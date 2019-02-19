Можно ли объезжать дорожный затор по встречной обочине

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Штрафы для «обочечников», обгоняющих ползущие в «пробке» машины, — вещь справедливая. Но когда на правой обочине тоже образуется затор из таких «умников», самые наглые из них начинают ехать по обочине противоположной части дороги! Законно ли это?
Максим Строкер

В разговоре на автомобильные темы один шапочный знакомый недавно с гордостью сообщил, что всегда, если есть такая возможность, объезжает стоящие в пробке машины по встречной обочине.

Мол, там нет конкурентов-обочечников, а штраф за такое нарушение, даже если нарвешься на экипаж ДПС, — такой же как и за движение по «своей», по правой обочине. На самом деле, все не так радужно, как кажется гражданину, исповедующему «дзен» такого рода.

Теоретически, что правая, что левая обочины одинаковы и за движение по ним в нарушение ПДД положен один и тот же штраф — 1500 рублей по статье 12.15 ч.1 КоАП. А лишение «прав» за обгон по встречной полосе, по 12.15.4 КоАП, на первый взгляд, тут не применимо — согласно ПДД обочина действительно не является проезжей частью дороги.

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Казалось бы, логика безупречна и максимум, что грозит «встречному обочечнику», — расстаться с 750 рублями, заплатив штраф с 50-процентной скидкой. Но, к счастью, не все так печально для законопослушных водителей, терпеливо «толкающихся» в заторе.

Если разобраться, то чтобы оказаться на встречной обочине, нарушителю придется пересечь полосу (или полосы) встречного движения, неизбежно проехав по ней (или по ним) какое-то расстояние наискосок.

И возвращаться в свой ряд со встречной обочины ему придется в обратном порядке. Таким образом, описанный способ объезда затора подразумевает хоть и кратковременную, но все-таки езду по левой стороне проезжей части дороги.

Выезд на нее не будет грозить лишением «прав» только с нескольких случаях: при объезде препятствия (но это — не про данную ситуацию), если движение по дороге — одностороннее и если мы имеем дело с двухполосной дорогой на участке, где обгон разрешен.

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При всех остальных вариантах за поездку на встречную обочину грозит, как минимум, 5000 рублей штрафа и лишение «прав». И штраф за само движение по обочине, само-собой.

Но даже на двухполосной дороге, где обгон разрешен знаками и разметкой, движение по обочине встречного направления в объезд «пробки» может окончиться лишением прав за «обгон в нарушение требований ПДД». Как, впрочем и в случае хитрого, без движения по «встречке», «просачивания» на обочину на перекрестке, например.

Дело в том, что Правила в пункте 11.2 запрещают выполнять обгон, если водитель в его конце не сможет вернуться в ранее занимаемую полосу без создания помех попутному транспорту. В заторе это сделать в принципе невозможно, на то он и затор. А потому лишение водительского удостоверения за езду по встречной обочине практически гарантировано. Если, конечно, это произойдет на глазах сотрудника ДПС.

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП
19 февраля 2019
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