Что грозит водителю, который припарковал машину вплотную к подъезду

Если выходя из дома, вы уткнетесь в бампер чьей-то машины, смело звоните в полицию и сразу просите, чтобы прислали автопогрузчик. Ведь автомобиль, припаркованный таким образом подлежит эвакуации, и его водитель должен заплатить штраф в размере 1000 рублей (пункт 12.19.3 КоАП), а если дело происходит в Москве и Питере, то все 3000 (пункт 12.19.6 КоАП).

Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в местах, где транспортное средство создаст помехи для движения пешеходов, в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан (пункт 12.4—12.5 ПДД).

Кроме того, такие водители нарушают «Постановление №170 о нормах технической эксплуатации жилищного фонда», где сказано, что тротуар и площадки перед подъездами использовать для постоянных стоянок транспорта и мест складирования не допускается.

Кстати, такие площадки, примыкающие к парадным дверям жилого дома, чаще всего отделяются от остальной дворовой территории бордюром, но в старых дворах он иногда отсутствует.