5 бюджетных хетчбэков с самым большим багажником ценой до 900 000 рублей

Как ни странно, все места в нашем рейтинге поделили представители трех брендов — KIA, Ford и Renault. При этом дело не ограничилось самыми популярными автомобилями В-класса — в пятерку вошли хетчи субкомпактного сегмента А и более вместительного гольф-класса.

Увы, несмотря на большие внешние габариты, у последнего оказался далеко не самый вместительный багажный отсек. Конечно, в ценовую категорию до 900 000 рублей вошли начальные комплектации, которые не балуют избытком опций.