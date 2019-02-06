ГИБДД продолжит выдавать фальшивые права?

В публикации «ГИБДД напечатала на Гознаке 2 млн. фальшивых „прав“ и уже выдает их гражданам» портал «АвтоВзгляд» рассказал, как придорожные полицейские потратили около 200 млн. казенных рублей на печать никем, кроме их самих, не утвержденных новых водительских удостоверений, подставив под удар миллионы водителей. Скандальная история получила продолжение…
Прокомментировать ситуацию мы попросили ГУ ОБДД МВД РФ, отправив соответствующий — за подписями и печатями — запрос. Увы, но официального ответа не дождались. Если не считать, конечно, некоего пространного, никем из ответственных лиц не подписанного письма в редакцию, пришедшего к нам с электронной почты одного из сотрудников отдела пропаганды ведомства. После знакомства с которым вопросов возникло еще больше.
Так, сохраняющий инкогнито автор подтверждает, что приказ МВД России №365 утвердил «описание бланка водительского удостоверения, которым предусмотрено, в том числе, наличие в верхней части лицевой стороны надписи „Водительское удостоверение“. И никакой другой.
Но, тем не менее, пытается объяснить его нарушение „многочисленными обращениями граждан, выезжающих за границу, о необходимости дублирования в российском водительском удостоверении надписи 'Водительское удостоверение“ на французском и английском языках для исключения необоснованных претензий со стороны представителей дорожной полиции зарубежных государств».
Приятно, конечно, что ГАИ идет навстречу пожеланиям трудящихся. Однако этот жест гаишной доброй воли служивых должен, тем не менее, пойти через сложный процесс ведомственных и межведомственных согласований в установленном законе порядке. Чего, повторим еще раз, сделано не было. А так получается, что по доброте душевной служивые могут, откликаясь на самые разные водительские пожелания, хоть каждый день лепить в «права» за государственные денежки какие им заблагорассудится надписи и картинки: хоть на фарси, хоть из «Шарли эбдо». Наплевав на уже не раз упоминавшийся приказ МВД №365. Кстати сказать, в национальных «правах» тех же французов, англичан, немцев и других итальянцев надпись «Водительское удостоверение» написана исключительно на национальном языке, без, так сказать, субтитров. Но это так, к слову…
Кроме того, придорожные полицейские не могут не знать, что наше национальные в/у само по себе априори не дает россиянам права управлять транспортными средствами за рубежом. Для этого к ним должны прилагаться и предъявляться сотрудникам тамошней полиции специальные международные «права», на получении которых автотуристами и профессиональными перевозчиками не устает настаивать сама госавтоинспекция. Так что не нужно путать Бабеля с Бебелем, неумело прикрывая свое головотяпство. Но дальше — больше.
Анонимный составитель ответа в редакцию признает, что «комиссией ГУ ОБДД МВД России 19 июля 2018 года в соответствии с требованиями приказа МВД России №390 был утвержден эскиз образца бланка водительского удостоверения, имеющий вышеуказанные надписи». Но опять таки забывает добавить, что прежде, чем стать полноценным документом (и уж тем более таким, на тиражирование которого идут миллионы казенных денег), любой подобный эскиз должен быть утвержден все тем же приказом МВД. Круг замыкается. Да и непонятно, почему и в сентябре, и в октябре, уже имея этот пресловутый эскиз, ГАИ заключала контракты на печать привычного всем в/у, а в декабре вдруг решила заказать новое, ни с кем, кроме себя любимой, не согласованное.
Тем не менее, наш аноним уверен, что «выдаваемое в настоящее время водительское удостоверение полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, является легитимным и обеспечивающим защиту прав российских граждан за пределами страны».