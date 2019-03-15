ГИБДД наказала ЦОДД на сотни тысяч рублей

mos.ru
Поветрие уменьшать размеры дорожных указателей, охватившее с подачи общественников-«улучшайзеров» столичную транспортную отрасль, привело к человеческим жертвам. ГИБДД решила наказать виновных через суд.
Максим Строкер

Оказывается, еще 25 февраля мировой судья судебного участка №329 Бабушкинского судебного района Ольга Щербинина по иску ГИБДД оштрафовал московский ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы вместо старых — размером 900x900мм и 700x700 мм соответственно.

Напомним, что замена больших дорожных знаков на меньшие, сопровождаемая повышенным энтузиазмом региональных московских СМИ, началась в столице в 2018 году — после того как Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий местным властям применять уменьшенные знаки в пилотном режиме. Московские чиновники-энтузиасты этого дела на всех углах трубили об улучшении внешнего вида столичных улиц при, якобы, сохранении всех требований к заметности знаков для участников движения.

В доказательство приводился некий зарубежный опыт, а также результаты молниеносно проведенных исследований российских придорожных ученых. Но главное тут то, что более мелкие знаки обходятся городскому бюджету на 27% дешевле.

tverskoy.info

ГИБДД, как выяснилось в ходе судебного заседания, ничего не имело против уменьшения формата всевозможных поясняющих табличек типа «Зона действия знака» или «работает эвакуатор». А вот перспектива сделать менее заметными предписывающие знаки типа «Уступи дорогу» или «Пешеходный переход» полицию совершенно не устраивала.

Но московских дорожных чиновников эта позиция не остановила, поскольку, как пел известный бард «если я чего решил — выпью обязательно». Как бы то ни было, но как и на многих улицах Москвы, на перекрестке Анадырского и Минусинской нормальные знаки заменили на более дешевые маленькие. Что ГИБДД СВАО Москвы категорически не понравилось, поскольку это место аварийно-опасное и делать там знаки меньше преступно опасно.

В доказательство своей позиции полицейские привели данные о том, что на улицах, также участвующих в «уменьшательном» эксперименте — Большая Бронная, Большая Никитская, Мясницкая, Балчуг и на Никитском переулке — на нерегулируемых пешеходных переходах, обустроенных дорожными знаками уменьшенного типоразмера, после их установки произошло 7 наездов на пешеходов, в которых пострадало 5 человек и двое погибли.

При том, что до установки знаков уменьшенного типоразмера там дорожно-транспортных происшествий не было зафиксировано вовсе! С другой стороны, помимо ПНСТ в России сейчас действует старый ГОСТ на дорожные знаки, игнорируя который ЦОДД нарушает «Закон о безопасности дорожного движения».

Судья вняла доводам полиции и решила оштрафовать ЦОДД на 200 000 рублей в соответствии с пунктом 1 статьи 12.34 КоАП за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог».

Заметим, что ведомство имеет право заплатить в 20-дневный срок лишь половинную сумму штрафа — 100 000 рублей. Однако вряд ли оно воспользуется этой возможностью и пойдет на апелляцию.

Если ЦОДД и там проиграет, все равно платить придется не из личного кармана его сотрудников, а из городского бюджета, то есть деньгами самих москвичей, в конечном итоге.

Но главное в другом — останоят ли сомнительный эксперимент и человеческие жертвы, и судебный вердикт? Или деньги для столичных властей по-прежнему превыше всего?

штрафы, суд, ПДД, пешеходы, КоАП, ГИБДД, цодд
15 марта 2019
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