В каких случаях судебные приставы не имеют права забирать автомобиль должника

Первое, на что могут наложить арест — это банковские счета должника. Если на них достаточно средств для покрытия задолженности, то арестовывать или изымать любое имущество, будь то мобильный телефон, ноутбук, украшения или транспортное средство, приставы не могут. Как только задолжавший исполняет решение суда, гасит задолженность, дело закрывается. И никакие ограничения на передвижение или собственность наложены быть не могут.

Если же на банковских счетах денег нет или недостаточно для полной выплаты долга, то, изначально, судебные приставы обязаны наложить запрет на регистрационные действия с собственностью. То есть продать или переоформить автомобиль, на который стоит такой «капкан», не выйдет. Законным путем.

Физический арест и изъятие — это уже следующий этап. Чтобы к нему перейти, пристав обязан вновь обратиться в суд для получения соответствующего разрешения. И только после его получения исполнитель судебного решения может обратиться в ГИБДД. Но даже с таким арсеналом бумаг судебный пристав не всегда может изъять имущество. Есть определенный перечень исключений. Например, автомобиль, который используется для передвижения инвалида, является собственностью члена семьи или родственника, а также является единственным источником дохода, не может быть изъят.