Как обманывают автосалоны, торгующие подержанными машинами

Для начала мы решили приценится к одной из самых популярных в России моделей — KIA Rio. И довольно быстро нашли на доске объявлений рестайлинговый «Рио» второго поколения, который продает московский автосалон «Many Cars». Судя по описанию, машинка действительно заслуживала внимания — ремонта не требует, выглядит неплохо и стоит вменяемых 230 000 рублей. Смутило, правда, число владельцев — больше трех. Поэтому прежде, чем звонить продавцу, мы проверили историю машины черезсервис проверки по госномеру avtocod.ru.
Залоговые тайны
И, как оказалось, юридической чистотой она точно не отличается. Во-первых, только неоплаченных штрафов мы насчитали на 31000 «деревянных». А во-вторых выяснилось, что эта KIA находится в залоге. Со знанием реальной истории машины обратились в автосалон и попросили менеджера самому рассказать о продаваемом авто. К слову сказать, многие автосалоны совсем не отличаются приветливостью. В «Many Cars» нам отвечали грубо, резко и периодически вздыхая. Видимо, от наших глупых, по их мнению, вопросов.