Езда задним ходом: ГИБДД подставила МВД с новыми правилами экзамена на права

Впервые о подобных планах начальник ГУ ОБДД МВД РФ России генерал Михаил Черников заявил в апреле этого года. У большинства экспертов уже тогда появились вопросы к этой идее. Прежде всего, повторимся, специалистов в области безопасности дорожного движения напрягает то обстоятельство, что ежегодно около 2 млн. кандидатов в водители, многие из которых на самом деле вообще не в состоянии водить машину, окажутся за рулем на дорогах общего пользования, среди ни в чем не повинных водителей и пешеходов.
Поскольку, подчеркнем еще раз, самым значимым элементом реформы должна стать отмена второго этап экзамена на «права» — «площадка». Навыки трогания с места, парковки, разворота и маневрирования ГИБДД, согласно опубликованному в свое время варианту регламента приема экзаменов, предлагается проверять не на специально отведенном и подготовленном автодроме как сейчас, а прямо на улицах городов и скоростных автомагистралях.