Больше, чем автомобиль: тест-драйв обновленного Volkswagen Caravelle

Фото: Вячеслав Василенко
Хорошего автомобиля должно быть много! Вот первостепенная истина, вооружившись которой россияне приступают к выбору нового «железного коня». Какими бы темпами кроссоверы не набирали «в обхвате», конкурентов у микроавтобуса все равно нет. А раз микроавтобус, значит…
Евгений Васин

Volkswagen. Да, именно он! «Автобус» от немецкого концерна стал неотъемлемой частью любого клочка асфальта даже в самом захолустном уголке земного шара. Отличаются машины лишь поколениями: чем дальше от столиц, тем старше «Булли».

Причина всенародной без всяких натяжек любви кроется в феноменальной универсальности немецкого «баса». И не менее фантастической проработке каждой детали: начиная от материалов отделки и заканчивая многочисленными нишами и полками. Не будь в России столь низкий уровень дохода у населения, Transporter, Caravelle и Multivan давно бы вытеснили с прилавков и рейтингов не только вездесущих «корейцев», но и родной АВТОВАЗ.

Для души

Уж больно он ладно скроен: вселенская погоня за дизайном обошла «Каравеллу» стороной, оставив сторонникам классических автомобилей идеальный, вычерченный по линейке кузов, у которого с годами меняется лишь оптика да решетка радиатора.

Видимо, с аксакалами из Солихалла, которые лет 400 производили одинаковые внедорожники из прямых углов, были проведены продолжительные переговоры, закончившиеся познанием великой истины. Вечный автомобиль, пусть даже и 2019-го модельного года, должен выглядеть строго и сдержанно, но не без шарма. Очень по-русски, согласитесь?

Лаконичный внешний вид не стоит на пути комфорта и максимально допустимой законами природы производительности: исходя из потребностей покупателя, количество дверей и сидений, а также объем кузова может меняться. Не нужно — не плати! Прям слоган для рекламной кампании…

Интерьер в точности повторяет стратегию, выбранную для экстерьера: ничего лишнего, лаконично и функционально. Из недостатков можно вспомнить лишь не самые удобные кресла, в которых тяжко за раз проехать от Москвы до Сочи.

Качественные и не маркие материалы отделки, пластиковый пол, который легко содержать в чистоте, и феноменальную проработку той самой архитектуры и водительского места: впервые садясь за руль, кажется, что провел вместе с VW Caravelle последние лет десять. Руки сами находят нужные клавиши, а настроить кресло можно за 20 секунд. Сел и поехал — это про «Каравеллу».

Для дороги

Несмотря на внушительные размеры — пять с половиной метров в длину и почти два в ширину — управлять машиной даже проще, чем иной легковушкой! Во-первых, габариты чувствуются уже с первых сантиметров пути, спасибо правильным формам, а во-вторых Volkswagen удивительно для столь высокого авто держит дорогу. Не скачет, не козлит, чутко слушается руля и легко «исполняет».

Маневренность подтверждается и в узких дворах мегаполиса: «Каравелла» легко умещается на обычное парковочное место, а, в случае недостатка места, водитель может покинуть салон через заднюю раздвижную дверь — между креслами переднего ряда расположен удобный проход в бельэтаж.

Длинный перечень модификаций позволяет сконструировать машину на свой вкус и цвет, заплатив исключительно за тот опцион, который действительно нужен: две длины кузова, два бензиновых силовых агрегата — 150 и 204 л. с. — и три варианта мощности двухлитрового дизельного мотора — 102, 140 и 180 сил.

Два типа коробок передач: модернизированный «робот» DSG, который больше не боится перегревов, и не пинается. Спасибо за олдскул — на бензиновых версиях «механика» только шестиступенчатая, а на дизельных — пяти. Caravelle может быть передне- или полноприводной. Тандем зависит исключительно от потребностей покупателя, разве что стартовый «бензиновый» автобус не бывает у нас с с двумя педалями.

Для работы

«Каравелла» понравится тем, у кого есть нужда в обеспечении транспортом не только большой семьи, но и собственного производства: задние ряды кресел легко снимаются, и минивэн быстро превращается в фургон. Возить-не перевозить: одного автомобиля будет достаточно для обеспечения жизнедеятельности небольшой столярной мастерской, киоска или магазинчика, цветочной палатки и множества других небольших предприятий.

Более того, низкий пол позволяет погрузить в машину не только ящики и коробки, но даже небольшие станки и бочки. А после, когда придет время большой уборки и обратного превращения «ломовой лошади» в семейное авто, вы еще раз добрым словом помянете инженера, который настоял на пластиковом, легко моющемся покрытии пола.

В этот же раздел стоит занести экономичность: даже самый мощный, 180-сильный «дизель» укладывается в десять литров «солярки» на 100 км в городе. Что уж говорить про 150-сильную версию «Каравеллы», которая на трассе установила абсолютный рекорд: 4,8 литра на 100 км. Даже поездки в Старый Свет, с его ценами на топливо, уже не выглядят столь затратным приключением.

Пока автомобильные компании по всему миру думают, как применить к имеющимся моделям такие «продажеобразующие» термины как «семейный», «универсальный» и «многофункциональный», Volkswagen эту машину уже создал. И называется она Caravelle: от 2 220 000 рублей за дизельную переднеприводную версию на «механике». Версия с 140-сильным движком — объективно, самым сбалансированным — и механической коробкой на шесть скоростей обойдется в 2 316 000 рублей.

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8 апреля 2019
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