Как обманывают автосалоны, торгующие подержанными машинами

Фото autofemida.ru
Покупка подержанного авто — дело всегда рисковое. Поэтому многие покупатели машин с пробегом считают, что безопаснее покупать автомобиль в автосалоне, чем у частника. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», безоглядно доверять автодилерам тоже не стоит: и они не прочь обмануть клиента.
Ефим Розкин

Для начала мы решили приценится к одной из самых популярных в России моделей — KIA Rio. И довольно быстро нашли на доске объявлений рестайлинговый «Рио» второго поколения, который продает московский автосалон «Many Cars». Судя по описанию, машинка действительно заслуживала внимания — ремонта не требует, выглядит неплохо и стоит вменяемых 230 000 рублей. Смутило, правда, число владельцев — больше трех. Поэтому прежде, чем звонить продавцу, мы проверили историю машины черезсервис проверки по госномеру avtocod.ru.

Залоговые тайны

И, как оказалось, юридической чистотой она точно не отличается. Во-первых, только неоплаченных штрафов мы насчитали на 31000 «деревянных». А во-вторых выяснилось, что эта KIA находится в залоге. Со знанием реальной истории машины обратились в автосалон и попросили менеджера самому рассказать о продаваемом авто. К слову сказать, многие автосалоны совсем не отличаются приветливостью. В «Many Cars» нам отвечали грубо, резко и периодически вздыхая. Видимо, от наших глупых, по их мнению, вопросов.

– Машина юридически чиста, — ответили нам на другом конце провода, — в этом можете быть уверены. Все штрафы будут оплачены на момент продажи. Автомобиль хороший, приезжайте и покупайте. Что же касается залога, то этот залог наш. Мы приобретаем машины у лизинговой компании и перепродаем. Поэтому до момента продажи она числится в залоге. Как только вы купите авто, залог будет снят…

– Похоже, автосалон реализует авто из-под договоров с лизинговой компанией, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» автоюрист Руслан Муниров. — Но между лизингодателем и лизингополучателем договор залога существовать не может. Лизинговая компания выступает лишь кредитором. Скорее всего, в данном случае она является еще и должником. То есть лизинговая компания приобретала т/с в кредит у банка. И пока она не выплатит долг, машина будет числится в залоге. Если же лизинговая компания не сможет выполнять обязательства перед финансовой структурой, то приобретенный вами залоговый автомобиль может быть возвращен банку. Так что если видите, что авто в залоге, рекомендую от него отказаться во избежании дальнейших проблем…

Аварийные загадки

Следующей наше внимание привлекла рестайлинговая Opel Astra Н 2008 года выпуска. Исходя из объявления, она также не требует ремонта, имела двух владельца и средний для своих лет пробег. Автомобиль уже в солидном «возрасте» и изначально вызывал мало доверия. И вот, что показал «автокодовский» отчет о нем.

Эта «Астра» действительно «чиста» юридически. Но есть пара загвоздок: машиной владели не 2, а 3 человека. И самое главное, она успела побывать в двух ДТП. Степень повреждений не известна, но оба раза аварии происходили в результате столкновения с другим транспортным средством. В 2015 году была разбита передняя часть авто. Мы позвонили менеджеру питерского салона «Амиго Моторс», разместившего объявление о продаже, и решили уточнить полученную информацию.

– Машина не участвовала в ДТП абсолютно точно, — ответил нам. — Глубоко мы не залезали при осмотре, поэтому конкретные данные о ее состоянии дать не можем. Разве что чуть поврежден бампер. А так ничего не скрипит, не трещит…

И только после того, как мы указали на наличие ДТП в отчете avtocod.ru, продавец признался, что «возможно аварии были, но у нас таких сведений нет. В любом случае для своих лет Opel не плох. Сами понимаете, авто в таком возрасте всегда требует дальнейших вложений на ремонт».

Вложений то, может, и всегда требует. Но если при этом 11-летняя машина была повреждена в аварии, то она уже с наибольшей вероятностью превращается в автохлам. А значит, и цена ей — гораздо ниже заявленной. Ну, разве это не чистой воды обман?

– Если вы все-таки приобрели автомобиль, а после покупки узнали, что он был участником ДТП, то вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи с автосалоном и потребовать возврата денежных средств, — уверен Руслан Муниров. — Для этого вам необходимо написать претензию в салон и прикрепить к ней результаты экспертизы, указав на недостаток приобретенного товара. Если компания не предпримет никаких действий, можете подавать исковое заявление в суд…

Опасные ограничения

Следующий автомобиль, привлекший наше внимание — Honda Civic 2011 года выпуска от автосалона «Восток Моторс Пермь» за 575 000 рублей. По описанию — «конфетка». Ну и, разумеется, салон дает 100-процентную юридическую гарантию. Но проверив историю этой машины, мы обнаружили ограничения на регистрационные действия, а также неоплаченные штрафы.

На наш звонок ответил приветливый менеджер, который максимально доступно пояснил, что «у машины есть запрет на регистрационные действия. Но он связан с неоплаченными штрафами. Как только собственник их погасит, запрет будет снят. С владельцем мы уже обсудили этот вопрос. Он самостоятельно займется погашением долгов. Так что можете не переживать».

Фото pdd-gibdd.com

Что ж, в целом, нам честно рассказали о юридической проблеме. Только вот решение ее, по мнению юриста, может быть не таким благоприятным, как его описали:

– Погашение долга не означает автоматического снятия ограничения, — напоминает Руслан Муниров. — Часто приходится обращаться в те инстанции, которые наложили ограничения на автомобиль с переложением документов о погашении долга. А это все дополнительное время, нервы и деньги. Кроме того, никакие устные договоренности не имеют правового значения и не дают никаких гарантий. Поэтому, пока существуют ограничения, лучше от машины отказаться…

…Мы обзвонили более 10 автосалонов. По вопросам ограничений, залога и ДТП «отмазки» у продавцов схожи. А некоторые и вовсе не раскрывают по телефону госномер и VIN автомобиля для того, чтобы мы могли его проверить. Что еще раз подтверждает — мошенники есть везде, даже в автосалонах. Поэтому будьте аккуратны и покупайте «чистые» автомобили.

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21 июня 2019
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