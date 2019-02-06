Сколько времени москвичи проводят в пробках

Даже Нью-Йорк с его легендарными заторами, где тратиться 90 часов на толкание в пробках, российская столица в этом вопросе смогла переплюнуть. Но кроме Москвы у нас есть и другие загруженные города: Магнитогорск (73 часа), Канск (64 часа), Краснодар (57 часов), Санкт-Петербург (54 часа) и Новосибирск (52 часа).

Кстати, в Первопрестольной есть «заколдованные» места, куда лучше не соваться в утренний час пик, например, уже в шесть утра можно «встрять» на шоссе Энтузиастов или на Волгоградском проспекте. Обычно первые пробки образуются между ТТК и МКАДом. А вечером, начиная с пяти часов и до восьми, забит центр, в это время проблемы начинаются внутри Садового кольца.

Основные причины московских пробок прозаичны — это большой автопарк и погодные условия. Статистика показывает, что меры, принимаемые властями не работают. Реверсивным полосам, выделенным полосам для общественного транспорта, расширению дорог и ограничению въезда никак не удается переломить ситуацию. К примеру, с 2016 года в центре скорость движения упала на 16% утром и на 8% вечером.