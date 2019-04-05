5 бюджетных хетчбэков с самым большим багажником ценой до 900 000 рублей

Величина багажника — один из основных параметров, которым руководствуются при выборе машины практичные покупатели. А тем более это актуально накануне дачного сезона, когда любая свободная площадь в грузовом отсеке ценится на вес золота. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять бюджетных хетчбэков с самым большим багажником стоимостью до 900 000 рублей.
Как ни странно, все места в нашем рейтинге поделили представители трех брендов — KIA, Ford и Renault. При этом дело не ограничилось самыми популярными автомобилями В-класса — в пятерку вошли хетчи субкомпактного сегмента А и более вместительного гольф-класса.
Увы, несмотря на большие внешние габариты, у последнего оказался далеко не самый вместительный багажный отсек. Конечно, в ценовую категорию до 900 000 рублей вошли начальные комплектации, которые не балуют избытком опций.
KIA Rio X-Line
Исходя из паспортных данных, заявленных производителем, минимальный объем багажного отделения корейского хетчбэка KIA Rio X-Line составляет 390 л. Оценена эта модель в базовые 854 900 рублей.
За эти деньги вы получите автомобиль, заряженный 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Стандартная версия оснащается кондиционером и электрическими стеклоподъемниками всех дверей, но обогрев сидений доступен за дополнительные деньги.
Багажный отсек французского бюджетного хетчбэка Renault Sandero вмещает 320 л, при этом модель оказалась самой дешевой в нашей пятерке — ее ценник стартует от 539 000 рублей.
Речь идет об автомобиле с 82-сильной «четверкой» объемом 1,6 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. Но за эту сумму вы получите пустую комплектацию, где нет ни кондиционера, ни обогрева сидений, ни электрических стеклоподъемников.
Ford Focus
Единственный в нашем рейтинге представитель гольф-класса может похвастаться багажником, размер которого составляет 319 л. Обойдется такой вариант минимум в 828 000 рублей.
Начальная комплектация включает 1,6-литровый мотор мощностью 105 л. с., пятиступенчатую «механику», кондиционер и передние электрические стеклоподъемники. Обогрев сидений в базовой версии Ford Focus отсутствует.
Еще одна модель американского производителя — компактный хетчбэк Ford Fiesta — с багажным отделением объемом 295 л оценена минимум в 774 000 рублей. Начальная комплектация оснащена тем же рабочим тандемом, что и указанный выше Ford Focus — речь идет о 1,6-литровой «четверке» мощностью 105 л. с. и пятиступенчатой «механике».
Кроме того, у базовой «Фиесты» оказался аналогичный набор опций, куда входит кондиционер и передние электрические стеклоподъемники, но отстуствует обогрев сидений.
KIA Picanto
Единственный представитель субкомпактного А-класса в нашем списке — корейский «малыш» KIA Picanto — порадует своих владельцев багажником объемом 255 л. Обойдется такая машинка в базовой комплектации в 609 900 рублей.
Хетчбэк заряжен 1-литровым мотором мощностью 67 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Но, увы, в базовой версии нет ни кондиционера, ни электрических стеклоподъемников, ни обогрева сидений.