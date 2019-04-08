Больше, чем автомобиль: тест-драйв обновленного Volkswagen Caravelle

Volkswagen. Да, именно он! «Автобус» от немецкого концерна стал неотъемлемой частью любого клочка асфальта даже в самом захолустном уголке земного шара. Отличаются машины лишь поколениями: чем дальше от столиц, тем старше «Булли».
Причина всенародной без всяких натяжек любви кроется в феноменальной универсальности немецкого «баса». И не менее фантастической проработке каждой детали: начиная от материалов отделки и заканчивая многочисленными нишами и полками. Не будь в России столь низкий уровень дохода у населения, Transporter, Caravelle и Multivan давно бы вытеснили с прилавков и рейтингов не только вездесущих «корейцев», но и родной АВТОВАЗ.