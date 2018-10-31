В каких случаях судебные приставы не имеют права забирать автомобиль должника

Транспортное средство — самое популярное имущество для покрытия любого долга. Его можно быстро и просто реализовать с аукциона и закрыть дело. Поэтому регулярные совместные рейды ГИБДД и ФССП — Федеральной службы судебных приставов — на дорогах объяснимы. Впрочем, далеко не каждый автомобиль можно изъять, а для проведения этого мероприятия у пристава на руках должно быть судебное решение. Что это значит?
Если автовладелец является должником — перед государством, банком или физическим лицом — и не платит по счетам добросовестно, то следующая инстанция для кредитора — суд. «Самый честный и беспристрастный» рассмотрит дело и, как показывает практика, встанет на сторону истца. А также даст должнику пять дней на добровольное погашение задолженности. И только по истечении этого времени, в случае если долг не выплачен, начинаются принудительные мероприятия по взысканию — те самые исполнительные действия судебных приставов. Нет исполнительного листа — нет законного права на какие-либо мероприятия. Не прошло пяти дней с момента принятия судебного решения — смотри пункт выше.