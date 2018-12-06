Имеет ли право инспектор ГИБДД просить водителя раздеться

Увы, раздеть водителя могут не только глазами, но и руками, и закон формулирует это, как «личный досмотр» или «личный обыск». Главное, чтобы сотрудник полиции, решившийся на такую процедуру, был того же пола, что и вы. Ведь речь идет не только об обследовании одежды, обуви и сумок подозреваемого, но и его тела. И если вы миловидная целомудренная девушка, подозреваемая в хранении наркотиков, не бойтесь быть нагло ощупанной суровым незнакомцем в форме.

В это трудно поверить, но не так давно случился прецедент, когда сотрудники ДПС Татарстана прямо на дороге провели личный досмотр водителя, во время которого заставили его снять трусы. На стриптиз по требованию стражей порядка на 1039-м километре трассы М7 «Волга» был вынужден пойти житель Набережных Челнов.