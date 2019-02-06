ГИБДД продолжит выдавать фальшивые права?

Прокомментировать ситуацию мы попросили ГУ ОБДД МВД РФ, отправив соответствующий — за подписями и печатями — запрос. Увы, но официального ответа не дождались. Если не считать, конечно, некоего пространного, никем из ответственных лиц не подписанного письма в редакцию, пришедшего к нам с электронной почты одного из сотрудников отдела пропаганды ведомства. После знакомства с которым вопросов возникло еще больше.

Так, сохраняющий инкогнито автор подтверждает, что приказ МВД России №365 утвердил «описание бланка водительского удостоверения, которым предусмотрено, в том числе, наличие в верхней части лицевой стороны надписи „Водительское удостоверение“. И никакой другой.

Но, тем не менее, пытается объяснить его нарушение „многочисленными обращениями граждан, выезжающих за границу, о необходимости дублирования в российском водительском удостоверении надписи 'Водительское удостоверение“ на французском и английском языках для исключения необоснованных претензий со стороны представителей дорожной полиции зарубежных государств».