Как золотая молодежь покрывает сотрудников ГИБДД

Свежие подробности появились в скандале, связанном с участием спецавтомобиля ГИБДД в пикантной фотосессии для Инстаграма с обжигающей брюнеткой в главных ролях. Поверите ли вы в то, что полицейские ни в чем не виноваты, а соблазнительная красотка сама пришла?
После массовых публикаций в СМИ о 18-летней красотке Карине, дочери известного бизнесмена Арарата Назаретяна, которая всячески позировала на камеру рядом с автомобилем ДПС на Воробьевых горах, предприниматель сообщил журналистам, что никакого отношения спецтранспорт к героине снимков не имеет.
— Попросили сфотографироваться. Машина и львенок были там на месте. Карина гуляла там с братом, — прокомментировал телеканалу 360 хайп вокруг семьи Назаретяна глава семейства.
А вот, как по этому поводу высказалась в своем Инстаграме сама виновница полицейского фотосета:
— Я просто гуляла на Воробьёвых горах, там проходила чья-то фотосессия. Я просто подошла к фотографу и попросила сделать мне пару качественных фоток, чисто для себя! Фотограф мне не отказал, сфотографировал и скинул мне…
Однако не очень-то вяжутся слова с делом. Во-первых, патрульный автомобиль был выставлен с правильного ракурса определенно для съемки. Во-вторых, никаких причин скрывать регистрационные знаки авто и код подразделения ГИБДД тогда попросту не было бы. В третьих, проведение фотосессии подтверждают многочисленные прохожие, некоторые из них уже даже прокомментировали соответствующие топики в социальных сетях. Да, и неспешно прогуливающихся людей в компании со львом по Москве встретить сегодня довольно сложно. К тому же, сами полицейские не заинтересовались бы инцидентом.
Факт налицо — Кариной Назаретян был сознательно инициирован повод привлечь к себе внимание, поднять активность аккаунта в соцсетях и навести шороху, что нынче является модным в кругах золотой молодежи. И ведь, надо признать, ей это удалось!
Поэтому комментарии авторитетного бизнесмена, как и слова его дочери являются не более, чем попыткой уйти от репутационных рисков. А может быть и не только репутационных, ведь вряд ли гаишники предоставили для съемки служебный Mercedes-Benz на безвозмездной основе.