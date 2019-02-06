Сколько времени москвичи проводят в пробках

parkingsalerno.com
На сегодняшний день Москва занимает второе место в мире по автомобильной загруженности: здесь водитель в среднем в год проводит 91 час в пробках, а это приблизительно 26% от общего времени за «баранкой». Белокаменную смог обогнать лишь Лос-Анджелес, где норма — это 102 часа в заторе (29%). Какие еще российские города замирают в пробках с завидным постоянством?
Светлана Ермолаева

Даже Нью-Йорк с его легендарными заторами, где тратиться 90 часов на толкание в пробках, российская столица в этом вопросе смогла переплюнуть. Но кроме Москвы у нас есть и другие загруженные города: Магнитогорск (73 часа), Канск (64 часа), Краснодар (57 часов), Санкт-Петербург (54 часа) и Новосибирск (52 часа).

Кстати, в Первопрестольной есть «заколдованные» места, куда лучше не соваться в утренний час пик, например, уже в шесть утра можно «встрять» на шоссе Энтузиастов или на Волгоградском проспекте. Обычно первые пробки образуются между ТТК и МКАДом. А вечером, начиная с пяти часов и до восьми, забит центр, в это время проблемы начинаются внутри Садового кольца.

Основные причины московских пробок прозаичны — это большой автопарк и погодные условия. Статистика показывает, что меры, принимаемые властями не работают. Реверсивным полосам, выделенным полосам для общественного транспорта, расширению дорог и ограничению въезда никак не удается переломить ситуацию. К примеру, с 2016 года в центре скорость движения упала на 16% утром и на 8% вечером.

Кстати, после новогодних праздников городская администрация проверяет в действии еще один способ избавиться от пробок на центральных столичных улицах: непомерное увеличение стоимости парковки. Скачок затронул почти 2% всех улиц Москвы. Поможет ли эта людоедская мера снизить загруженность? На сегодняшний момент существуют такие показатели: метод позволяет освободить до 20% парковочных мест и сократить среднюю продолжительность стоянки с 4 до 1,3 часа.

Аналитики Группы компаний «АвтоСпецЦентр» провели соцопрос среди своих клиентов (в исследовании приняли участие 274 человека), касающийся непосредственно дорогих городских парковок. Большинство респондентов оказались против последнего нововведения, увеличивающего стоимость владения личным автомобилем. Они же считают, что на загруженность мера повлияет незначительно. Для 15% опрошенных стоимость парковки может повлиять на покупку авто. И только 5% готовы отказаться отличного транспорта в пользу общественного или каршеринга.

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6 февраля 2019
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