Правительство упразднило один штраф для водителей

Премьер-министр подписал постановление правительства, которым в правила дорожного движения внесли поправку, вновь превращающую наклейку «Ш» на заднем стекле машины в необязательный атрибут.
Максим Строкер

Правительство внесло поправки в ПДД, которые, фактически, отменяют обязательность знака «Шипы» на заднем стекле авто, «обутого» в шипованную резину. Соответствующее постановление за номером №1414 было подписано премьером Медведевым 24 ноября 2018 года.

Напомним, что 24 марта 2017 года тот же самый глава правительства подписал другое постановление — №333 — где в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» был введен пункт, запрещающий эксплуатацию машины в случае отсутствия знака «Ш» при наличии «шиповки» на колесах.

Это означало, что любой водитель-нарушитель данного положения ездил «под статьей» (12.5 КоАП), грозившей штрафом в 500 рублей. Толком даже непонятно, кому в МВД тогда пришла в голову столь «гениальная» идея.

Но уже через год то же самое МВД инициировало отмену обязательной наклейки «Шипов» на заднее стекло машин — потому что «установка указанного знака не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», а также потому, что «наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

Как бы то ни было, но для водителей теперь одним штрафом стало меньше.

автоправо, ПДД, КоАП, шины, зимние шины, ГИБДД
29 ноября 2018
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