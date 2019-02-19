Можно ли объезжать дорожный затор по встречной обочине

В разговоре на автомобильные темы один шапочный знакомый недавно с гордостью сообщил, что всегда, если есть такая возможность, объезжает стоящие в пробке машины по встречной обочине.

Мол, там нет конкурентов-обочечников, а штраф за такое нарушение, даже если нарвешься на экипаж ДПС, — такой же как и за движение по «своей», по правой обочине. На самом деле, все не так радужно, как кажется гражданину, исповедующему «дзен» такого рода.

Теоретически, что правая, что левая обочины одинаковы и за движение по ним в нарушение ПДД положен один и тот же штраф — 1500 рублей по статье 12.15 ч.1 КоАП. А лишение «прав» за обгон по встречной полосе, по 12.15.4 КоАП, на первый взгляд, тут не применимо — согласно ПДД обочина действительно не является проезжей частью дороги.