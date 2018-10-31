В каких случаях судебные приставы не имеют права забирать автомобиль должника

Фото ФСПП
От встречи с судебными приставами не застрахован даже самый честный и законопослушный гражданин. Что нужно знать, чтобы в один прекрасный день не лишиться автомобиля, какие права есть у автовладельца и почему судебные приставы так любят проводить совместные рейды с ГИБДД, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Транспортное средство — самое популярное имущество для покрытия любого долга. Его можно быстро и просто реализовать с аукциона и закрыть дело. Поэтому регулярные совместные рейды ГИБДД и ФССП — Федеральной службы судебных приставов — на дорогах объяснимы. Впрочем, далеко не каждый автомобиль можно изъять, а для проведения этого мероприятия у пристава на руках должно быть судебное решение. Что это значит?

Если автовладелец является должником — перед государством, банком или физическим лицом — и не платит по счетам добросовестно, то следующая инстанция для кредитора — суд. «Самый честный и беспристрастный» рассмотрит дело и, как показывает практика, встанет на сторону истца. А также даст должнику пять дней на добровольное погашение задолженности. И только по истечении этого времени, в случае если долг не выплачен, начинаются принудительные мероприятия по взысканию — те самые исполнительные действия судебных приставов. Нет исполнительного листа — нет законного права на какие-либо мероприятия. Не прошло пяти дней с момента принятия судебного решения — смотри пункт выше.

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Первое, на что могут наложить арест — это банковские счета должника. Если на них достаточно средств для покрытия задолженности, то арестовывать или изымать любое имущество, будь то мобильный телефон, ноутбук, украшения или транспортное средство, приставы не могут. Как только задолжавший исполняет решение суда, гасит задолженность, дело закрывается. И никакие ограничения на передвижение или собственность наложены быть не могут.

Если же на банковских счетах денег нет или недостаточно для полной выплаты долга, то, изначально, судебные приставы обязаны наложить запрет на регистрационные действия с собственностью. То есть продать или переоформить автомобиль, на который стоит такой «капкан», не выйдет. Законным путем.

Физический арест и изъятие — это уже следующий этап. Чтобы к нему перейти, пристав обязан вновь обратиться в суд для получения соответствующего разрешения. И только после его получения исполнитель судебного решения может обратиться в ГИБДД. Но даже с таким арсеналом бумаг судебный пристав не всегда может изъять имущество. Есть определенный перечень исключений. Например, автомобиль, который используется для передвижения инвалида, является собственностью члена семьи или родственника, а также является единственным источником дохода, не может быть изъят.

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Но бояться и, тем более, избегать всеми доступными средствами судебных приставов — еще большая ошибка. Система построена таким образом, что арест на имущество накладывают в самом крайнем случае. Ответчику шлют письма, с ним пытаются связаться, его обязаны поставить в известность. Повестку в суд вручить, в конце концов. Если гражданин, у которого есть задолженность, идет на контакт, демонстрирует желание свой долг выплатить, вносит частичные платежи, какими бы крошечными они ни были, он имеет все шансы избежать ограничений и неприятных инсинуаций в свой адрес.

А чтобы полностью оградиться от внимания судебных приставов и прочих органов исполнительной власти, достаточно один раз в месяц проверять себя и свою собственность на наличие какой-либо задолженности. А также всегда соблюдать закон и платить по счетам.

суд, пристав, арест, автокредит
31 октября 2018
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