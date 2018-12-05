В России заработало Бюро страховых историй

Новая база охватывает практически все договоры и страховые случаи (порядка 95%). Она помогает автостраховщикам отслеживать недобросовестных или убыточных автолюбителей. Если по запросу система выдает информацию о множественных выплатах или авариях, где клиент оказывался виновным, то это может послужить причиной завышенной стоимости полиса.

Правда, сами данные не являются доказательством мошеннических действий, сообщает «Российская газета». Страховая компания должна для начала провести расследование, и если подозрения подтвердятся, страховщик пересмотрит ценник на свои услуги. Ведь бывают и просто невезучие автовладельцы.

Но БСИ может быть полезна и для обычного гражданина. К примеру, кому-то понадобилась выписка из реестра, которая подтвердит безубыточность человека как страхователя. Подобный документ необходим, к примеру, при заключении страхового договора в другой стране.

Кроме того, такая справка придется кстати, если страховщик свернул лавочку, оставив своих клиентов не у дел. Тогда документ поможет доказать другим компаниям, что их новый страхователь благонадежный. Правда, сведения Бюро выдает не бесплатно, за бумажку придется выложить 500 рублей.

Кстати, стоит учитывать, что и правоохранительные органы могут воспользоваться базой, чтобы найти новый адрес, допустим, злостного неплательщика алиментов, который скрывается от долгов.