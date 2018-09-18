Производство легковых автомобилей в России выросло на 12%

За неполный 2018 год на территории России изготовили на 4,4% больше грузовых машин, чем за аналогичный период 2017-ого (95 700 экземпляров). Параллельно было выпущено 15 700 автобусов (+0,6%). Кроме того, за указанный период сварили 162 000 кузовов (+29,3%) и изготовили 229 000 двигателей внутреннего сгорания (+21,9%), сообщает Федеральная служба государственной статистики «Росстат».

Основными производителями легковушек в РФ можно назвать АВТОВАЗ, где недавно стартовала сборка нового семейства LADA Granta, и калининградский «Автотор», на днях приступивший к выпуску новые Hyundai Santa Fe и KIA Cerato и чуть ранее — KIA Ceed. Основные российские производители грузовых машин на данный момент, по мнению «Росстата», — «Группа ГАЗ» и КамАЗ.

Напомним, что не так давно, крупная дилерская компания «Авилон», торгующая пока только легковыми авто, объявила о намерении замахнуться на большегрузные машины. Автодилер уже подписал договор о сервисном обслуживании траков Mercedes-Benz.