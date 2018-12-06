Имеет ли право инспектор ГИБДД просить водителя раздеться

Стражи порядка призваны охранять закон, для чего они наделены достаточным количеством полномочий. Насколько далеко в своих действиях могут зайти инспекторы ГИБДД при личном досмотре, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Увы, раздеть водителя могут не только глазами, но и руками, и закон формулирует это, как «личный досмотр» или «личный обыск». Главное, чтобы сотрудник полиции, решившийся на такую процедуру, был того же пола, что и вы. Ведь речь идет не только об обследовании одежды, обуви и сумок подозреваемого, но и его тела. И если вы миловидная целомудренная девушка, подозреваемая в хранении наркотиков, не бойтесь быть нагло ощупанной суровым незнакомцем в форме.
В это трудно поверить, но не так давно случился прецедент, когда сотрудники ДПС Татарстана прямо на дороге провели личный досмотр водителя, во время которого заставили его снять трусы. На стриптиз по требованию стражей порядка на 1039-м километре трассы М7 «Волга» был вынужден пойти житель Набережных Челнов.
Хорошо, что это произошло теплым маем, но в любом случае гражданин впоследствии не растерялся и пожаловался на сотрудников ГИБДД за унижение человеческого достоинства в прокуратуру и МВД Татарстана.
Однако по результатам служебной проверки и в соответствии с постановлением городского суда Набережных Челнов действия сотрудников были признаны правомерными. А все потому, что закон «О полиции» и ряд других нормативно-правовых актов дает стражам порядка право проводить личный обыск и личный досмотр.
Понятие «личного обыска» зафиксировано в статье 184 Уголовно-процессуального кодекса РФ, как следственное действие, направленное на поиск и изъятие предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Но водители все-таки чаще рискуют быть подвергнутым не обыску, а личному досмотру и досмотру вещей, что не является следственным действием. Согласно статье 27.7 КоАП РФ, речь идет об обследовании предметов подозреваемого, проводимом без нарушения их конструктивной целостности.
Как уже было сказано выше, личный досмотр должно осуществлять лицо одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола с оформлением соответствующего протокола.
Кодекс указывает, что на такие действия полицейские могут пойти только в случае необходимости и «в целях обнаружения орудий совершения и предметов административного правонарушения». То есть стражи порядка должны предъявить обоснования для такой необходимости. Но на практике чаще всего подозрения носят чисто субъективный характер, что иногда является поводом для злоупотреблений.
К счастью, к законному стриптизу водителей привлекают не так часто, а если такое и случается, то обычно не на морозе, а в стенах отделения полиции.