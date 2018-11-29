Правительство упразднило один штраф для водителей

Правительство внесло поправки в ПДД, которые, фактически, отменяют обязательность знака «Шипы» на заднем стекле авто, «обутого» в шипованную резину. Соответствующее постановление за номером №1414 было подписано премьером Медведевым 24 ноября 2018 года.

Напомним, что 24 марта 2017 года тот же самый глава правительства подписал другое постановление — №333 — где в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» был введен пункт, запрещающий эксплуатацию машины в случае отсутствия знака «Ш» при наличии «шиповки» на колесах.

Это означало, что любой водитель-нарушитель данного положения ездил «под статьей» (12.5 КоАП), грозившей штрафом в 500 рублей. Толком даже непонятно, кому в МВД тогда пришла в голову столь «гениальная» идея.

Но уже через год то же самое МВД инициировало отмену обязательной наклейки «Шипов» на заднее стекло машин — потому что «установка указанного знака не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», а также потому, что «наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

Как бы то ни было, но для водителей теперь одним штрафом стало меньше.