Езда задним ходом: ГИБДД подставила МВД с новыми правилами экзамена на права

Не секрет, что сейчас не более 40% экзаменуемых на получение «прав» получают их с первой попытки. Причем чуть ли не половина из неудачников отсеивается именно на «площадке». То есть эти люди вообще не в силах управлять машиной и выяснять это на практике ГИБДД предполагает в «боевых» условиях.

Насколько эта новация небезопасна, попыталось выяснить агентство ТАСС, направив в МВД запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства. И получило ответ, согласно которому «в разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке».

И переводя с полицейского на русский выходит, что «площадочные» упражнения в экзамене останутся, но где будут проводиться — толком не понятно: то ли в городе, то ли, как и сейчас, на площадке.