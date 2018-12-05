Езда задним ходом: ГИБДД подставила МВД с новыми правилами экзамена на права

Уже в начале 2019 года МВД России планирует официально внести на рассмотрение правительства окончательный вариант новой методики приема экзаменов на «права», которая может серьезно повысить аварийность в стране. Речь, напомним, идет об отказе от испытаний выпускников автошкол на площадке: молодых-необстрелянных гаишники хотят тестировать сразу в условиях реального трафика.
Алексей Батушенко

Впервые о подобных планах начальник ГУ ОБДД МВД РФ России генерал Михаил Черников заявил в апреле этого года. У большинства экспертов уже тогда появились вопросы к этой идее. Прежде всего, повторимся, специалистов в области безопасности дорожного движения напрягает то обстоятельство, что ежегодно около 2 млн. кандидатов в водители, многие из которых на самом деле вообще не в состоянии водить машину, окажутся за рулем на дорогах общего пользования, среди ни в чем не повинных водителей и пешеходов.

Поскольку, подчеркнем еще раз, самым значимым элементом реформы должна стать отмена второго этап экзамена на «права» — «площадка». Навыки трогания с места, парковки, разворота и маневрирования ГИБДД, согласно опубликованному в свое время варианту регламента приема экзаменов, предлагается проверять не на специально отведенном и подготовленном автодроме как сейчас, а прямо на улицах городов и скоростных автомагистралях.

Не секрет, что сейчас не более 40% экзаменуемых на получение «прав» получают их с первой попытки. Причем чуть ли не половина из неудачников отсеивается именно на «площадке». То есть эти люди вообще не в силах управлять машиной и выяснять это на практике ГИБДД предполагает в «боевых» условиях.

Насколько эта новация небезопасна, попыталось выяснить агентство ТАСС, направив в МВД запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства. И получило ответ, согласно которому «в разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке».

И переводя с полицейского на русский выходит, что «площадочные» упражнения в экзамене останутся, но где будут проводиться — толком не понятно: то ли в городе, то ли, как и сейчас, на площадке.

Обтекаемая формулировка выбрана явно не случайно. Однозначно «давать задний ход» в этом вопросе ведомство явно считает для себя не лучшим вариантом. А против полной отмены «площадки», как уже было сказано, чуть ли не хором выступили и автошколы страны, и экспертное сообщество.

Куда склонится в конце концов чаша весов в этой борьбе пока не ясно, а потому ответ МВД составлен так, что его можно интерпретировать, как угодно. Большинство СМИ, кстати, восприняли его так, будто ведомство решило «площадку» не отменять, хотя это еще совсем-совсем не факт.

– На данный момент совершенно не ясно, какова текущая концепция в голове разработчиков экзаменационной реформы. Они молчат, наводя «тень на плетень» для миллионов граждан, сдающих ежегодно на «права», и всех, кто занят в сфере подготовки водителей.

Если, судя по публикациям в СМИ, в МВД действительно решили оставить «площадку» в числе экзаменов, то зачем, спрашивается, вообще было затевать всю эту реформу?

Ведь и так, благодаря недавним изменениям в стандартах подготовки и приема экзаменов, аварийность среди свежеиспеченных водителей упала более чем в два раза за последние несколько лет! И потом: прежде, чем столь радикально что-то менять в действующей системе, почему никто в МВД даже не заикнулся о каком-либо пилотном проекте, экспериментальном отказе от «площадки», скажем, в отдельно взятом МРЭО?

Чтобы можно было оценить последствия столь радикальной реформы всей экзаменационной системы ГИБДД, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» ситуацию глава Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

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5 декабря 2018
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