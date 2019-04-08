Больше, чем автомобиль: тест-драйв обновленного Volkswagen Caravelle

Интерьер в точности повторяет стратегию, выбранную для экстерьера: ничего лишнего, лаконично и функционально. Из недостатков можно вспомнить лишь не самые удобные кресла, в которых тяжко за раз проехать от Москвы до Сочи.

Качественные и не маркие материалы отделки, пластиковый пол, который легко содержать в чистоте, и феноменальную проработку той самой архитектуры и водительского места: впервые садясь за руль, кажется, что провел вместе с VW Caravelle последние лет десять. Руки сами находят нужные клавиши, а настроить кресло можно за 20 секунд. Сел и поехал — это про «Каравеллу».

Для дороги

Несмотря на внушительные размеры — пять с половиной метров в длину и почти два в ширину — управлять машиной даже проще, чем иной легковушкой! Во-первых, габариты чувствуются уже с первых сантиметров пути, спасибо правильным формам, а во-вторых Volkswagen удивительно для столь высокого авто держит дорогу. Не скачет, не козлит, чутко слушается руля и легко «исполняет».

Маневренность подтверждается и в узких дворах мегаполиса: «Каравелла» легко умещается на обычное парковочное место, а, в случае недостатка места, водитель может покинуть салон через заднюю раздвижную дверь — между креслами переднего ряда расположен удобный проход в бельэтаж.