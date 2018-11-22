Как золотая молодежь покрывает сотрудников ГИБДД

После массовых публикаций в СМИ о 18-летней красотке Карине, дочери известного бизнесмена Арарата Назаретяна, которая всячески позировала на камеру рядом с автомобилем ДПС на Воробьевых горах, предприниматель сообщил журналистам, что никакого отношения спецтранспорт к героине снимков не имеет.

— Попросили сфотографироваться. Машина и львенок были там на месте. Карина гуляла там с братом, — прокомментировал телеканалу 360 хайп вокруг семьи Назаретяна глава семейства.

А вот, как по этому поводу высказалась в своем Инстаграме сама виновница полицейского фотосета:

— Я просто гуляла на Воробьёвых горах, там проходила чья-то фотосессия. Я просто подошла к фотографу и попросила сделать мне пару качественных фоток, чисто для себя! Фотограф мне не отказал, сфотографировал и скинул мне…