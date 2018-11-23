Как ГИБДД наказывает водителей за поворот под зеленую стрелку

Фото: АвтоВзгляд
Все новое — хорошо забытое старое. Вероятно, именно таким девизом руководствуются гаишники, используя — то ли наживы ради, то ли палок для — совсем уж наглые схемы развода водителей на деньги. А что вы хотели? Ведь впереди Новый год!
Вячеслав Василенко

Еще в лихих «девяностых» придорожные милиционеры любили обирать автовладельцев, рассказывая им о том, что во время совершения того или иного маневра были нарушены ПДД. Например, для этого выбирались жертвы, проезжающие или поворачивающие на мигающий сигнал светофора. Мол, зеленый уже потух, а вы едете — будьте любезны понести за это ответственность.

Хотя согласно ПДД, когда шофер свой маневр уже начал, он обязан его завершить. Впрочем, пытаться что-то доказать гаишнику — бессмысленно. Проще объясниться с глухим или найти общую тему для разговора с немым. Этим, разумеется, пользовались и продолжают активно пользоваться придорожные блюстители вроде бы даже правопорядка.

Примечательно, но рабочие схемы из «девяностых» никуда не делись. Более того: они эволюционировали (читай — деградировали), а вместе с ними эволюционировали и расценки. И, похоже, предела этому беспределу нет и не будет. С попыткой бесцеремонного развода на деньги столкнулся обозреватель портала «АвтоВзгляд» лично, причем практически у самых ворот редакции.

При развороте под зеленую стрелку на перекрестке Звенигородского шоссе и Пресненского вала, автор этих строк был остановлен в районе 19 часов 22 ноября экипажем ДПС 4 БП ДПС ГИБДД ЦАО Москвы, дежурившим на пересечении «Звенигородки» с ул. 1905 года. Служивый, даже не успев попросить документы для проверки, тут же предъявил обвинение в совершении маневра под мигающий, в мгновение ока ставший потухшим сигнал светофора.

Иначе говоря, по его мнению ваш корреспондент произвел разворот, нарушив ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Ответственность за это, напомним, предусматривает штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении — 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Спорить и доказывать свою правоту доблестному, а главное — остроглазому, сотруднику ГИБДД наверняка было бы бессмысленно, если в автомобиле не оказался не менее зоркий видеорегистратор. Когда служивый увидел болтающийся на лобовом стекле гаджет, градус дискуссии резко снизился. Хотя и счастливого пути после молниеносного возврата «прав» едва не ставшему без вины виноватому водителю он пожелать не соизволил.

Ясно одно: окажись на моем месте робкая девушка или неопытный водитель, полицейские наверняка «развели» бы его на штрафной протокол, либо на взятку. И если о подобных случаях изредка приходилось слышать от «рулевых» из регионов, то столкнуться с такой беспардонной наглостью практически в самом центре Москвы стало для нас большой неожиданностью.

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24 ноября 2018
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