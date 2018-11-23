Как ГИБДД наказывает водителей за поворот под зеленую стрелку

Примечательно, но рабочие схемы из «девяностых» никуда не делись. Более того: они эволюционировали (читай — деградировали), а вместе с ними эволюционировали и расценки. И, похоже, предела этому беспределу нет и не будет. С попыткой бесцеремонного развода на деньги столкнулся обозреватель портала «АвтоВзгляд» лично, причем практически у самых ворот редакции.

При развороте под зеленую стрелку на перекрестке Звенигородского шоссе и Пресненского вала, автор этих строк был остановлен в районе 19 часов 22 ноября экипажем ДПС 4 БП ДПС ГИБДД ЦАО Москвы, дежурившим на пересечении «Звенигородки» с ул. 1905 года. Служивый, даже не успев попросить документы для проверки, тут же предъявил обвинение в совершении маневра под мигающий, в мгновение ока ставший потухшим сигнал светофора.

Иначе говоря, по его мнению ваш корреспондент произвел разворот, нарушив ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Ответственность за это, напомним, предусматривает штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.