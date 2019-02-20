Что грозит водителю, который припарковал машину вплотную к подъезду

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Многие из горожан регулярно сталкиваются с проблемой, когда особо находчивые водители паркуют свои машины вплотную к подъезду, затрудняя проход жильцам и преграждая проезд детским коляскам. Как бороться с такими умниками, и какая ответственность грозит им за их действия, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если выходя из дома, вы уткнетесь в бампер чьей-то машины, смело звоните в полицию и сразу просите, чтобы прислали автопогрузчик. Ведь автомобиль, припаркованный таким образом подлежит эвакуации, и его водитель должен заплатить штраф в размере 1000 рублей (пункт 12.19.3 КоАП), а если дело происходит в Москве и Питере, то все 3000 (пункт 12.19.6 КоАП).

Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в местах, где транспортное средство создаст помехи для движения пешеходов, в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан (пункт 12.4—12.5 ПДД).

Кроме того, такие водители нарушают «Постановление №170 о нормах технической эксплуатации жилищного фонда», где сказано, что тротуар и площадки перед подъездами использовать для постоянных стоянок транспорта и мест складирования не допускается.

Кстати, такие площадки, примыкающие к парадным дверям жилого дома, чаще всего отделяются от остальной дворовой территории бордюром, но в старых дворах он иногда отсутствует.

Пусть вас не смущает, если перед вашим подъездом его нет, потому что в любом случае это пространство считается тротуаром.

Согласно пункту 1.2 ПДД, тротуар — это «элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном». Как видно, слово «бордюр» здесь не упоминается. В конце концов, в жилой зоне, равно как и в дворовой территории, пешеходы имеют преимущество перед авто и могут ходить даже по проезжей части, не говоря уже о тротуарах (17.1 ПДД).

А там, где имеется бордюр, правила позволяют парковаться на нем только при наличии соответствующего знака 6.4 и одной из табличек (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 − 8.6.9.) с изображением, указывающим способ стоянки машины.

Но даже без всех указанных нормативов, любой здравомыслящий водитель должен понимать, что даже если ему во вдоре больше негде пришвартоваться, загораживать проход в подъезд недопустимо. Это не только создает неудобство жильцам дома, но в случае чрезвычайной ситуации затруднит работу экстренных служб.

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20 февраля 2019
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