Как ГИБДД наказывает водителей за поворот под зеленую стрелку

Еще в лихих «девяностых» придорожные милиционеры любили обирать автовладельцев, рассказывая им о том, что во время совершения того или иного маневра были нарушены ПДД. Например, для этого выбирались жертвы, проезжающие или поворачивающие на мигающий сигнал светофора. Мол, зеленый уже потух, а вы едете — будьте любезны понести за это ответственность.
Хотя согласно ПДД, когда шофер свой маневр уже начал, он обязан его завершить. Впрочем, пытаться что-то доказать гаишнику — бессмысленно. Проще объясниться с глухим или найти общую тему для разговора с немым. Этим, разумеется, пользовались и продолжают активно пользоваться придорожные блюстители вроде бы даже правопорядка.