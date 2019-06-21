Как обманывают автосалоны, торгующие подержанными машинами

– Машина юридически чиста, — ответили нам на другом конце провода, — в этом можете быть уверены. Все штрафы будут оплачены на момент продажи. Автомобиль хороший, приезжайте и покупайте. Что же касается залога, то этот залог наш. Мы приобретаем машины у лизинговой компании и перепродаем. Поэтому до момента продажи она числится в залоге. Как только вы купите авто, залог будет снят…

– Похоже, автосалон реализует авто из-под договоров с лизинговой компанией, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоюрист Руслан Муниров. — Но между лизингодателем и лизингополучателем договор залога существовать не может. Лизинговая компания выступает лишь кредитором. Скорее всего, в данном случае она является еще и должником. То есть лизинговая компания приобретала т/с в кредит у банка. И пока она не выплатит долг, машина будет числится в залоге. Если же лизинговая компания не сможет выполнять обязательства перед финансовой структурой, то приобретенный вами залоговый автомобиль может быть возвращен банку. Так что если видите, что авто в залоге, рекомендую от него отказаться во избежании дальнейших проблем…

Аварийные загадки

Следующей наше внимание привлекла рестайлинговая Opel Astra Н 2008 года выпуска. Исходя из объявления, она также не требует ремонта, имела двух владельца и средний для своих лет пробег. Автомобиль уже в солидном «возрасте» и изначально вызывал мало доверия. И вот, что показал «автокодовский» отчет о нем.