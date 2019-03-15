ГИБДД наказала ЦОДД на сотни тысяч рублей

Оказывается, еще 25 февраля мировой судья судебного участка №329 Бабушкинского судебного района Ольга Щербинина по иску ГИБДД оштрафовал московский ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы вместо старых — размером 900x900мм и 700x700 мм соответственно.

Напомним, что замена больших дорожных знаков на меньшие, сопровождаемая повышенным энтузиазмом региональных московских СМИ, началась в столице в 2018 году — после того как Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий местным властям применять уменьшенные знаки в пилотном режиме. Московские чиновники-энтузиасты этого дела на всех углах трубили об улучшении внешнего вида столичных улиц при, якобы, сохранении всех требований к заметности знаков для участников движения.

В доказательство приводился некий зарубежный опыт, а также результаты молниеносно проведенных исследований российских придорожных ученых. Но главное тут то, что более мелкие знаки обходятся городскому бюджету на 27% дешевле.