБ.